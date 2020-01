Otevřené sklepy a Kopání písku pro Vídeň

KDY: sobota, od 10.00 do 18.00

KDE: Nový Šaldord

ZA KOLIK: vstupné 300 korun

Už tradiční zimní den otevřených sklepů chystají na sobotu vinaři v Novém Šaldorfu. Při ochutnávání vzorků z osmnácti sklepů mohou návštěvníci opět sledovat klání družstev nadšenců, která se zapojí do tradičního Kopání písku pro Vídeň. Úkolem soutěžících bude ve stanoveném čase nakopat a ze sklepa vynést co největší množství písku. Vstupné na otevřené sklepy je tři sta korun, sklepy jsou otevřené od deseti do šesti.

Obecní ples

KDY: 18. ledna, 20.00

KDE: Těšetice, kulturní dům

ZA KOLIK: 150 korun



Obecní ples chystají na sobotní večer pořadatelé v Těšeticích. „Ples v sále víceúčelového zařízení začne v osm hodin večer. Hraje kapela Urgent. Chybět nebude bohatá tombola,“ zvali pořadatelé.

Hasičský ples

KDY: 18. ledna, 20.00

KDE: Mikulovice, kulturní dům

ZA KOLIK: obvyklé vstupné



Už po dvacáté pořádají svůj ples hasiči v Mikulovicích. Začne v sobotu v osm večer v kulturním domě. K poslechu a tanci zahrají Dambořanka a Fanny Music. Pořadatelé slibují bohatou tombolu.

Chovatelský ples

KDY: 18. ledna, 20.00

KDE: Prosiměřice, kulturní dům

ZA KOLIK: obvyklé vstupné



Do čtvrté desítky ročníků vstoupí se svým plesem chovatelé v Prosiměřicích. Začne v osm večer v kulturním domě. Hraje Free Band.