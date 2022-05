Jak vnímáte současnou situaci a to, co se na Ukrajině děje?

Je to strašné. Tohle nikdo nečekal ani v nejhorším snu. Moc si přeju, aby konečně zase bylo líp. Upřímně fakt jo, protože se nám bude všem opět lépe dýchat a uleví se nám. Řada lidí je z nastalé situace ve stresu, nikdo neví, co bude, snažíme se pomáhat… Přála bych si, abychom zase mohli volně žít, v klidu si odjet kamkoli a normálně fungovat.