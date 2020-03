Smlouvu podepsal 24. března 1950 tehdejší primátor hlavního města Václav Vacek a okresní osvětový inspektor Rostislav Tálský z pověření krumlovského okresního národního výboru. Monumentální Muchova plátna, poškozená nouzovým ukrýváním v letech druhé světové války procházela v Krumlově náročným restaurováním. Od roku 1963 do roku 2011 pak byla na zámku dlouhodobě vystavena.

Poté je správci z Galerie hlavního města Prahy převezli do metropole. Podle rozhodnutí pražských zastupitelů se po dokončení úprav a zabezpečení výstavních sálů mají plátna do Krumlova vrátit další zápůjčkou na pět let.