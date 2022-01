Pět skladeb a pět premiér zazní tam, kde se dosud žádný koncert nekonal

Dvakrát do měsíce, první a třetí středu, zahrada nabídne setkání s varany komodskými. „Jsou to silná a inteligentní zvířata, která si ráda hrají a prozkoumávají okolí. Proto je v lidské péči důležité, aby měli varani neustále nové podněty,“ poukázala mluvčí. Během svého zážitku proto návštěvníci pomohou chovatelům s vytvářením herních prvků a úpravou expozice. „Snažíme se u těchto zážitkových programů o spokojenost na obou stranách. Proto je děláme formou která je atraktivní nejen pro návštěvníka, ale obohacuje i život daného zvířete v lidské péči,“vysvětlovala animátorka Zoo Adéla Šindelářová. Každou středu si pak zoo nabízí k objednání setkání s australským vačnatcem kusu liščím. Je to tvor s noční aktivitou, který se ve dne budí výjimečně, zejména při krmení. „Chovatel se vedle krmení úklidu expozice věnuje také kondičnímu tréninku. Ten slouží k obohacení života zvířete a posílení jeho kondice. Při zážitku tak bude mít účastník jedinečnou příležitost vstoupit do expozice kusu liščích a v doprovodu chovatele se účastnit právě cíleného tréninku zvířete,“ upřesnila mluvčí. Podrobnosti k zážitkům a možnost objednání najdou zájemci na webu www.zoobrno.cz.

Brno a Brněnsko

Stroje a strojky

KDY: pondělí 24. ledna od 19.30

KDE: Brno, zkušebna Leteckého ústavu

V koncertní sál promění pořadatelé pádovou zkušebnu Leteckého ústavu Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně. V pondělí 24. ledna se zájemci mohou těšit na Netradiční koncert s názvem Stroje a strojky. Začátek je o půl osmé večer. Zazní tři skladby na objednávku, z toho dvě ve světové premiéře, dále jedna česká a jedna brněnská premiéra, takže v souhrnu pět skladeb a pět premiér na místě, kde se ještě nikdy žádný koncert nekonal. Vstupenky jsou ke koupi zde. Návštěvníci se mohou těšit na zajímavý hudební zážitek, kde jednuz hlavních rolí sehrají hrací strojky.

Sokolský ples

KDY: sobota od 19.30

KDE: Brno-Komín



Sokolský ples se bude konat v sobotu v komínské sokolovně. Vstupenky je možno zakoupit v prodejně Elektro na Svratecké ulici. K tanci bude hrát skupina LH Band. Vstupenka je slosovatelná a v její ceně je i ochutnávka vín.

Šifrovací hra

KDY: do konce ledna

KDE: Brno

Šifrovací hra, ke které potřebují hráči chytrý telefon, provede zájemce sedmi stanovišti. Jsou rozmístěná nejen po brněnské Staré radnici, ale i ve věži. Na každém ze stanovišť musí hráč najít kód. Buďto v podobě čísel nebo jako QR symbol. Po zadání kódu a zvládnutí úkolu se přesune na další stanoviště a jednotlivými úkoly hráče provádí spojující příběh. Přístup do systému hry získají návštěvníci v Informačním centru v Radnické ulici. Zaplatí 60 korun a v ceně je i vstup na věž.

Silnice - La Strada

KDY: sobota od 19.00

KDE: Brno, Divaldo Bolka Polívky

ZA KOLIK: od 320 do 730 korun



Komedii nazvanou Silnice – La Strada mohou vidět diváci v sobotu v Brně. v Divadle Bolka Polívky se představí Bára Hrzánová, Radek Holub, Zbig­niew Kalina, Klára Cibulková a Radek Zima. Vstupenky stojí od 320 do 730 korun a jsou ke koupi na webu divadla.

