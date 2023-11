Prodloužený víkend je před námi a s ním i další tipy na akce ve Znojmě a okolí. Již po šesté se bude konat koštování mladých vín v rámci podzimních otevřených sklepů. Děti si zase užijí party ve stylu oblíbeného Ledového království.

Košt vína. Ilustrační foto | Foto: Renata Hasilová

ZNOJEMSKO:

VI. koštování mladých vín - podzimní otevřené sklepy

Kdy: sobota 18. listopadu od 12.00

Kde: sklepní ulička, Chvalovice

Proč přijít: Chvalovický spolek vinařů zve na již v pořadí šestý ročník Chutnání mladých vín. Návštěvníci ochutnají mladá a třeba i ne zcela jiskrná vína. Na místě budou připravená i vína starších ročníků. Samozřejmostí bude i nachystané občerstvení. Akce se uskuteční v sobotu 18. listopadu a začátek je naplánovaný na pravé poledne.

Party pro děti ve stylu Ledového království

Kdy: neděle 19. listopadu od 15.30

Kde: Dukla – konferenční a společenské centrum Znojmo

Za kolik: 200 korun, děti do dvou let zdarma

Proč přijít: Dětská párty ve stylu oblíbené pohádky Ledové království míří do Znojma. Předeším na děti ale i dospělé čeká pohádkový program. Ten zahrnuje tancování, hudbu z pohádek, malování na obličej a další. Na místě bude hned několik pohádkových postaviček, které děti milují a se kterými se budou moci vyfotit na památku. Zazpívat si mohou Elsou,Annou i sněhulákem Olafem. Na parketu budou mít možnost vyzvat k tanci samotné Šmouly i Mimoně.

Zdroj: Youtube

BRNĚNSKO:

Pink Floyd’s The Dark Side of the Moon – planetární show

Kdy: pátek 17. listopadu od 20.00

Kde: Hvězdárna a planetárium Brno

Za kolik: 200 korun

Proč přijít: Planetárium Brno nabídne na státní svátek 17. listopadu audiovizuální zážitek. Jedná se první planetární show oficiálně schválenou touto legendární skupinou. Vznikla u příležitosti 50. výročí vydání desky The Dark Side of the Moon. Akce je vhodná pro děti od 12 let a vstupné je 200 korun. Další termíny projekce je 18. listopadu, poslední je zatím naplánovaná na 30. prosince.

Zdroj: Youtube

Čokoládový Festival v Brně

Kdy: od pátku 17. listopadu do neděle 19. listopadu

Kde: Výstaviště Brno

Za kolik: od 60 korun

Proč přijít: Od pátku 17. do neděle 19. listopadu se na výstavišti (pavilon G1) uskuteční Čokoládový Festival s kulinářskou přehlídkou a prodejními stánky s čokoládovými delikatesami. Letos u příležitosti Festivalu organizátoři chystají velkou výstavu balónků. Více než 60.000 balónků bude připraveno k vytvoření úžasného Pohádkového světa.

Zdroj: Youtube

Festival Brněnský sedmnáctý

Kdy: pátek 17. listopadu od 14.00

Kde: náměstí Svobody, Brno

Proč přijít: Už sedmý ročník festivalu Brněnský sedmnáctý promění centrum moravské metropole ve velkou oslavu svobody a demokracie. Hlavní stage na náměstí Svobody nabídne pestrý program v podobě koncertů cimbálové muziky, písničkáře Adama Kořána, ostravské kapely Nedivoč nebo Fredy & Krasty. Zazní i státní hymna České i Slovenské republiky nebo Modlitbu pro Martu. Pro letošní rok vznikla novinka v podobě druhé stage, která rozezní Pohořelec díky vystoupením buskerů a diskusím ve stylu veřejného slyšení, v nichž zvláště studenti otevřou téma dnešní podoby svobody a demokracie.

Advent na Zelňáku – Vánoce na Zelném trhu v Brně

Kdy: od pátku 17. listopadu do soboty 23. prosince

Kde: Zelný trh, Brno

Proč přijít: Už v pátek 17. listopadu narazí lidé při procházce centra Brna na adventní trhy na Zelném trhu. Chybět zde nebudou tradiční stánky s řemeslnými výrobky, občerstvením, betlémem a vánočním stromem. Prodejní místa budou otevřeny každý den od 10.00 do 20.00.

Vánoční atmosféra v Brně:



Zdroj: Youtube

Vinohradský GulášFest s pochodem Krampus čertů

Kdy: pátek 17. listopadu od 13:00

Kde: Areál bývalé ZŠ Bzenecká a ulice Tvrdonická, Brno

Za kolik: 150 korun, děti 50 korun, do šesti let zdarma

Proč přijít: Státní svátek v Areálu bývalé Základní školy Bzenecká v Brně nabídne návštěvníkům lahodné guláše i děsivé krampusáky. Pořadatelé připravili den plný chutí, tradic a nezapomenutelných zážitků. Odpoledne ochutnají lidé nejlepší kotlíkové guláše. Od 17 hodin poté začne pochod více než 60 krampus čertů ze Slovenska, Česka i Rakouska. „Těšit se můžete také na velkolepou ohnivou show a bubenickou exhibici," doplňují organizátoři. Průvod povede kolem plotu celého areálu bývalé ZŠ Bzenecká v Brně na Vinohradech, samotná show se pak uskuteční uvnitř areálu.

