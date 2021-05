Typ trasy: cyklistická. Náročnost: nízká. Délka: 40,5 km. Zajímavosti při cestě: 1. Zlatá stoka, 2. Naučná stezka Velký Lomnický, 3. Schwarzenberská hrobka, 4. Galerie buddhistického umění.

Ema Destinnová je mimořádnou osobností našich dějin: vynikala nejenom jako skvělá umělkyně, ale i jako odvážná vlastenka, která se v roce 1916 při cestě na angažmá do Spojených států nebála přes hranice propašovat důležité informace pro český zahraniční odboj.

C. a k. úřady jí sice nic neprokázaly, ale po návratu do vlasti dostala zákaz vycestování za hranice. Destinnová proto koncertovala po českých zemích, přičemž na závěr vystoupení vždy zpívala budoucí hymnu Kde domov můj. Destinnová psala i romány, dramata a básně, překládala do němčiny (Radúz a Mahulena) a komponovala písně. Zámek ve Stráži nad Nežárkou si tato všestranná umělkyně vybrala jako svoje bezpečné útočiště a skvěle ho zařídila.

S hady na nohou

O nekonformismu umělkyně svědčí třeba to, že měla na nohou vytetované hady, milovala rybaření a zajímala se o spiritismus. Na jejím zámku dnes můžete spatřit jak Destinnovou zařízené prostory, tak také v rámci programu Zámek plný hudby vyslechnout série špičkových koncertů.

Trasa výletuZdroj: Mapy.czSamozřejmě tu zní hlas velké pěvkyně, také však její žačky Jarmily Novotné. Děti pak určitě zaujme ložnice Destinnové s tajným východem, úniková chodba ze zámku k řece Nežárce či vězeňské kobky.

Příjemnou rovinatou krajinou se ze Stráže vydáme do Třeboně, kde sice asi nebudeme mít čas na zdejší velmi vyhledávané lázeňské procedury ani na návštěvu renesančního rožmberského zámku či Schwarzenberské hrobky, ale můžeme si aspoň dát dobrý oběd: v posledních letech jsou nejvíce v oblibě kapří hranolky.

Cesta do Lomnice nad Lužnicí a pak zpět do Stráže patří k našim nejkrásnějším cyklistickým trasám – pojedeme kolem největšího české rybníka Rožmberk i kolem rybniční národní přírodní rezervace Velký a Malý Tisý. Vzpomenout si přitom můžeme na renesančního spisovatele Šimona Lomnického z Budče, který odsud pochází…

