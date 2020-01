Například v sobotu do Tasovic, ale i do mnoha dalších míst v regionu zamíří přes pondělním svátkem Tří králů koledníci letošního dvacátého ročníku Tříkrálové sbírky.

Tříkrálová sbírka. Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/ Dimír Šťastný

"Do sbírky se v našem regionu zapojuje přes 1500 koledníků, asistentů a dobrovolníků, kteří během sbírky trvající do 14. ledna navštíví prakticky všechny obce a města na Znojemsku a Krumlovsku,“ uvedla Veronika Brandejs ze znojemské Charity. Koho koledníci nezastihnou nebo je nepotká, může do sbírky přispět například dárcovskou SMS ve tvaru DMS KOLEDA na číslo 87 777.