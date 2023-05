Po kontroverzních memoárech prince Harryho otřásá Británií další, tentokrát staronový skandál. Média plní ožehavé fotografie prince Williama, na kterých se údajně líbá s modelkou a Katinou kamarádkou Sarah Rose Hanbury. Ta by se teď spolu s manželem měla také účastnit korunovace krále Karla III.

Princ William, Kate Middleton a Sarah Rose Hanbury | Foto: Profimedia

Na rozdíl od prince Harryho má princ William dlouhodobě vybudovanou pověst zodpovědného, milujícího manžela i otce tří dětí a hned několikrát byla v minulosti vysoce ceněna jeho pověst správného a příkladného gentlemana.

Není proto divu, že všechny překvapilo, když světlo světa spatřily snímky, na kterých se vesele baví s Katinou kamarádkou, modelkou Rose Hanbury a jsou si blíž, než by se na kamarády slušelo.

Princ William údajně trávil Valentýna s milenkou, která je kamarádkou Kate:

Zdroj: Youtube

Okamžitě se začalo spekulovat, že William s Kate asi nejsou tak šťastní, jak obvykle na veřejnosti naznačují.

Mají William a Kate krizi?

Od doby, kdy Kate Middleton začátkem února na Kirkgate Market v Leedsu v Anglii Daily Mail přiznala, že princ William už k ní není tolik ohleduplný a ona od něj nečeká k Valentýnu žádné květiny, proletěly médii a sociálními sítěmi zvěsti o pravděpodobné manželské krizi.

Princezna z Walesu v Leedsu hovořila s místními prodejci, aby podpořila zahájení své nové kampaně Shaping Us zaměřené na věc, kterou dlouho prosazovala, a zvýšila povědomí o důležitosti prvních pěti let života dítěte.

Při té příležitosti však neúmyslně strhla lavinu otázek, copak se mezi ní a Williamem děje? Španělský web Marca různé fámy ještě podpořil po svátku svatého Valentýna, kdy přišel stejně jako řada britských médií s informací, že William Kate podvádí a svátek zamilovaných letos strávil s Rose Hanbury. „Bylo vidět, jak si spolu užívají romantickou večeři,“ napsal přímo web.

Princ William, Kate Middleton a dětiZdroj: Profimedia

Měli ji trávit v luxusní italské restauraci v centru Londýna. „Podle pracovníka luxusní italské restaurace, která se nachází v Londýně ve Spojeném království, strávil William krásnou noc se svou milenkou v restauraci, kde jí údajně daroval velmi elegantní a drahý perlový náhrdelník na oslavu Valentýna,“ uvádí na svých stránkách web Musicmundial.

Král diplomaticky zasáhl

Aby se celá situace trochu uklidnila a tisk přestal na rodinu vytahovat další špínu, rozhodl se zakročit král Karel III., který Rose více propojil s královskou rodinou. Přesněji 17. března 2023 jmenoval jejího manžela – 7. markýze z Cholmondeley, Davida Cholmondeleye, svým dvorním pánem (pozn. red.: muž vybraný ze šlechtické rodiny, aby sloužil jako osobní pomocník v domácnosti britského panovníka).

Původně se spekulovalo, že bude jeho soukromým tajemníkem, tím ale zůstává i nadále Sir Clive Alderman KCVO, který v této funkci slouží od 8. září 2022 a stejnou funkci zastával od 5. února 2015, když byl Karel ještě princem z Walesu.

V pozici dvorního pána se od markýze z Cholmondeley očekává, že se zúčastní důležitých státních a královských akcí a také bude zastupovat krále Karla III. na akcích, kterých se Jeho Veličenstvo nemůže zúčastnit. Už teď je tedy jasné, že on i Rose se zúčastní korunovace.

Na každém šprochu…

Spekulace o aféře mezi Williamem a Rose podpořil i britský fejetonista, kritik restaurací a moderátor Giles Coren, který o jejich románku tweetoval a tvrdil, že jde o veřejné tajemství: „Ano, je to aféra. Nečetl jsem ten článek, ale vím o aféře. Každý o té aféře ví, miláčci. Dokonce i my Židé. (I když je pravda, že jsem docela nóbl Žid – pokud něco takového existuje.),“ napsal.

Rose s Williamem si tehdy užívali soukromou party a některým přítomným se je podařilo vyfotografovat. Na jedné fotce je vidět, že k sobě mají opravdu hodně blízko, některá média uvádějí, že se i líbali.

Princ William a vévodkyně Kate vyrazili na návštěvu zámku v CardiffuZdroj: Profimedia

Krátce před oficiální korunovací krále Charlese III. se veřejnost ptá, jaká další opatření panovník podnikne, aby udržel skandál, kterým jeho syn prochází, bez komentáře britských médií. Ta byla nucena odstranit veškerý obsah související s fámou právním opatřením „Super Injuction“.

Přestože se královský pár k celé kauze nijak oficiálně nevyjádřil, z mnoha zdrojů je patrné, že to řeší a není z nastalé situace nadšen. Některé zdroje uvádějí, že manželé kauzu považují za vykonstruovanou a jde podle nich o holý nesmysl.

Jak uvedl časopis Cosmopolitan, zprávy rozhodně nenadchly ani Rose Hanbury a jejího manžela, což se ale dalo očekávat.

Budou se soudit?

I když je možné, že princ William měl (nebo stále má) poměr s Rose Hanbury, neexistuje žádný jasný důkaz, který by zveřejněná tvrzení stoprocentně podpořil. Královský reportér Daily Mail Richard Kay označil tvrzení magazínu In Touch za fake news a řekl, že Rose Hanbury i Kate Middleton zvažovaly právní kroky.

Princ William, Kate a jejich dětiZdroj: Profimedia

„Obě strany zvažovaly podání žaloby, ale protože žádná ze stran nebyla schopna nabídnout relevantní důkazy o tom, o čem spor je, rozhodly se jej ignorovat. Tyto zraňující drby jsou zkrátka mylné,“ uvedl Kay.

Také Giles Cohen později smazal svůj nechvalně známý tweet z 3. ledna 2022 a trval na tom, že byl opilý a tweetoval v žertu.

„Pokaždé, když se někde v americkém tisku objeví příběh o údajném románku prince Williama s Rose Hanbury, jako tomu bylo tento týden, prvním citovaným zdrojem je vždy tweet z roku 2019 od ‚britského královského reportéra Gilese Corena‘. Mohu tedy jen říct, že i když to zdaleka nebylo to nejhorší, co jsem kdy tweetoval, ŽERTOVAL jsem. Nevím nic o královské rodině! Dal jsem si opilý oběd a povídal si o tom příběhu s kolegy hackery, pak jsem se v taxíku připojil k internetu a vyhrkl: Ano, je to aféra,“ vysvětlil.

Princ William, Kate a jejich děti George a CharlotteZdroj: Profimedia

Princ William teď často bývá přirovnáván ke svému otci, králi Charlesovi, který v minulosti také udržoval poměr s Camillou, i když měl Dianu. A dal jí nakonec přednost. Udělá totéž jednou i William? Nebo je to vše jen zoufalý výmysl?

Ačkoli to mnozí nevědí, zvěsti o nevěrách, kterých se měl budoucí král Spojeného království princ William dopustit, se datují už do dubna 2019. Více o nich i o samotné Rose Hanbury přináší nové číslo časopisu Story.