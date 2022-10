Co jste na to říkal, když jste si přečetl, že Česko přišlo o hereckou legendu a že jste svým odchodem zarmoutil fanoušky? Nebyl to pro vás trochu šok? Jo, no… Snažili se mi omlouvat, ale to už bylo pozdě. Přepískli to. A hlavně to bylo bez mého vědomí. Citovali mě v uvozovkách a dodali k tomu, jak jsem jim prý sdělil, ale to nebyla pravda. Bohužel to je běžná bulvární praxe, proti tomu není obrany.

Platí tedy, že už vás ve filmech, na divadle a v dabingu neuvidíme?

Ve filmech pro pamětníky možná jo, ale jinak už v té činnosti pokračovat nehodlám.

Nic už vás nepřesvědčí? Ani nikdo z kolegů?

Myslím, že ne. Z Hollywoodu nezavolají, páč nemají moje číslo, a nic a nikdo už mě nepřesvědčí. Tato kapitola je přečtená, uzavřená, krám stáhl roletu a je hotovo, vymalováno. Je spousta mladých, tak ať se snaží, proč jim překážet.

Nelákalo by vás učit? Přece jenom zkušeností na to máte dost.

To už vůbec ne! Nejsem trpělivý člověk. To je moje velká nectnost, já bych chtěl všechno hned a dvakrát.

Za necelý měsíc, konkrétně 25. října, vás čekají polokulatiny…

Já bych řekl, že už třičtvrtěkulatiny. (smích)

Prožíváte to?

Vůbec ne. Co má člověk prožívat? Že je o rok starší? Že mu padají věci z rukou? Že mu předepsali jiné léky? Nebo že mu předepsali nové léky? Proč bych to řešil…

Ani žádnou oslavu neplánujete?

Ne. Já nejsem na ohňostroje, červené koberce… Na nic podobného si nepotrpím.

Ale s rodinou to oslavíte, nebo také ne?

To je jiná věc. S rodinou to samozřejmě oslavím, ale dělat veřejný humbuk nebudu. To mě opravdu neláká.

To, že máte aktuálně na Staroměstském náměstí výstavu svých obrazů, je náhoda, nebo to souvisí s vašimi narozeninami?

Není to náhoda. Dostal jsem to nabídkou už loni a dohodli jsme se, že by bylo docela příjemné to spojit s mými narozeninami, případně to udělat před nimi, což se nakonec stalo. Z Galerie Art Praha mi to dali k narozeninám, udělali k tomu i nóbl servis, katalogy a všechno zařídili, takže je to pro mě jenom potěšení a velká radost.

Všechny obrazy z vaší výstavy jsou na prodej?

Všechny ne, ale většina ano.

Děláte lidem obrazy i na zakázku?

Stalo se to. To bych lhal, kdybych řekl, že ne, ale nedělávám to, není to běžné, a pokud k tomu svolím, tak si vyžádám absolutně volnou ruku. Není to tak, že by za mnou někdo přišel a řekl mi, že potřebuje hnědý obraz, protože má doma hnědý koberec a hodil by se k sedačce. V takovém případě je posílám do drogerie nebo barev a laků, ať si tam ty barvy koupí a natřou si to sami.

Namaloval jste obraz někomu ze svých kolegů?

Ano, třeba Petrovi Štěpánkovi jsem ho dával k narozeninám. Pár jich bylo. Knihy nepíšu, kuchařky nedělám, tak co jim mám dávat.