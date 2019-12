KDY: do 12. ledna

KDE: kostel sv. Václava, Louka

ZA KOLIK: obvyklé vstupné

„V době adventní a vánoční opět zaplní empory našeho kostela přes pět set kusů betlémů a vánočních pohlednic. Výstavu pořádá farnost ve spolupráci s Českým sdruženém přátel Betlémů,“ uvedli pořadatelé. Výstava je otevřená do 12. ledna o sobotách, nedělích a svátcích do dvou do půl páté odpoledne. Otevřená bude také v pondělí a v úterý, kdy bude přístupná jen do čtyř odpoledne.