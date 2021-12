Víkend ve sváteční bílé. Brno a okolí pocukroval na počátku adventu první sníh

Vyškovská zoo na sobotní odpoledne nachystala Čertovskou stezku. „Děti si ji projdou mezi stanovišti samy a splní označené úkoly. Při procházce naším zooparkem mohou také zahlédnout za sklem například tři malé opičky malpy,“ pozvala Marcela Kopřivová z vyškovského zooparku. Jak dodala, od pondělí začne ve Vyškově tradiční sbírka pro opuštění psy, o které se stará už dvacet let záchytná stanice při zooparku. „Psí konzervy, pelíšky, deky, vodítka, misky, pamlsky a granule přijímá ve své otevírací době až do konce prosince infocentrum na Masarykově náměstí ve Vyškově,“ dodala Kopřivová.Vánoční výzdoba vítá také návštěvníky hodonínské zoologické zahrady. „Pro děti jsme připravili adventní stezku, která jim po zodpovězení otázek ukáže cestu do Betléma,“ pozvala Marie Blahová z hodonínské zoo. Návštěvníci mohou zahlédnout například mláďata antilop adaxe núbijského a oryxe arabského.

Blanensko

Mikulášské putování

KDY: sobota a neděle

KDE: Boskovice

I letos si děti místo oblíbeného Pochodu za Mikulášem mohou užít alespoň Mikulášské putování. Boskovické Středisko volného času připravilo pro děti i jejich doprovod trasu se zajímavými a zábavnými úkoly v zámeckém parku. Vyzkoušet si ji mohou v sobotu a neděli, start je u skleníku a cíl v parku pod plátnem letního kina.

Dobročinnost - Krabice od bot

KDY: do neděle

KDE: Blansko, Mateřské centrum Paleček



Do jedenáctého ročníku sbírky vánočních dárků pro děti s názvem Krabice od bot se zapojilo i blanenské Mateřské centrum Paleček. Kdo chce udělat pěkné Vánoce dětem z dětských domovů a chudších rodin, může si na webu www.krabiceodbot.cz zarezervovat dárek pro sběrné místo v mateřském centru. Dárky mají dárci zabalit do krabice od bot, označit věkem a pohlavím obdarovávaného dítěte a přinést do 5. prosince do centra Paleček v čase od pondělí do pátku mezi devátou a jedenáctou dopoledne a ve středu a čtvrtek od půl čtvrté do půl šesté večer.

Betlémy v Boskovicích

KDY: do 31. prosince

KDE: Boskovice

Betlémy uvidí lidé i v Boskovicích. V šesti vybraných výkladech tam najdou kolemjdoucí od pátku 4. prosince betlémy různých autorů z různých materiálů. Pořadatelé připravili také soutěž, do které se lidé mohou zapojit vyplněním soutěžních kuponů. Podrobnosti k soutěži najdou zájemci na webu města. Soutěž potrvá do 17. prosince, betlémy budou ve výkladech k vidění do konce roku. Den před Štědrým dnem se na Masarykově náměstí před radnicí ve tři hodiny také uskuteční slavnostní předání vánoční sbírky pro opuštěná zvířata.

Brno a Brněnsko

Výstava betlémů

KDY: sobota od 10.00

KDE: Brno, Letohrádek Mitrovských

Tradiční výstava betlémů v Letohrádku Mitrovských v Brně nabízí historické i soudobé exponáty různých velikostí a druhů. Nebudou chybět ani různé kuriozity. Výjimečným exponátem je rozsáhlý ručně malovaný papírový betlém z roku 1933 od Jana Václavů ze Železnobrodska. Součástí bude i dioráma Život Ježíše Krista s více než sto figurami. Otevřeno je pro jednotlivce od čtvrtka do neděle od deseti do čtyř.

Cestovatelé v klubovně

KDY: pátek až neděle

KDE: Expediční klubovna Brno nebo on-line



Sérii cestovatelských stand-upů a přednášek nabízí divákům Expediční klubovna v Brně. Vystoupení se konají od pátku do neděle a začíná Slávek Král. Projel více než osmdesát zemí světa a stopem zdolal na tři sta tisíc kilometrů. Pro zájemce bude vyprávění dostupné i on-line.

Přenos z metropolitní opery

KDY: sobota od 16.45

KDE: Brno, Reduta

ZA KOLIK: 390 korun



Diváci si mohou vychutnat pěvecké výkony světových hvězd v brněnském divadle Reduta. Představení Eurydiké z metropolitní opery v New Yorku začíná v sobotu čtvrt hodiny před sedmou večer. Vstupenky za 390 korun jsou v prodeji on-line, v Národním divadle Brno nebo v Redutě hodinu před začátkem. Přenosy pokračují do června.