Dětská diskotéka

KDY: sobota od 16.00

KDE: Brno-Bystrc

ZA KOLIK: 80 nebo 100 korun



Ve Společenském centru v brněnské Bystrci čeká v sobotu děti zábavné odpoledne, začíná ve čtyři odpoledne a potrvá dvě hodiny. Děti si užijí oblíbené písničky zatancují si a mohou se vyfotit s oblíbenými postavičkami, jako je myška Minnie, myšák Mickey a tučňák Skipper. Rezervace na telefonu 546 224 320 nebo rezervaceokul@bystrc.cz. Vstupné je osmdesát korun pro děti, pro dospělé o dvacet korun víc.

Blanensko

Sranda biatlon

KDY: sobota od 10.00

KDE: Blansko

Ať už bude sníh nebo ne, chystají pořadatelé z blanenského domu dětí premiérový ročník zábavné biatlonové soutěže v zahradě domu dětí. „ Kromě závodů si v doprovodném programu návštěvníci vyzkouší originální biatlonové laserové pušky a také zábavný frisbee golf,“ lákali pořadatelé. Prezentace účastníků začne v půl desáté ráno, první závodníci vyrazí na trať v deset. Zájemci o rezervaci startovacího času se mohou obrátit na e-mail jkostka@ddmblansko.cz.

Zastav se a vykroč

KDY: do 28. ledna

KDE: Adamov



Výstavu tříprsté malířky Majke nabídne od pátku adamovské kulturní středisko ve své výstavní síni na Ptačině. „ V den zahájení výstavy se ve výstavní síni uskuteční setkání s dětmi i dospělými, při kterých bude malířka Majke seznamovat přítomné se svým výtvarným tvořením,“ uvedli organizátoři. Výstava je přístupná ve všední dny od dvou do pěti odpoledne.

Promítání v knihovně

KDY: sobota od 10.00

KDE: Blansko, knihovna

Krtkův černobílý svět. Takový název nese dětské knižní promítání, jenž se uskuteční v sobotu v deset hodin. Okouzlující příběh a ilustrace Terezy Šedivé plné touhy, naděje, radosti a hledání světla v temnotě uvidí malí i velcí diváci na plátně v dětském oddělení Městské knihovny Blansko. Navíc knihovna vyhlásila výtvarnou soutěž o nejlepší knižní záložku. Jste výtvarně zdatní, tvořiví a hraví? Zpracujte svůj vlastní návrh a odevzdejte ho v knihovně. Ty nejzdařilejší knihovna použije jako skutečné záložky na dětském oddělení. Šablony lze najít na webu knihovny nebo přímo v ní. Soutěž potrvá až do 1.3.2022.

Břeclavsko

Antigona v Břeclavi

KDY: sobota od 19.00

KDE: Břeclav



Tanečně-pohybová adaptace jedné z nejstarších tragédií, starořecká Antigona se dočká své reprízy. Diváci se mohou těšit na herce Divadedlního spolku Břetislav. V dávném příběhu pak zjistí, jak těžký je boj s tyranií a jak ničivá může být síla lidských povah. Pro rezervace lístků je nutné psát na e-mailovou adresu bretislav.ds@gmail.com. Představení potěší diváky v sobotu v sedm hodin večer v Dělnickém domě v Břeclavi.

Pohádkový svět v Šakvicích

KDY: neděle od 13.00 (leden až duben)

KDE: Šakvice

ZA KOLIK: 75 nebo 80 korun



Tipem na pěkný rodinný výlet může být výprava do Pohádkového světa. V Šakvicích na Břeclavsku lidé najdou muzeum loutek v životní velikosti. Atmosféru klasických pohádek navozují i ručně malované kulisy. Mimo hlavní sezonu je otevřeno vždy v neděli odpoledne.

