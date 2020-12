KDY: do 3. ledna

KDE: Znojmo, Dům umění

ZA KOLIK: obvyklé vstupné

Výstava připomíná letošní výročí 830 let od založení Louckého kláštera i 900 let od vzniku samotného řádu premonstrátů. "Výstava představí umělecká díla vytvořená pro potřeby bohoslužeb a reprezentace jak ze sbírek Jihomoravského muzea ve Znojmě, tak ze sbírek Strahovského kláštera a Strahovské knihovny i z mobiliářů kostelů kdysi k Louce náležejícím," uvedla Renata Hurníková z muzea. Výstavu pořadatelé prodloužili do 3. ledna. Kvůli zpřísnění epidemických omezení bude prozatím otevřena jen do čtvrtka. Od pátku stát muzea do odvolání opět uzavírá.