Stezka za Mikulášem

KDY: do 12. prosince

KDE: Brno, Lužánky



Poučné procházky připravili pro děti pořadatelé ze Střediska volného času v brněnských Lužánkách. Do dvanáctého prosince si mohou projít stezku za Mikulášem a několika svatými Wilsonovým lesem v Žabovřeskách, trasa začíná u haly Rosnička. Lužánecké středisko nabízí i řadu dalších tras, podrobnosti jsou na jeho webu.

Vánoční zlaté prasátko

KDY: sobota a neděle

KDE: Ivančice

Každý adventní víkend bude mezi čtvrtou a osmou večer v některém z domů v Ivančicích svítit Vánoční zlaté prasátko. Nápovědu, kde pátrat, najdou děti vždy od pátku na webu a Facebooku ivančického kulturního a informačního centra. Děti, které najdou všechny adresy, se mohou těšit na odměnu.

Mikulášský dětský den

KDY: sobota od 10.00

KDE: Nedvědice



Tradiční Mikulášský dětský den se koná v sobotu v Nedvědici na Brněnsku. Děti se svezou na koních, zkusí si péči o ně a naučí se spoustu nových věcí. Pro přihlášení mají zájemci kontaktovat pořadatele prostřednictvím sociálních sítí nebo na stránce Jezdecký areál Pernštejn.

Jak jsem plul ke královně Severu

KDY: sobota od 14.30

KDE: Brno, Divadlo Polárka

Interaktivní divadelní zážitek, v němž děti společně s herci ovlivňujía rozvádějí příběh na motivy severské pohádky Kárlise Skalbeho, si diváci užijí v brněnské Polárce v sobotu o půl třetí odpoledne.

Mikulášské promítání

KDY: sobota od 16.00

KDE: Tišnov, muzeum



Zájemci mohou zavítat v sobotu odpoledne do Muzea města Tišnova, kde zažijí pekelnou atmosféru s Luciferem a jeho čerty. Následovat bude dobrodružná cesta do kina Svratka, kde bude na děti čekat Mikuláš s anděly a také s balíčkem dobrot.

Zastávecký Mikuláš

KDY: neděle od 17.00

KDE: Zastávka u Brna

Moderované předávání mikulášských balíčků si mohou užít lidé v zahradě Dělnického domu v zastávce u Brna. Nutná je předchozí rezervace. Rodiče či prarodiče mohou děti přihlašovat na Regionálním infocentru Zastávka. Poplatek za jeden balíček je 100 korun.

Adventní prohlídka

KDY: pátek až pondělí od 9.00 do 17.00

KDE: Brno, vila Stiassni



Elegantní interiéry s duchem první republiky v kombinaci s tradiční výzdobou. To čeká návštěvníky během adventních a vánočních prohlídek. Nebude chybět vánoční stromeček ozdobený replikami dobových vánočních ozdob z foukaných skleněných perlí, které jsou na prestižním seznamu UNESCO. Příchozí se mohou těšit i na výstavu dobových dětských hraček. Prohlídky pokračují do 19. prosince.

Minerály Brno

KDY: sobota a neděle

KDE: Brno, Výstaviště

ZA KOLIK:

Prodejní výstava Minerály Brno je jednou z největších mineralogických akcí v České republice. Zaplní pavilon B a čtvrtina vystavovatelů přijede ze zahraničí. Pořadatelé chystají i naučný program pro děti i dospělé.

Koncert Ivy Bittové

KDY: pátek od 20.00

KDE: Brno, bazilika Nanebevzetí Panny Marie na Mendlově náměstí



Adventní koncert Ivy Bittové pro Hospic svaté Alžběty se uskuteční v pátek od osmi hodin večer v bazilice Nanebevzetí Panny Marie na Mendlově náměstí v Brně. Program bude složený z děl renesančních, barokních i soudobých skladatelů. Vstupenky v hodnotě 250 Kč nebo 150 korun je možné zakoupit v předprodeji Turistického informačního centra nebo přímo na místě. Pořadatelé upozorňují na nutnost dodržování aktuálních opatření.

Prohlídka Kapucínské hrobky

KDY: sobota od 14.00

KDE: Brno, Kapucínské náměstí

Kapucínská hrobka se návštěvníkům otvírá prostřednictvím nevšední komentované prohlídky, kterou povede jeden z bratří kapucínů. Návštěvníci se mohou těšit na úplně jiný – ryze „kapucínský“ pohled na minulost, současnost i budoucnost nejen samotné hrobky. Vážně i nevážně pojatý příběh tohoto místa, řádu a autentické zážitky dodají hrobce pro tentokrát zcela netradiční rozměr. Na prohlídku je možné si rezervovat místo na webu hrobka.kapucini.cz nebo telefonicky na 511 140 053.

