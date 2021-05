Ztroskotat může i na první pohled klidné a spokojené manželství. Dnešní problematická doba dává zabrat rodinným vztahům. Někteří lidé svá traumata přenáší tak dlouho, až vyvřednou ve stáří. Proč se lidé rozvádějí i v penzi? A co tak strašného se musí stát, aby se lidé takzvaně na stará kolena rozvedli?

Nejvíce párů se rozvádí již po pěti letech manželství | Foto: Shutterstock

Z průzkumů vyplývá, že čím déle jsou manželé spolu, tím je menší pravděpodobnost rozvodu. Nejvíce párů se rozvádí do pěti let od svatby. To však neznamená, že k rozvodu nemůže dojít i po dvaceti letech. „Často k takovému rozvodu dochází, když spolu manželé zůstávali jen kvůli dětem a když děti domov opustí. Pak takoví manželé nevidí žádný další smysl svého vztahu. V dlouholetém manželství se ale také může postupem času nahromadit mnoho zranění, frustrací, nespokojenosti i nenaplněných potřeb.