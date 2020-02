Výrok legendárního ostrostřelce Antona Špelce Daj-li medaili nebo nedaj-li zvolili organizátoři jako název nové dlouhodobé výstavy v malém sále minoritského kláštera ve Znojmě. Autor výstavy Petr Eckl v ní znovu sáhl do numismatické sbírky a zajímavých a zvláštních platidlech, která ukázal návštěvníkům loni, nyní nabízí výběr z vyznamenání, medailí a dalších podobných předmětů.

Historik Petr Eckl připravil ve znojemském muzeu výstavu starých mincí. Nazval ji Pecunia non olet, Peníze nepáchnou. | Foto: Deník / Martin Moštěk

Řády, vyznamenání či odznaky přitom tvoří menší část vystavené kolekce. „Návštěvníci uvidí i medaile navržené k výročím osob, institucí, spolků a výstav. Opomenuta nezůstane ani oblast svátostek a moderních odznaků, ve sbírce hojně zastoupených odznaky měst, obcí či podniků, “ uvedla Renata Hurníková z muzea s tím, že výstava ukazuje zejména pestrou škálu předmětů pocházejících přímo ze Znojemska. Výstava bude otevřená do konce roku. K vidění je denně. Ve všední dny od devíti do pěti, o víkendech od deseti do pěti.