Zdroj: Youtube

BLANENSKO:

Festival Rajbas

Kdy: od pátku 17. listopadu do neděle 19. listopadu

Kde: Dělnický dům Blansko, Kino Blansko, Dům přírody Moravského krasu, Staré Blansko, Klub Suterén

Proč přijít: Rajbas – to je festival setkání filmů a dobrodružství. Program si lidé užijí celý prodloužený víkend. Nebude se jednat pouze o pasivní sledování besed a filmových projekcí, naopak součástí budou závody, koncerty i tanec.

Zdroj: Deník/Jan Charvát

Průvod světel 17. listopadu

Kdy: pátek 17. listopadu od 17.00

Kde: start park Sv. Čecha, Blansko

Proč přijít: Junák – český skaut pořádá k příležitosti státního svátku symbolický průvod světel. Ten má vyjadřovat podporu svobody a demokracie. Průvod půjde z parku od Zborováka k lípě svobody na Náměstí Svobody, kde bude akce zakončena vytvořením srdce ze svíček. Lidé si zde také zazpívají státní hymnu.

Lampionový průvod, Kunštát

Kdy: pátek 17. listopadu od 18.30

Kde: Sraz u Dobrodružiny v Rudce

Proč přijít: K příležitosti připomínky boje za svobodu a demokracii zve Komunitní centrum Na Slunci na lampionový průvod v Kunštátě. Ten započne v 18.30, sraz všech zájemců je u Dobrodružiny v Rudce. Konec cesta bude na náměstí v Kunštáte.

33. Jedovnický jarmark

Kdy: pátek 17. listopadu od 07.30

Kde: sál KD Jedovnice a u KD

Proč přijít: Jedovnice lákají na Jedovnický jarmark, který se zde koná již po třiatřicáté. Lidé se mohou těšit na burza knih, prodej regionální literatury, prodej produktů z Moravského krasu, jako je med, medovina, sýr Niva. Chybět nebude ani čerstvá zabíjačka nebo výrobky z Domova Olga Blansko.

BŘECLAVSKO:

Lampionový průvod

Kdy: pátek 17. listopadu od 16.30

Kde: sraz u Gymnázia Břeclav

Proč přijít: Ani Břeclavi se nevyhne lampionový průvod. Lidé s lampiony v ruce vyrazí z pěší zóny u gymnázia od 17.00. Sraz všech účastníků je ale naplánovaný již na 16.30. Cílem průvodu bude dojít na Kuffnerovo nábřeží. Chybět nebudou malé odměny, disko i ohňostroj.

Svatomartinská světýlka

Kdy: sobota 18. listopadu od 16.30

Kde: Historické centrum města, Mikulov

Za kolik: vstupné zdarma

Proč přijít: Třetí listopadovou sobotu zažijí lidé večerní procházku historickým centrem s královskou audiencí. Zájemci tak zažijí neopakovatelnou atmosféru večerního Mikulova. Sraz světýlek je na ulici Svobody v 16.15 hodin.

Zdroj: Youtube

HODONÍNSKO:

Svatokateřinské slavnosti vína v Mutěnicích

Kdy: sobota 18. listopadu od 10.00

Kde: Areál vinných sklepů Pod Búdama v Mutěnicích

Za kolik: vstupné na místě 1000 korun

Proč přijít: Akce, která se koná v největší sklepní lokalitě v Česku - Mutěnické Búdy, nabídne návštěvníkům podzimní vinařskou akci, zaměřenou na mladá vína, tedy vína ročníku 2023. Ta se uskuteční v sobotu 18. listopadu. Ochutnávka zavede přítomné do různých světů chutí a vůní. K dispozici dostanou elegantní skleničku na víno a mapku s důležitými body a informacemi pro plynulou zábavu.

Noc divadel

Kdy: sobota 18. listopadu od 14.00

Kde: Dům kultury Hodonín

Za kolik: vstupné dobrovolné

Proč přijít: Dům kultury Hodonín a Divadelní soubor Svatopluk Vás zvou všechny zájemce na Noc divadel. Lidé se mohou těšit na krásná představení i hromadný potlesk, který v rámci Noci divadel zazní v jeden okamžik po celé České republice. Program odstartuje ve 14.00 otevřením Fomu Kultury. Následovat bude divadelní souhlas Svatopluk. V 15.00 přijde na řadu veselá pohádka Líný Kuba nebo v 16.30 představení Princezničku na bále. V sedm hodin večer započne společný potlesk a program zakončí Balada pro banditu.

VYŠKOVSKO:

Vánoční prodejní výstava na zámku Bučovice

Kdy: od soboty 18. listopadu do neděle 19. listopadu

Kde: Státní zámek Bučovice

Proč přijít: Zámek Bučovice zve všechny zájemce na vánoční prodejní výstavu. Ta se uskuteční v dlouhém sále od 9.00 do 16.00. Na přípravách spoupracoval zámek s Hanou Křetínskou, Pavlou Tauberovou a Květinářstvím za Kašnou. Lidé budou mít možnost nasát vánoční atmosféru a zakoupit si tematické výrobky.

Zdroj: Youtube

Dětská diskotéka

Kdy: sobota 18. listopadu od 15.00

Kde: Disco Club Peklo (v hotelu Dukla), Vyškov

Proč přijít: Třetí listopadová sobota bude ve Vyškově patřit dětem. Ty si užijí diskotéku, na kterou dorazí Chase z Tlapkové patroly a ježek Sonic. Hudbu obstará DJ Olda Hróza, taneční kreace si pod svá křídla vezme Linda a Maru a Jitka, která baví děti, zajistí balónkovou show. Přítomní se tak mohou připravit na nezapomenutelné odpoledne plné zábavy, smíchu a dobrodružství.