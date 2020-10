Myslete pozitivně, radí v současné koronavirem poznamenané situaci mnozí odborníci. Proč tedy nevyužít chladný upršený víkend k plánování příjemného výletu do neokoukaných míst plných historických i gastronomických lákadel. Taková nabízí hned u hranic jižní Moravy region Dolní Rakousko. Deník Rovnost přináší tipy na místa a zážitky, které by si lidé, až nastane příhodnější doba, neměli nechat ujít.

Doslova rájem je oblast v okolí Vídně a nedaleko od slovenské Bratislavy pro milovníky historie. A to jak dějin starověkých, tak ze začátku dvacátého století.

Jak vypadal život starověkých Římanů, aniž by museli vyjet do Itálie, se lidé dozví v římském městě Carnuntum, vzdáleného od Vídně pouhých padesát kilometrů. Město, které se rozvíjelo zejména v prvním až čtvrtém století našeho letopočtu, leželo ve své době u významných obchodních cest. Nyní se v něm lidé doslova přenesou do historie. „Městská čtvrť Římanů s opětovně vybudovanými antickými domy, amfiteátry a muzeem Carnuntinum, probouzí antiku k novému životu,“ poznamenala za areál Anna-Maria Grohs. Lidé nahlédnou do domů i s nábytkem, ve kterých ani netřeba moc fantazie, aby se zdálo, že jejich obyvatelé z nich teprve před chvílí odešli.

Kdo bude mít chození po památkách dost, může zamířit do přiléhajícího současného městečka Petronell-Cernuntum k místním vinařům. Jedním z nich je i Josef Pimpel, který připravuje mok z hroznů s rodinou v malém rodinném vinařství. „Do této oblasti ještě zasahuje panonské klima z Maďarska, což nás odlišuje od jiných částí Rakouska. Obecně se zde pěstuje více červeného než jinde v zemi,“ poznamenal.

Do historie, ovšem podstatně mladší, se lidé ponoří i v části Rakouska u slovenských hranic, třeba v zámcích Schloss Hof a Eckartsau. Zatím, co v prvním jmenovaném se návštěvníci přenesou do dob vojevůdce Evžena Savojského a Marie Terezie, ve druhém se dozvědí podrobnosti o konci Rakouska-Uherska. Právě na lovecký zámek Eckartsau totiž rád zajížděl na hony František Ferdinand d´Este. Atentát na jeho osobu započal první světovou válku. A ve stejném zámku pobýval i vůbec poslední Habsburk, který vládl i českým zemím, Karel I.

Po stopách další výrazné osobnosti rakouských dějin se lidé vydají v lázeňském městečku Baden. „Do Badenu zajížděl kvůli zdravotním problémům Ludwig van Beethoven. V domě, kde pobýval, je muzeum. V této budově trávil část posledních let života a zde vznikala i jeho devátá symfonie,“ přiblížila průvodkyně Renate Ryba z místního turistického informačního centra.

Komentovanou procházku uličkami města, které v devatenáctém století využívaly jako letní sídlo bohaté vídeňské rodiny, si lze objednat právě v tomto centru. Město nabízí historické domy, šarmantní ulice a řadu typických rakouských cukráren, kde mlsným jazýčkům bude ruce podávat nejen typický trhanec či štrúdl.

Chuťové pohárky lidé, a Jihomoravané obzvlášť, potěší i v nedalekém městě Gumpoldskirchen, konkrétně ve vinařství Gebietsvinothek Thallern. „Jsme druhým nejstarším rakouským vinařstvím,“ podotkla za podnik Zitra Prokolab. Podnik nabízí kromě obří prodejny i komentované ochutnávky vín a příjemné ubytování. (ega)

DALŠÍ TIPY

Sbírky online

KDY: online

KDE: moravska-galerie.cz

ZA KOLIK: zdarma



Chvíli ve společnosti výtvarného umění si lidé dopřejí i doma. Na galerii se díky online projektům jihomoravských institucí promění jakákoliv místnost. Na webu sbirky.moravska-galerie.cz si zájemci prohlédnou více než 220 tisíc děl brněnské Moravské galerie. Vyhledávat je mohou dle výtvarného druhu, techniky, námětu či autora. Zájemci mohou obdivovat díla Josefa Myslbeka, Joži Úprky nebo Jana Zrzavého..

Muzejní sbírky online

KDY: online

KDE: muzeumznojmo.cz

ZA KOLIK: zdarma



I když jsou muzea a galerie nyní kvůli epidemickým opatřením na několik týdnů zavřená, Jihomoravské muzeum ve Znojmě ukazuje části svých sbírek návštěvníkům online na webu.Návštěvníci si na webu muzeumznojmo.cz mohou například prohlédnout velmi hodnotnou sbírku orientálních zbraní, nahlédnout do rozsáhlé sbírky obrazů nebo si na obrazovce či displeji mohou projít zajímavosti z geologických, botanických a zoologických sbírek muzea.

Procházka zámeckým parkem

KDY: kdykoliv

KDE: Lednice, park nebo v mobilní aplikaci

Nová aplikace pro chytré telefony provede zájemce areálem zámeckého parku v Lednici na Břeclavsku. Projít nebo si jen připomenout zajímavá míst v areálu parku si návštěvníci mohou prostřednictvím dvou komentovaných procházek a s pomocí informací o různých zajímavých a důležitých místech lednického areálu, včetně připomínky jejich historie a vzpomínky na již zaniklé části parku.

Příběhy tesané do kamene

KDY: kdykoliv

KDE: Slavkov, zámecký park nebo v mobilní aplikaci

Zpříjemnit si procházku zámeckým parkem ve Slavkově u Brna mohou lidé, kteří se rozhodnou zapojit do hry nazvané Příběhy do kamene tesané. Hrací kartu hledačky pro celou rodinu si mohou zájemci stáhnout na www.gofrombrno.cz. Historický park obklopující slavkovský zámek zdobí ji barokní sochy antických bohů. Odhalit jejich tajemství pomůže hravým návštěvníkům právě zmiňovaná hra.

Závěrečný koncert Silberbauerova hudebního Podyjí

KDY: sobota 18.00

KDE: Mailberg, zámek

První ročníku festivalu Silberbauerovo hudební Podyjí uzavře v sobotu koncert v maltézském kostele v dolnorakouském Mailbergu, nedaleko hranic a od Laa and der Thaya. Zazní premiéra skladby Sešit madrigalů Lukáše Sommera. Vstupné dobrovolné.

Po stopách Santiniho

KDY: online

KDE: zámek, Žďár nad Sázavou

ZA KOLIK: zdarma



Zámek ve Žďáře nad Sázavou zůstal bez návštěvníků, přesto se lidé do jeho prostor mohou podívat díky videoprohlídce Po stopách Santiniho. Průvodci provedou zájemce zámkem rodiny Kinských, který býval významným cisterciáckým klášterem s panstvím na pomezí Čech a Moravy. Lidé projdou nynějším zámkem, který je spojený s výjimečným architektem Janem Blažejem Santini-Aichelem na www.zamekzdar.cz.

Virtuální prohlídka jihlavské Zoo

KDY: online

KDE: Zoo, Jihlava

ZA KOLIK: 50 korun



I když je nyní Zoo Jihlava návštěvníkům uzavřená, za zvířaty se mohou vydat on-line prostřednictvím webu zahrady. Zoo mohou zájemci podpořit koupí virtuální vstupenky v hodnotě padesáti korun.