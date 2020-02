KDY: 26. února, 19.00

KDE: Znojmo, Městské divadlo

ZA KOLIK: 390 korun

Jeho pořad nabídne dvouhodinové zábavné poučení o mnoha otázkách etikety. „Shrne vše, co bychom měli znát, abychom se nechovali jako slon v porcelánu. Víte, jak se obléknout do divadla? Které šaty by neměly chybět v žádném dámském šatníku? Jaký je rozdíl mezi šedým a černým oblekem? Umíme se správně představit? Kdo nastupuje první do výtahu? Na desítky otázek dostanete v pořadu odpověd,“ lákali pořadatelé. Vstupné je 390 korun.