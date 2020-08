KDY: Strážnice sobota od 15.00

Bořetice sobota od 16.00

KDE: Hotařská búda, Strážnice

Kraví hora, Bořetice

ZA KOLIK: Strážnice 100 korun

Bořetice dobrovolný poplatek

„Kdo do vinohradu vkročí bude mít jednu nohu kratší. Ten, kdo hrozen utrhne, tomu ruka odpadne!“ Podobná hrozivá varování ze středověku, tentokrát ale s humorem a nadsázkou, zazní o víkendu jižní Moravou. Vinaři ve Strážnici a Bořeticích uzamknou vinohrady před dozráváním hroznů rituálem s názvem Zarážání hory.

Strážnice

Na obřad, ale i ochutnávku vín s folklorním programem zvou Strážničtí na proslulý vinařský kopec Žerotín k Hotařské búdě v sobotu od tří hodin odpoledne. „V nádherném prostředí vinohradů si návštěvníci užijí samotný obřad v podání místních vinařů. Jsou tvůrčí, a tak se můžeme jako každý rok těšit na jejich vtipné vyhlášení nařízení, která vždycky okoření aktuálním dění třeba v politice. Letos se rýsuje například zákaz vstupu do vinohradu v rouškách, aby prý bylo poznat, kdo nepovolaný do vinice vstoupil,“ předpokládá za organizátory tajemník městského úřadu Petr Hanák.

Návštěvníci poznají také letošní hlídače, takzvané hotaře, které na akci jmenuje horenská rada. Jejich úkolem bude chránit úrodu ve vinicích před nenechavými zloději, ale třeba i špačky. Hotaři jsou jediní, kteří mohou vstoupit do vinohradů, kromě majitele. Výjimku mají jen těhotné ženy a nemocní, kteří si v horkém dni smí utrhnout tři hrozny vína pro osvěžení.

Návštěvníci Strážnice si užijí ale i takzvané traťové košty vín, které v jednotlivých lokalitách pořádají tamní vinaři. „Pobaví soubor lidových písní a tanců Danaj, zahraje dechová hudba Svárovanka, cimbálová muzika Krepina a Strážničtí hotaři,“ zve Hanák. Za vstupné zaplatí příchozí sto korun. Zajištěna je i kyvadlová doprava z autobusového nádraží a zájemce přepraví každou půl hodinu.

Bořetice

Tradiční recese a nadsázka zavládne v sobotu i v Bořeticích na Břeclavsku. Rituál Zarážení hory tam vypukne od čtyř hodin odpoledne v areálu vinných sklepů Kraví hora na Vinckově náměstí.

Představitelé Svobodné spolkové republiky Kraví hora Bořetice zároveň oslaví dvacetileté výročí založení svého recesistického vinařského státu. „Zahajovací proslov před sídlem republiky přednese náš prezident takzvaně na furt Václav Petrásek. Pak si lidé užijí vystoupení ochotníků z Uherčic, kteří předvedou samotný obřad a vyhlášení zákazu vstupu do vinohradů. Zahraje cimbálová muzika Hudci a vinaři otevřou své sklepy k ochutnávkám vín. Budeme grilovat vepřové i kuřecí steaky a je pravděpodobné, že už bude k pití i první burčák z odrůd Solaris a Irsay Oliver,“ láká do Bořetic prezident netradiční republiky Stanislav Novák.

Akce v Bořeticích potrvá do deseti hodin večer, vstupné se neplatí. Poplatek za víno je dobrovolný.

Kvůli hygienickým opatřením ale organizátoři vybízejí k dodržování zásad. „Lidé by měli respektovat dvoumetrové rozestupy a hlavně pít z jedné skleničky,“ nabádá Novák. Do Bořetic se chystá i Jiří Pinkava z Blanska. „Že bude už burčák? To si nesmím nechat ujít,“ znamená si lákavé slovo do diáře na sobotu.

Tipy ze Znojemska



Otevřené sklepy

KDY: sobota od 10.00

KDE: Hrádek

ZA KOLIK: 200 korun

Přátelé dobrých vín zamíří v sobotu do Hrádku na Znojemsku. Tamní vinaři pro ně od deseti hodin už po druhé otevřou dvacet sklepů a nabídnou nejzajímavější vzorky svých vín. Chystají i chutné občerstvení a živou hudbu mezi sklepy. Od kulturního domu čeká návštěvníky až tři kilometry dlouhá procházka několika sklepními uličkami. Vstupné je 200 korun.