Adventní kalendář filharmonie

KDY: denně od 7.00 až do Štědrého dne

KDE: on-line



Adventní kalendář Filharmonie Brno začíná číslem 23, tedy ukazuje, kolik dní zbývá do Štědrého dne. Vrcholem kalendáře bude zlatá neděle, kdy lidé poprvé uslyší filharmonickou koledu. Stejně jako loni ji zkomponoval člen orchestru, tubista Petr Jirák. „Zatímco loni jsme měli vlastní text i hudbu, letos jsem se nechal inspirovat moravskou lidovou koledou. Je vystavěná tak, že začínají jen violoncello a flétna, postupně se k nim přidávají další nástroje a úplně v závěru Kantiléna. Vzhledem k tomu jsme se rozhodli, že ji pojmeme jako hádanku pro naše fanoušky. Prvního prosince jsme zveřejnili a pak na bronzovou a stříbrnou neděli zveřejníme části koledy bez zpěvu a lidé mohou hádat, co hrajeme,“ uvedl Jirák. Zájemci mohou posílat svoje tipy až do zlaté neděle na adresu info@filharmonie-brno.cz.

Břeclavsko

Brno Gospel Choir

KDY: neděle od 18.00

KDE: Hustopeče

Smíšený pěvecký sbor Brno Gospel Choir pod vedením dirigentky Zuzany Petlanové vystoupí v neděli navečer v hustopečském kostele svatého Václava. Zazpívá současné i tradiční gospely. Vstupné je 150 korun.

Mikuláš v Hustopečích

KDY: neděle od 16.30

KDE: Hustopeče



Alespoň zahlédnout Mikuláše s družinou na cestě městem mohou v neděli v podvečer lidé v Hustopečích. Mikuláš s anděly a čerty vyjde v půl páté od hustopečské Pavučiny a do půl osmé bude procházet městem. Lidé se na průvod mohou podívat, s dětmi se letos Mikuláš zastavovat nebude.

Výstava patchworku

KDY: do neděle

KDE: Břeclav, synagoga

Prodejní výstavu prací břeclavského Patchworkového klubu mohou zájemci navštívit ještě do neděle v břeclavské synagoze. Otevřená je denně od desti dopoledne do pěti odpoledne. Výtěžek z prodeje drobných předmětů poputuje dětem do mateřské školy v Hruškách.

Hodonínsko

Pletky s anděly

KDY: úterý, čtvrtek, sobota a neděle od 13.00

KDE: Veselí nad Moravou



Andělům je věnovaná nová výstava v Městské galerii Panský dvůr ve Veselí nad Moravou. Výstavu nazvanou Pletky s anděly vytvořila Eva Blahová a zapojili se do ní nejen žáci výtvarného oboru veselské Základní umělecké školy, ale i místní pletařky a háčkařky. Výstava je otevřená každé úterý, čtvrtek, sobotu a neděli vždy od jedné do pěti, a to až do 9. ledna.

Vánoce se blíží

KDY: pátek od 14.00

KDE: Kyjov

Vánoce se blíží je tradiční akce Vlastivědného muzea v Kyjově. Menší skupiny na ni mohou vyrazit v pátek, kdy na ně čekají předváděcí akce spojené s nákupem drobných dárků. Během tří dnů se představí například Anna Pantlíková se zdobeným perníkem, Alexandra Kaňovská s keramikou, Dagmar Spurná s kukuřičným šustím a předením na kolovrátku nebo Pavla Mazouchová, která ukáže krásu vitráží. Chybět nebude výroba svíček ze včelího vosku. Muzeum bude na tuto akci otevřeno od dvou do pěti.

Degustace vín

KDY: sobota od 17.00

KDE: degustaceonline.cz



Degustace vín v teple domova, ale zároveň pod vedením odborníků? Přesně to nabídne On-line degustace Třech Vinařú ze Strážnice. Radek Botur, Ladislav Mrkva a Jiří Uřičář seznámí účastníky s mladými víny odrůd Irsay Oliver, Solaris, Muškát moravský, Veltlínské červené ranné, Müller Thurgau a Svatovavřinecké rosé. On-line degustace je naplánovaná na sobotu od pěti hodin, a to prostřednictvím živého vysílání.

