KDY: do 12. července

KDE: Dům umění, Znojmo

ZA KOLIK: obvyklé vstupné

Intimní život zvířat autoři expozice zapůjčené z Vlastivědného muzea v Olomouci přiblížují fotografií, videí, hravých interaktivních prvků i živých zvířat. . „K vidění je třeba diorama s tokaništěm tetřívků nebo australských lemčíků, kteří lákají samičky na všechny možné modré věci, které v přírodě najdouky,“ uvedl jeden z autorů výstav Miloš Krist.

Výstava nabídne divákům také několik interaktivních zábav. „Mohou si sestavit profil ideálního partnera, zkusit srovnat svůj výběr s tím, jak to vidí jiní lidé nebo třeba ptáci, či si jen pustit do sluchátek nejrůznější zvuky roztoužených zvířat,“ doplnila Renata Hurníková z muzea.

Výstava je přístupná od pondělí do soboty od 9 do 17 hodin, v neděli od 14 do 17 hodin.