Bartolomějské hody

KDY: sobota - neděle

KDE: Suchohrdly u Miroslavi

ZA KOLIK: neuvedeno

Suchohrdelské hody začnou v sobotu v devět rána předáním hodového práva starostkou chase. Ve dvě odpoledne vyrazí chasa zvát po vsi na hody a ve tři začne pod májí zavádění stárků. Taneční zábava s kapelou Fantazie začne v osm večer pod májí. Hodová mše v kostele sv. Markéty začne v neděli v deset ráno, ve tři začne pod májí zavádění mládků, od pěti zavádí ženáči. Závěrečné zavádění začne v osm večer. Hrát bude v neděli Podlužanka.

Krojované posvícení v Šafově

KDY: sobota - neděle

KDE: Šafov

ZA KOLIK: sobota 100, neděle 50 korun



Tradiční krojované posvícení chystají na víkend pořadatelé v Šafově. V sobotu hodinu po poledni vyrazí krojovaní s kapelou po vsi, v osm večer začne v kulturním domě zábava s kapelou Habakuk, vstupné je 100 korun. Nedělní poszení pod lipami s živou hudbou začne ve dvě odpoledne, vstupné je 50 korun.

Boskovštejnský den

KDY: sobota od 14.00

KDE: Boskovštejn

ZA KOLIK: neuvedeno



Zábvné odpoledne na prostranství před obecním úřadem začne v půl třetí pohádkou pro děti, v pět se děti mohou těšit na žonglérské vystoupení. Od půl čtvrté a od půl šesté bude vyhrávat Cimbálová muzika Antonína Stehlíka

Barokní dialog trubky a varhan

KDY: neděle od 19.00

KDE: Vranov nad Dyjí

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné



První koncert nového festivalu Silberbauerovo hudební Podyjí zažijí v neděli v posluchači ve farním kostele Panny Marie ve Vranově nad Dyjí. Marco Paollaci na varhany a Alexander Kastner na barokní trubku zahrají skladby Georga Fridricha Händela a dalších.

Další tipy z regionu

Blanensko

Boskofest

KDY: sobota od 12.00

KDE: Boskovice

ZA KOLIK: vstupné 549 korun

Třetí ročník Boskofestu zažije v sobotu zámecká zahrada v Boskovicích na Blanensku. Hudební program začne v poledne a se svými vystoupeními se vystřídají legendy české populární hudby jako Hana Zagorová, Dara Rollins, a kapely Slza, Monkey Bussines. Hudební nostalgii probudí svým vystoupením Karel Gott revival . Moderátorem programu bude Ondra Urban. Vstupné je 549 korun.

Hodonínsko

Otevřené sklepy

KDY: sobota od 13.00

KDE: Ratíškovice

ZA KOLIK: 400 korun



Setkat se s vinaři a ochutnat jejich vína mohou zájemci v sobotu v Ratíškovicích na akci otevřených sklepů. Příchozí zavítají do více než dvaceti sklepů v lokalitě Na Slavíně i do pěti profesionálních vinařství. Za cenu čtyři sta korun dostanou originální sklenku s taštičkou, mapu, poukázky na ochutnávku vín a na nákup lahve. Akce začíná v jednu hodinu odpoledne.

Břeclavsko

Pražské dechové trio

KDY: sobota od 17.00

KDE: Valtice, zámek

ZA KOLIK: vstupné 100 korun



Hoboj, klarinet a fagot v podání Pražského dechového tria rozezní v sobotu od pěti hodin večer zámeckou kapli ve Valticích. Zdeněk Rys, Milan Polák a Lukáš Kořínek tam zahrají v koncertním cyklu Henckeovy barokní varhany Valtice díla Andrease Hammerschmidta, Antonia Salieriho, W. A. Mozarta, F. X. Duška, i Antonína Dvořáka. Za vstupné zaplatí příchozí sto korun.

Brněnsko

TrutnoOFF BrnoON

KDY: pátek - neděle

KDE: Brno, Na Střelnici

ZA KOLIK: 1600 korun na celý festival



Legendární hudební festival s pestrou nabídkou žánrů a kapel se přestěhoval z Trutnova a novou kapitolu začne psát od pátku do neděle v Brně. Na pódiích se vystřídají kapely jako J.A.R., legendární Plastici, Visací zámek nebo Čankišou.

Vyškovsko

Veterán bus na zámku

KDY: sobota od 15.00

KDE: Slavkov u Brna

ZA KOLIK: neuvedeno



Historické autobusy budou v sobotu 22. srpna k vidění v parku zámku ve Slavkově u Brna. Dorazí tam ve čtvrt na tři odpoledne z přehlídky Veterán bus Kříž v Telnici na Brněnsku a na místě budou do půl páté, kdy odjíždí zpět.