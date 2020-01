KDY: 15. ledna, 19.00

KDE: Znojmo

ZA KOLIK: od 340 korun

„Divák je s neobyčejným citem, erudovaným intelektem, humorem i vhledem do dobových konsekvencí vtažen do souboje morálky a geniality. Do otázek, zda velký člověk rovná se dobrý člověk. Jak jinak, než že hlavní postava Einsteina vše relativizuje,“ zvali pořadatelé. Hrají Miroslav Táborský, Lucie Štěpánková, Kateřina Táborská