Hodonínsko

Festival řízků

KDY: o dpátku do neděle

KDE: Bukovany



Milovníci smaženého masitého jídla budou mít o víkendu gurmánské hody v Bukovanech na Hodonínsku. Na zdejším mlýně se uskuteční tradiční festival řízků. Návštěvníci mohou ochutnat řízky tradiční, tedy z kuřecího nebo vepřového masa, na menu bude ale i řízek z masa klokaního, kančího nebo z hlívy ústřičné. Chybět nebude ani legendární vídeňský řízek. Fandové trojobalu mohou do Bukovan vyrazit od pátku do neděle. Organizátoři doporučují zarezervování stolu.

Kolbaba o Norsku

KDY: pondělí 24. ledna od 19.00

KDE: Kyjov

Norsko – Oslava přírody. Takový název dostala přednáška cestovatele Jiřího Kolbaby. Země pětkrát větší než Česká republika nabízí velké množství nevšedních zážitků. Jiří Kolbaba ji představí od jižního Kristiandsadu přes Stavanger, Oslo i Bergen, až po Nordkapp. Chybět nebudou ani Lofoty a Špicberky. Přednáška se koná v pondělí 24. ledna od sedmi hodin v divadelním sále Domu kultury Kyjov.

Hospodský kvíz

KDY: neděle od 19.00

KDE: Velká nad Veličkou



Jednotlivci nebo dvoučlenné týmy mohou vyrazit v neděli do Velké nad Veličkou. V místním Horňáckém šenku startuje nová sezona Horňáckého kvízu. Na soutěžící čeká pětadvacet otázek, na které je jedna správná odpověď. Do Horňáckého kvízu se mohou zábavychtiví zapojit od sedmi hodin večer.

Jaroslav Dušek a Čtyři dohody

KDY: pondělí 24. ledna a úterý 25. ledna

KDE: Hodonín

Do Hodonína se vrací legendární představení v hlavní roli s Jaroslavem Duškem, Čtyři dohody. Dům kultury uvede toto představení založené na knize Dona Miguela Ruize v pondělí 24. ledna. O den později pak Jaroslav Dušek naváže i s pokračováním, Pátou dohodou. O hudební doprovod se postarají Pjer La Šéz a Zdeněk Konopásek. Na představení založená na staré toltécké moudrosti mohou zájemci vyrazit vždy od sedmi hodin.

Vyškovsko

Věda a technika jede

KDY: do 6. února

KDE: Vyškov, Muzeum Vyškovska

ZA KOLIK: zdarma



Muzeum Vyškovska zve návštěvníky na unikátní prezentaci upraveného exponátu ze světové výstavy EXPO v Dubaji. Pro jedinečný zážitek ze světa MICRO & MACRO nemusí zájemci cestovat do Dubaje – upravený exponát ze světové výstavy EXPO přijede do Vyškova. Modul vytvořený brněnskými architekty Chybik+Kristof a multimediálními architekty studia Visualove pomůže prozkoumat svět MICRO & MACRO doslova na vlastní kůži. Zmenšenina exponátu, kterým se Brno a Jihomoravský kraj prezentují na světové výstavě Expo 2020 v Dubaji, je k vidění zdarma od 24. ledna do 6. února v Muzeu Vyškovska. Otevřeno je od útěrý do pátku od devíti do pěti a o víkendu od jedné odpoledne.

Marek Orko Vácha

KDY: pondělí 24. ledna od 16.30

KDE: Vyškov, knihovna

Přednáška českého římskokatolického kněze, teologa, přírodovědce, pedagoga, spisovatele a skauta Marka Orko Váchy se koná v pondělí 24. ledna ve vyškovské Knihovně Karla Dvořáčka. Začátek je o půl páté.

Libor Šmoldas

KDY: pondělí 24. ledna od 19.00

KDE: Vyškov, Besední dům



Libor Šmoldas je jazzový kytarista, působící také jako hudební skladatel, kapelník a pedagog. Jeho koncertní aktivity zahrnují čtyři kontinenty a světové metropole New York, Washington, Sydney, Peking, Istambul, Vídeň, Berlín, Denver, Toronto, Miláno, Philadelphii, Brisbane, Melbourne, Dublin, Amsterdam či Londýn. Se svým kvartetem podnikl jako první česká jazzová kapela turné po USA a pravidelně se tam vrací. Nyní muzikanty uslyší milovníci jazzu ve Vyškově. Koncert se koná 24. ledna od sedmi hodin v Besedním domě.

