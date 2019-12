KDY: 7. prosince od 10.00

KDE: Špilberk, Brno

Adventní nálada o víkendu dorazí i na brněnský Špilberk. Lidé se tam při tradiční předvánoční akci společně vydají do říše pohádek, seznámí se s tradičními českými vánočními zvyky nebo si opečou na ohni buřty.



Na hlavním nádvoří hradu se rozzáří vánoční strom. „U něj návštěvníci najdou jarmark s řemeslnými výrobky, dobrotami a horkými nápoji. Novinkou letošního ročníku akce budou tři stánky, ve kterých lidem hravě předvedeme tradiční české vánoční zvyky, které si zájemci i s dětmi také vyzkoušejí,“ pozval mluvčí Muzea města Brna Michael Kalábek.

Součástí akce již neodmyslitelně bude také společné opékání buřtů na ohništi na hlavním nádvoří. V místě vyroste také ohrada, kde si děti zajezdí na ponících. Na jevišti na nádvoří uvidí návštěvníci vystoupení dětí z mateřské školy či pohádky Ferda mravenec a brouk Pytlík nebo Ohnivou pohádku.



Komu bude venku zima, vydá se prozkoumávat vnitřek hradu, kde se aktuálně konají výstavy Branky Body Brno a Baron Trenck. K vidění je také nová expozice děl výtvarnice Karly Hanušové s podtitulem Hajundija, zem za zavřenýma očima, která návštěvníky zavede do malebného světa snů a tajemství. „Uvnitř hradu se také děti zabaví v dílnách, kde si vyrobí drobné ozdoby a dárky. Vstup do dílny stojí dvacet korun, kdo si koupí lístek na některou z výstav, bude mít návštěvu workshopů zdarma,“ poznamenal Kalábek.

Ve dvě hodiny odpoledne si lidé navíc užijí komentovanou prohlídku výstavy brněnských sportovních úspěchů Branky Body Brno s kurátory Zuzanou Holubovou a Petrem Vachůtem, o hodinu a půl později kurátor Vachůt provede návštěvníky výstavou Baron Trenck přibližující život nejslavnějšího špilberského vězně.



Loni na oblíbenou brněnskou akci přišly zhruba dva tisíce lidí. Na Špilberk tehdy dorazil také Jaroslav Hejný z Vyškova s vnučkami. „Přišli jsme hlavně kvůli divadlu O třech prasátkách. Opékali jsme buřty a zašli do tvořivých dílen. Vnučkám se vše moc líbilo,“ řekl tehdy.

Adventní prohlídky na Bítově

KDY: 7. a 8. prosince od 10.00

KDE: Bítov

ZA KOLIK: 150 korun



Svátečně vyzdobené komnaty hradního paláce i chutné občerstvení bude v sobotu a neděli lákat návštěvníky tradičních vánočních prohlídek na hradě Bítově. „Prohlídka již tradičně končí v panské hradní kuchyni, kde návštěvníky čeká malé vánoční občerstvení. Zahřeje speciální punč a svařené víno. Kastelán chystá grilované klobásky a dobroty z komína, kastelánka cukroví, vánočku a ještě teplé buchty,“ pozvali pořadatelé.

Pekelníci na zámku

KDY: 7. prosince od 17.00

KDE: Hrušovany nad Jevišovkou

ZA KOLIK: zdarma

Čertům bude v sobotu patřit zámek v Hrušovanech nad Jevišovkou. Rej pekelníků začne tentokrát už v zámeckém parku od pěti hodin odpoledne. Z parku vyjde průvod do zámku, kde hosty čeká sladké překvapení.



Ochutnávka vín

KDY: 7. prosince od 17.30

KDE: Dům umění, Znojmo

ZA KOLIK: obvykl vstupné



Mikulášskou ochutnávku mladých vín chystá na sobotní podvečer Sdružení znojemských vinařů. Komentovaná degustace začne v půl šesté navečer ve znojemském Domě umění. Vína představí zástupci vinařů a šéf pořádajícího spolku, vinařský znalec Jaromír Čepička.