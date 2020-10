KDY: 19. října, 17.00

KDE: Znojmo, Znojemská Beseda

ZA KOLIK: 120 korun

"Štěpánovi je jedenáct a celý jeho svět závisí na dospělých. Jenže co si počne ve chvíli, kdy se jeho táta nejspíš zbláznil — odstěhoval se, nechal si narůst plnovous a z kalhot mu koukají kotníky. Tátova nová přítelkyně nemá Štěpána moc v lásce, přijde si nadbytečný. Jeho máma vzdychá, šetří úplně na všem a vypadá to, že jí není dobře. Štěpán si proto přeje hlavně jednu věc — co nejrychleji vyrůst a být soběstačný. I když je tu hlavním hrdinou Štěpán a jeho čtyři roky života, je to především sonda do světa dospělých," nastínili příběh pořadatelé.