Světu dětských knih a malých čtenářů věnovalo Jihomoravské muzeum ve Znojmě svojí první letošní výstavu v minoritském klášteře v ulici Přemyslovců.

Z výstavy Svět dětské knihy. Foto: Jihomoravské muzeum Znojmo | Foto: ext

Připravilo ji ve spolupráci s Muzeem hraček v Rychnově nad Kněžnou. „Návštěvníci uvidí průřez tvorbou pro děti od leporel až po současnou sci-fi, od roku 1880 až po současnost. Samostatný oddíl tvoří prostorové knihy českého výtvarníka Vojtěcha Kubašty,“ uvedla autorka výstavy Miroslava Pecháčková. K lákadlům výstavy patří knihy o indiánech obohacené o trojrozměrnou indiánskou vesnicí. Oblíbený časopis Čtyřlístek přibližují zase jeho plyšoví hrdinové. Výstavu v minoritském klášteře ve výstavním sále v prvním patře potrvá do konce března a přístupná je denně, v pracovní dny od 9 do 17 hodin, v sobotu a v neděli od 10 do 17 hodin.