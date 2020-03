Jakub Josef Římař

*30. srpna 1682

+ 5. března 1755

Rodák z Kroměříže vstoupil do františkánského řádu byl v roce 1706 vysvěcen na kněze. Jako misionář působil v Egyptě, cestoval i po dalších afrických zemích a do Indie. Při jednom z návratů do Evropy působil v letech 1732-1735 ve Znojmě jako zpovědník klarisek. Vynikal znalostí mnoha jazyků, na základě jeho poznatků vznikla v roce 1726 Sigardova mapa Egypta.