O Honzovi

KDY: sobota od 15.00

KDE: Vyškov, Besední dům

Klasikou pohádku O Honzovi mohou děti vidět v sobotu 22. ledna ve tři hodiny odpoledne ve vyškovském Besedním domě. Diváci zjistí, jak dopadne příběh, ve kterém má Honza dle sudičky zabít draka a vysvobodit princeznu. Jeho zajímá ale jen lenošení na peci a nicnedělání si náležité užívá. Vyprávění pracuje s dětskou fantazií.

Stolní tenis

KDY: sobota od 12.00

KDE: Kučerov

ZA KOLIK: startovné dospělí 100 korun, děti 50 korun



Kučerovský hostinec láká všechny zájemce na první ročník soutěže o Hospodský putovní pohár ve stolním tenise. Zúčastnit se může úplně každý, muži, ženy, děti, amatéři i neregistrovaní hráči. Poháry jsou zajištěny pro všechny tři kategorie. Klání začne v sobotu 22. ledna v pravé poledne.

Znojemsko

Ples fotbalistů

KDY: sobota od 20.00

KDE: Jevišovice

ZA KOLIK: 100 korun



Alespoň část místní plesové sezony si užijí lidé v nejmenším městě na jižní Moravě, v Jevišovicích na Znojemsku. V sobotu tam v sále Komenia. od jehož postavení letos uplyne sto let, připravují sportovní ples fotbalisté z klubu Fotbal Jevišovice – Mikulovice. K tanci, poslechu a dobré náladě bude návštěvníkům oblíbené společenské události v sále Komenia vedle jevišovické základní školy hrát kapela Cauliflower Band. Vstupné je sto korun a začátek v osm hodin večer.

Neviditelní

KDY: sobota od 16.00

KDE: Znojmo, GaP

ZA KOLIK: 100 korun



V Galerii a Prostoru v Kollárově ulici ve Znojmě nabídnou v sobotu ve čtyři hodiny odpoledne představení Neviditelní plné napětí, dobrodružství, dětského přátelství, rychlých aut, vysokých střech a soubojů o dobro. Vstupné je sto korun.

Cesty světem

KDY: pátek od 18.00 a sobota od 10.00

KDE: Znojmo

Tradiční setkání milovníků cestování a světoběžníků chystají na pátek a sobotu pořadatelé ve Znojmě. V budově Soukromé vysoké školy ekonomické v Loucké ulici pro ně budou připravené zajímavé přednášky a besedy. Například hasič a záchranář Marek Balicki pohovoří o svých cestách a návštěvách kolegů záchranářů na několika kontinentech, Martin Úbl promluví zážitcích a zkušenostech o cestování kanadskou divočinou a Petr Horký představí největší polární dobrodružství. Podrobná porgram je k nalezení na webu festivalu.

JazzFest Znojmo

KDY: od pátku až do března

KDE: Znojmo



Po roční pauze vynucené epidemií koronaviru se vrací Jazz Fest Znojmo. Plánovaný jazz v klubech posunuli pořadatelé až na březen. Prvním vystupujícím bude tedy Gerald Clar, který zahraje v pátek U Císaře Zikmunda. V úterý 8. února je v plánu koncert Jany Koubkové v divadle a patron festivalu Peter Lipa zazpívá 9. února v chvalovickém hotelu Savannah. Vstupenky jsou ke koupi na webu festivalu, kde také lidé najdou kompletní program.

Mucha sólo

KDY: pátek od 20.00

KDE: Znojmo, Chez Martine

ZA KOLIK: 300 korun



V oblíbené restauraci Chez Martine v Pražské ulici ve Znojmě vystoupí v pátek zpěvačka Nikola Mucha. Oblíbená punková písničkářka vystoupí sólově. Jednatřicetiletá umělkyně vystupuje do svých patnácti let. Ve svých písničkách si bere na mušku mužskou neschopnost, genderovou nespravedlnost, i různé úchylky a společenské odchylky nebo život v Brně. Vstupné je 300 korun.

