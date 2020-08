KDY: 15. srpna, 10.15 - 14.00

KDE: Vranov nad Dyjí, hřiště

ZA KOLIK: neuvedeno

Vranovská výstava začne v sobotu po desáté hodině dopoledne a potrvá do dvou odpoledne, po celou dobu bude k dobré náladě hrát kapela Sileta z Hostěradice. Veterány se do Vranova sjedou už po dvacáté, pokračují v tradici zahájené při oslavě devíti set let od první zménky o městysi.