Tento rok je pro moderátorku a její partnera obzvlášť významný, protože kromě svatby, která se uskutečnila koncem ledna na Mauriciu, ještě čekají rodinu, konkrétně syna. "Jméno už pro něj máme vybrané, přece jen nám to ale občas nedá a tu a tam se podíváme na nějaké další možnosti jmen, jen tak pro inspiraci. Občas mám nějaký objev, kdy slyším nebo vidím nějaké zajímavé jméno a řeknu si: 'Tyjo, to taky nezní špatně, možná to ještě přehodnotím,' ale po třech dnech nakonec stejně skončím u našeho původního výběru," směje se moderátorka, která si chce jméno pro svého prvního potomka ještě nechat pro sebe.

„Příjmení Hecko se dá dobře kombinovat jak s českým, tak i zahraniční jménem, v tom máme docela výhodu. Někdy nás ale pobaví tipy našich přátel o tom, jak se náš syn bude jmenovat,“ dodává její partner Ivan.

Ohledně jmen mezi nastávajícími rodiči často dochází k velkým diskuzím. Eva ale prozradila, že u nich to tak nebylo. „Shodli jsme se téměř okamžitě. Pořád si dělám legraci, že když nebudeme vědět, jaké dát jméno, tak se chlapeček bude jmenovat jednoduše Pepík nebo Ivan. Na Ukrajině je jméno Ivan takový český Pepa,“ uvedla pro Story.

Rodiči se oba stanou poprvé, a to už bezmála za tři měsíce. Žádná velká očekávání ale nemají. „Vzhledem k tomu, že jsem prvorodička, tak se nechávám překvapit. Očekávání mohu mít jakákoli, ale dokud to člověk nezažije, tak asi nikdy neví, o čem je řeč. Zatím sbírám rady a zkušenosti od kamarádek a příbuzných,“ říká Eva s tím, nejčastěji slýchá, ať se připraví na velkou změnu a že už se nevyspí.

Bojí se pouze jedné věci, a to nepředvídatelných situací týkajících se zdraví. „Pořád si říkám, ať vše dopadne jakkoli, hlavně ať jsme my a miminko zdraví.“

Zatím to mají v plánu tak, že Ivan bude u porodu, chce být své ženě na blízku. „Kdyby to bylo jen na mně, dobrovolně bych u porodu nebyl. Ale pokud si tam bude moji přítomnost manželka přát, rád jí vyjdu vstříc a vždy a všude jí budu oporou, to je samozřejmé,“ dodává.

Společnou představu mají i ohledně výchovy dítěte. Přestože by se Eva ráda vrátila podobně jako její kolegyně co nejdříve do práce, vše začne plánovat až s ohledem na to, jak si to doma všechno „sedne“. O využití chůvy zatím nepřemýšlela. „Spoléháme částečně na pomoc babiček. Nicméně pokud nastane situace, kdy se náš čas a pomoc babiček a rodiny nepodaří zkoordinovat, třeba po takové možnosti sáhneme. Myslím si, že to není nic proti ničemu,“ svěřila se a prozradila toho mnohem víc.