Právě jsem četl, že by to mohlo být už za dva měsíce. Jsem optimista, tak jsem se hned zaradoval a začal spřádat plány, co všechno podniknu. Asi jako každý se těším na takové ty obyčejné věci, které jsou teď nedosažitelné, jít na koncert, do restaurace či baru. V podstatě se každá, kdysi běžná věc stala záležitostí z říše sci-fi.

Musel jsem během pandemie udělat opatření, abych se nezbláznil, že ty myšlenky po běžných věcech potlačuji, aby se mi po nich co nejméně stýskalo. Ale teď mi to došlo. Budu vůbec schopen návratu do normálního života? Nezničila pandemie mé vzorce chování ve styku s ostatními lidmi?

Třeba cesta do restaurace. Budu se umět usadit u stolu, objednat si a jíst z něčeho jiného než z plastového boxu z donáškové služby? Zvládnu komunikovat s číšníkem? A co s kamarády v hospodě? Dokážu jim vyprávět o svých zážitcích, nebo už jsem si definitivně zvykl na to, že to říkám sám sobě? Nebo co taková cesta na představení? Kdysi každodenní záležitost. Budu schopen se posadit do auta, někam dojet a předstoupit před plný sál?

Myslím, že tyhle problémy se týkají každého z nás, a jak se už blíží návrat normálnosti, měli bychom začít trénovat. Tak bych navrhoval, aby si ve všech domácnostech začali dělat takové nácviky na život. Každodenní cvičení, aby ten přechod proběhl hladce a bez problémů. Udělat si takovou dekompresní komoru. Mám tu pro vás pár tipů, jak na to:

Zahrajte si doma na restauraci. Jeden člen rodiny bude dělat číšníka, další hosty. Objednávejte si a komunikujte. Můžete se učit i znova dávat dýška či pochválit kuchaře.

Pijte pivo a tancujte

Nebo hra na rockový koncert. Pusťte nahlas hudbu, pijte pivo a tancujte. Občas do sebe vražte a povalte se na zem. Zvěte se navzájem na panáky.

Také si doma procvičujte balení na diskotéce, pusťte hudbu a provádějte krátké seznamovací konverzace. Případně se ve tmě osahávejte.

Velmi důležitý je nácvik hovoru v hospodě. Všechny ty důležité věty: Dáme ještě jedno. Dáme panáka? Drž hubu. Já to říkal. Mám kámoše a ten ti to opraví. Stejně je všechno jedno. Na to si ťuknem. A další… Sepište si i slovníček těchto vět a učte se je nazpaměť. V životě, co nás čeká, to bude velmi důležité.

Dále tu máme nakupování v krámě. Je to jiné než on-line. Vystavte si doma různé věci a dělejte, že si vybíráte. Další člen rodiny může dělat prodavače. Zloději a kapsáři si můžou rovnou zkusit cvičně i něco ukrást.

Dále můžete trénovat ležení na pláží, kolektivní sporty a jistě vás napadne spousta dalších výukových programů.

Takže nacvičujte. Pandemie brzy skončí a trénovaný jedinec se rychleji vrátí ke svým starým zálibám.