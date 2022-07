A právě tam, kousek od centra v parku v Mertových sadech nad řekou Nežárkou, se sjíždějí nadšenci i z daleka. Chtějí si hodit.

Duchovním otcem areálu byl tehdejší místostarosta a současný zastupitel Bohumil Komínek, jehož i po letech těší, že vybudování přírodního sportoviště prosadil.

Hřiště za 350 tisíc

„Inspiraci jsem si vzal ve Velkém Meziříčí, kde mě po nějakém jednání vzali na prohlídku discgolfového hřiště. Okamžitě mě to oslovilo a začal jsem jednat,“ líčí Komínek.

Spojil se s discgolfovou asociací, navrhli jednotlivá stanoviště a brzy se za 350 tisíc korun vybudovalo devítijamkové hřiště, které se v roce 2017 rozrostlo o dalších devět jamek v navazujícím malebném prostředí kolem kostela svatého Jakuba. Tím pádem se v Hradci mohou pořádat i turnaje nejvyšší kategorie, ve městě navíc úspěšně funguje klub DGC Vajgar.

„Prioritou však bylo zapojit do pohybu co nejširší veřejnost a zatraktivnit park, aby do něho lidé začali ještě víc chodit,“ vysvětluje.

Pravidla bylo nutné nejprve detailně vysvětlit. Oproti golfu však stačí maličkost… Místo míčku a holí se totiž hází diskem zvaným frisbee a cílem je trefit se do koše na co nejmenší počet pokusů.

Disk se hází z určeného výhoziště na cíl. Jamku tvoří většinou ocelový koš s řetězy, postačí však i strom, pařez nebo dřevěný kůl zatlučený do země. Po prvním výhozu hráč hází z místa, kde se disk zastavil, a pokračuje, dokud netrefí cíl. Na každý hod si vybere talíř, který se mu hodí. Talířů je několik druhů, liší se délkou, směrem a případně i tvarem letu.

Hřiště, jako to vychvalované v Jindřichově Hradci, bývá navrženo tak, aby se hráči museli potýkat s přírodními překážkami, jako jsou stromy, keře, případně vodní plochy, a ukázali svoje schopnosti házet krátké i dlouhé, levotočivé i pravotočivé hody. Vítězem je ten, kdo dokončí celé hřiště s co nejmenším počtem hodů.

Hra od 6 do 80 let

V České republice bylo postaveno první stálé hřiště v Nučicích, v současnosti je jich 134 a přibývají další.

Při volbě jamek se klade důraz na jejich různorodost – střídají se vzdálenosti zhruba od 50 až po 120 metrů a ve vysoké míře se využívá přirozených překážek, tak aby měl hráč na výběr z několika způsobů dosažení cíle, například tři jisté kratší hody kolem stromů nebo jeden riskantní přes stromy a vodu.

Discgolf je sport pro všechny věkové kategorie, což potvrzuje zastoupení na soutěžní úrovni ve všech kategoriích od 6 let až po seniory nad 80 let. Jako rekreační sport v sobě discgolf spojuje pobyt v přírodě s fyzickou i psychickou aktivitou a pomáhá tak v udržení dobré tělesné kondice i odreagování od starostí všedních dnů.

Ve světě existuje velké množství golfových hřišť s pevně instalovanými koši, nejvíce v Americe, kde se také v 70. letech minulého století zrodil. V Evropě je nejrozšířenější ve Finsku a Švédsku, z okolních států se hraje hodně v Německu.