Výstava betlémů

KDY: denně od 9.00

KDE: Hodonín

Regionální centrum v Hodoníně přináší do 19. prosince Výstavu Betlémů. Na návštěvníky čekají čtyři desítky betlémů vyrobených z nejrůznějších materiálů, jako je perník, šustí nebo dřevo. Největší betlém pochází od paní Svobodové, a to až z dalekého Podkrkonoší. Výstavu doplní obrazy Aloise Sikory, které jsou věnované tématu Vánoc a také Petra Přikryla. Regionální centrum je návštěvníkům otevřeno každý den od devíti ráno do čtyř hodin odpoledne.

Vyškovsko

Koncert v kostele

KDY: neděle od 17.00

KDE: Bohdalice

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné



Sopranistka Jana Bařinková, flétnistka Markéta Kavková a varhanice Daniela Hřebíčková, které společně tvoří Trio Campanula chystají sérii adventních a vánočních koncertů. Poprvé vystoupí v neděli v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Bohdalicích, poté 19. prosince v kostele Nanebevzetí Panny Marie ve Vyškově a na závěr druhého ledna na novoročním koncertě v rousínovském kostele svaté Maří Magdalény. Vstupné je dobrovolné.

Dárek z knihovny

KDY: do 23. prosince

KDE: Knihovna Karla Dvořáčka, Vyškov

Vánoce se nezadržitelně blíží a vy ještě nemáte dárky pro své blízké? Darovat jim můžete celou knihovnu. Až do 23. prosince mohou zájemci na pokladně vyškovské knihovny zakoupit Vánoční dárkový poukaz na roční registraci do Knihovny Karla Dvořáčka. Cena poukazu je dle věku obdarovaného.

Heršpický betlém

KDY: denně

KDE: Heršpice

Vyrazit na procházku Heršpicemi mohou místní i přespolní, aby se pokochali betlémem na návsi. Také letos jej připravili zahrádkáři se svými příznivci. Kolemjdoucí se mohou těšit na dvě nová zvířátka.

Ježíškova pošta

KDY: neděle od 13.00 do 17.00

KDE: zámek Slavkov u Brna

Děti, které letos ještě nepsaly Ježíškovi, mohou přijít v neděli odpoledne na slavkovský zámek. Donést mohou dopis a vhodit ho do poštovní schránky. Nutné je s epodepsat, aby Ježíšek věděl, komu dárek doručit.

Mikuláš v Hošticích-Herolticích

KDY: neděle od 16.30

KDE: Hoštice-Heroltice

Mikuláš s čerty i anděly projedou Hošticemi-Herolticemi v neděli o půl páté odpoledne. Začátek trasy je u místního kostela. Děti si mohou přijít za Mikulášem a jeho pomocníky pro nadílku a potěšit je básničkou či písničkou. Trasu najdou zájemci zde.

Znojemsko

Mikuláš v Krumlově

KDY: neděle od 16.00

KDE: Moravský Krumlov

Alespoň zamávat družině svatého Mikuláše mohou v neděli odpoledne v Moravském Krumlově. Tradiční nadílku na zámku pořadatelé museli zrušit, ale Mikuláš s anděly a čerty projede městem na koňském povozu. Průvod vyjede ze zámeckého parku ve čtyři odpoledne.

Vyhlídkové kolo

KDY: do 3. ledna

KDE: Znojmo, Komenského náměstí



Až do třetího ledna si lidé ve Znojmě mohou zpestřit adventní a vánoční procházku v centru Znojma. Na Komenského města se mohou svézt na vyhlídkovém kole a užit si nezvyklý rozhled po centru města.

Znojmo v pověstech

KDY: sobota a neděle od 17.00

KDE: Znojmo

Vánoční prohlídky centra Znojma zaměřené na pověsti z jeho historie nabídnou o adventních víkendech pořadatelé ve Znojmě. Sraz je vždy v sobotu a neděli v pět odpoledne u infocentra na Obrokové ulici. Prohlídky pokračují o víkendech až do 18. prosince.

Poezie Vánoc

KDY: do 6. února

KDE: Znojmo, Minoritský klášter



Návštěvníci Jihomoravského muzea ve Znojmě mají možnost zhlédnout ve výstavním sále v prvním patře minoritského kláštera vánoční výstavu „Poezie Vánoc“ zapůjčenou z jihlavského muzea. Výstava představuje ukázky původních soukenických jihlavských betlémů i betlémové přírůstky ze současné tvorby zdejších řezbářů. Přístupná je každý den od pondělí do pátku od devíti do pěti hodin a o víkendech od desíti do pěti hodin.