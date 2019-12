KDY: 4. prosince od 17.00

KDE: Znojmo, Slepičí trh

ZA KOLIK: zdarma

Josef Vlasák ze Znojma sbítá staré fotografie rodného města a blízkého Podyjí zhruba šedesát let. Fotografie znojemské synagogy a také album snímků měst a míst na trase zamýšlené železnice ze Znojma do Raabsu stály na začátku celoživotního zájmu Josefa Vlasáka o historii. Ve své sbírce jich má dnes přes čtyřicet tisíc. Z koníčka se během let stalo i poslání.