Sněhurka a já

KDY: 28., 30. a 31. ledna

KDE: Městské divadlo Brno



Nový pohádkový muzikál o odvaze poznat sám sebe a potřebě věřit ve šťastné konce. Diváci se mohou těšit na putování hlavních hrdinů, spletitou cestu plnou napětí, nedorozumění i komických situací. Představení lze navštívit ještě v únoru a březnu. Lístky jsou k dostání na webu divadla.

Opatovské šmajd

KDY: 5. února

KDE: Velké Opatovice

Sedmadvacátý ročník má před sebou turistický pochod Opatovské šmajd. Pro účastníky pořadatelé připravili okruhy krajinou Malé Hané. Startovat se bude v sobotu 5. února ze sokolovny ve Velkých Opatovicích od šesti do jedenácti hodin a z letovického nádraží od půl sedmé do devíti hodin. Trasy z Velkých Opatovic jsou v délce 2 až 50 kilometrů a z Letovic od 15 do 44 kilometrů. Do cíle, kterým je sokolovna ve Velkých Opatovicích, se musejí účastníci dostat do šesti hodin.

Otevřené sklepy

KDY: 29. ledna

KDE: Němčičky

ZA KOLIK: 700 korun



Vinaři v Němčičkách na Břeclavsku chystají na poslední lednovou sobotu premiérový Zimní festival otevřených sklepů. Své sklepy otevřou na dvě desítky němčičských vinařů mezi desátou hodinou dopoledne a sedmou večer. Vedle chutného občerstvení a zajímavých vzorků vín nabídne každé vinařství svůj svařák. Vstupné je 700 korun.

Na ostro

KDY: 16. února

KDE: Blansko

Komedie s názvem Na ostro nabídne divákům nejen mnoho vtipných scén, ale i nečekaný příběh lásky a překvapivé rozuzlení. V představení lidé uvidí řadu známých herců. Do Blanska přijede Leoš Noha, Jaroslav Sypal, Kateřina Kornová, Eva Hráská a Petr Vojnar. Vstupenky lze zakoupit v informační kanceláři Blanka za 200 nebo 250 korun. Jedná se o přesunuté představení, dříve zakoupené lístky zůstávají v platnosti.

Vysočina

Malina Brothers

KDY: čtvrtek 27. ledna

KDE: Třebíč

ZA KOLIK: od 210 korun



Hvězdná bluegrassová a country kapela Malina Brothers, která v roce 2020 oslavila deset let své existence, vystoupí ve čtvrtek 27. ledna v Národním domě v Třebíči. Začátek koncertu je v sedm hodin večer. Vystoupí ve složení Luboš Malina na banjo, Pavel Malina na kytaru, Josef Malina na housle a Pavel Peroutka na kontrabas. Muzikanti mají za sebou řadu koncertů v USA, natočili dvě řadová CD a právě představují nové album. Lístky přijdou na 210 až 230 korun. Kdo nestihne koncert v Třebíči, může zavítat do Brna do Společenského centra Bystrc. Tam kapela zahraje svým příznivcům 28. ledna od sedmi hodin večer. Za vstupenky zde zaplatí 290 korun.

Partička ve Světlé

KDY: pondělí 24. ledna

KDE: Světlá nad Sázavou

Partička v novém kabátě míří z televizní obrazovky přímo do Světlé nad Sázavou. Na představení se mohou lidé těšit v pondělí 24. ledna od osmi hodin večer v kinosále společenského domu. Jak scénky této povedené partičky dopadnou, nikdo dopředu neví. Je vždy velkou neznámou nejen pro samotné aktéry, ale i pro publikum. Vstupné je pět set padesát korun.