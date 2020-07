KDY: 5. 6. - 30. 9, út - ne 9.00 - 17.00

KDE: Znoimo, hrad

ZA KOLIK: 60 korun

Sklářskou sbírku muzeum do svých fondů získalo před časem a poprvé ji představilo loni „Jde o nedávno nalezenou pozůstalost sklářské brusírny ze Šatova, který byl posledním působištěm významné brusírny Josefa Langera pracujícího pro slavnou karlovarskou továrnu na křišťálové sklo Ludwiga Mosera,“ uvedla Renata Hurníková z muzea. Sbírku, která zahrnuje zásoby desítek výrobků z Moserovy sklárny z poloviny dvacátých let i další vlastní výrobky brusírny a také díla, která majitelé dílny sbírali pro vlastní poučení a potěšení, se muzeu podařilo odkoupit do svých sbírek.

Letošní verze výstavy obsahuje nové exponáty. „Díky zájmu návštěvníků výstavy o soudobější produkci brusírny se autoři výstavy tentokrát zaměřili na období po druhé světové válce. Aktualizovaná výstava konfrontuje na produkty z barevného skla z počátečního a závěrečného období působení šatovské brusírny,“ doplnila Hurníková.

Výstava začne v pátek a potrvá do konce září. Přístupná je denně mimo pondělí 9.00 – 17.00