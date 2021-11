Bývalá japonská princezna Mako na sňatek s Keiem Komurem, mužem bez urozeného původu, čekala celé roky. Jak Deník dříve informoval, už jejich zasnoubení vyvolalo v konzervativním císařství velké kontroverze. Pár se ocitl pod mediálním drobnohledem, veřejnost totiž Komura vnímala jako nehodného přiženit se do císařské rodiny.

Přes všechny překážky se nakonec dvojice vzala koncem letošního října. Mako se ovšem musela vzdát titulu - a vzhledem k trápení, které si prožila, než si konečně svého vyvoleného mohla vzít, odmítla i peníze, jež jí japonský zákon přiznával k zahájení nového života.

Samotný svatební obřad se odehrál v úzkém kruhu rodiny a blízkých. Mako s manželem zároveň odmítli jakékoliv veřejné oslavy.

O víkendu pak bývalá princezna Mako, nyní již Mako Komurová, za bývalým životem definitivně zaklapla dveře. „Mako s manželem v neděli za velké pozornosti médií a přísných bezpečnostních opatření odletěli do New Yorku," uvádí server The Independent.

Ve Spojených státech amerických bude dvojice žít život obyčejných lidí. „V japonských médií si tímto rozhodnutím vysloužili přirovnání k britskému páru Harry a Meghan," zmiňuje The Independent.

Pod drobnohledem médií

Přesto, že Japonci sňatek Mako kritizují, odlet páru ze země vysílala všechna tamní média. „Paní Komurová byla oděna v tmavě modrém topu a černých kalhotách. V ruce svírala pas, a když vstupovala k odletové bráně na tokijském letišti Haneda, vezla si pouze jeden kufr a kabelku," píše The Independent.

Držet v ruce pas musel být pro Mako velký zážitek, po sňatku s Komurem a odevzdání titulu totiž takový doklad dostala vůbec poprvé v životě. V New Yorku chce žít jako "normální" člověk. „Kei Komuro pracuje v právnické firmě, do zaměstnání v právnické kanceláři nastoupí také Mako," informuje The Independent.

Noviny hledaly skandály

Mako potkala Keie Komura při univerzitních studiích v roce 2012. V roce 2017 se dvojice zasnoubila, setkala se ale s velmi negativní reakcí Japonců. Média následně začala hledat jakékoliv skandály týkající se Keie Komura a jeho rodiny. Poté, co přišla na to, že má jeho matka velké dluhy, začala jej veřejnost vnímat jako zlatokopa a sňatek bylo nutné odložit.

Tehdy ještě princezna Mako kvůli mediálnímu drobnohledu začala trpět psychickými problémy, své lásky se ale nevzdala. Na svatbu nakonec pár čekal až do letošního podzimu.

Mimochodem, ani poté, co se Mako a Kei Komuro vzali, a bylo jasné, že princezna natrvalo odchází z císařské rodiny, je média nepřestala podrobně sledovat. Pár dní po sňatku přinesly listy senzační zprávu o tom, že Kei Komuro propadl u jednoho z testů, které potřebuje v USA pro kariérní růst a možnost pracovat jako právník.