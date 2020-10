/FOTOGALERIE/ Mirai Navrátil přijel volit rovnou z Prahy, kde se účastnil natáčení show Tvoje tvář má známý hlas. Volit dorazil na ZŠ Petra Bezruče ve Frýdku-Místku.

Volby 2020 ve Frýdku-Místku. Mirai Navrátil volil na ZŠ Petra Bezruče. | Foto: Deník / Jalůvková Andrea

„Volit chodím pravidelně, když jsem pryč tak si obvykle vyřídím voličský průkaz, to jsem chtěl udělat i tentokrát, ale u krajských voleb to lze pouze v rámci kraje a to by mi moc nepomohlo, tak jsem sedl na vlak a jsem tady,“ vysvětlil s úsměvem. V rozhodování měl jasno.