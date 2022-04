ŠPILBERK. Na hradě Špilberk budou zájemci hledat obří vejce, které ukrývá tajenku. Pro děti si organizátoři připravili tvořivé dílny a chybět nebudou živí velikonoční králíčci. Program, který začne už na Zelený čtvrtek a skončí na Velikonoční pondělí, cílí především na rodiny s dětmi. „Hlavní náplní akce bude hledání malovaných vajec a následné luštění tajenky. Od čtvrtka do pondělí budou v areálu rozmístěna obří vejce, každé odkryje kus tajenky. Když děti najdou vše, tajenku vyluští, tak dostanou na pokladně hradu odměnu,“ uvedla Barbora Kachlířová z oddělení marketingu a komunikace hradu. Ve čtvrtek hledání vajec doplní tvořivé dílničky a od pátku do neděle zpestří velikonoční program také jarmark.

VALTICE. Lidé si svátky užijí také na valtickém zámku. V sobotu a v neděli budou před zámkem stánky s rukodělnými výrobky, na vnitřním nádvoří budou stát stánky s občerstvením, valtickými víny a s doprovodem cimbálové muziky. „Každý den včetně Velikonočního pondělí bude otevřený hlavní prohlídkový okruh. Prohlídky knížecího bytu budou od pátku do neděle, přístupná bude také zámecká kaple,“ uvedl kastelán zámku Valtice Richard Svoboda. Velice atraktivní bude sobotní Rokokový zámecký piknik, kdy se návštěvníci přesunou v čase do šlechtického stanového ležení a okusí život urozených zámeckých pánů z 18. století. „Součástí bude historický dobový stan, rokokový piknik, focení ve společnosti dam a panstva a také řemeslný stánek se šperky,“ dodal Svoboda.

BÍTOV. Do třetice se budou bavit návštěvníci také na hradě Bítov na Vranovsku. A to od čtvrtka až do pondělí. V sobotu a v neděli čeká na ty, kteří se vydají na prohlídku, také malá ochutnávka. „Lidé se mohou těšit na velikonočně vyzdobené interiéry prvního patra hradu s prohlídkou ukončenou v hradní kuchyni, kde se budou podávat staročeské pokrmy,“ pozval návštěvníky kastelán hradu Bítov Jan Binder. Zájemci uvidí, jak se vařilo na starém kachlovém sporáku a na otevřeném ohni v krbu. V sobotu a v neděli se navíc otevře zcela zdarma druhý okruh s prohlídkou nádvoří, zahrady barona Haase se zvířaty, kaple a první část expozice hradního pivovaru.

LYSICE. Zámek Lysice na Blanensku zase láká na Perníkové velikonoce. Otevřeno bude od čtvrtka do pondělí a lidé se mohou přijít potěšit květinami i umem zahradníků, stejně jako vůní perníku. První trasa zámku bude vyzdobená jarním aranžmá a obohacena prodejem perníčků. Na druhou trasu se lidé dostanou pouze v neděli a v pondělí. Zámecká zahrada je z důvodu rozsáhlé rekonstrukce uzavřena.

Další tipy

Brno a Brněnsko

Kouzelná flétna

KDY: pátek a neděle od 19.00

KDE:: Brno, Janáčkovo divadlo

Netradičně pojatou klasickou a oblíbenou operu nabídne v pátek a neděli opera brněnského Národního divadla v Janáčkově divadle. Zbrusu nová inscenace je první operní režií Miroslava Krobota. „S velkou operou se popasoval s humorem jemu vlastním a zasadil Kouzelnou flétnu do žánru fantasy. To se projeví na příběhu, scéně i kostýmech, které odkazují k nejednomu dílu popkultury,“ lákali pořadatelé.

Velikonoce v ZOO

KDY: pátek – pondělí

KDE: Brno, ZOO

Od pátku do pondělí čeká na návštěvníky brněnské Zoo pestrý sváteční program. „Pro rodiče s dětmi připravíme kreativní dílničky nebo zábavnou stezku. Velikonoční pondělí bude patřit hledání vajíček . V areálu zahrady schováme tisícovku vajíček a kdo nám aspoň jedno z nich přinese, dostane odměnu. K vidění bude i ukázka stříhání ovcí.“ lákali pořadatelé. Připravená jsou i oblíbená komentovaná krmení, rozpis najdou zájemci na webu zahrady. Zoo má otevřeno denně od devíti ráno do šesti večer.

Velikonoce u paní Hermíny ve vile Stiassni

KDY: pondělí od 10.00

KDE: Brno, vila Stiassni

Tradice hledání velikonočních vajíček ožije v pondělí v brněnské vile Stiassni. „Tento zvyk slavení Velikonoc zavedla již paní Hermína, tehdejší paní domu, která vajíčka schovávala pro svoji dcerku a pro děti svých zaměstnanců. Již po páté se do vily tato rodinná tradice po dvouleté covidové pauze vrací,“ lákali pořadatelé. Slibují také doprovodný program a malé občerstvení. Vstupné je padesát korun, děti do šesti let mají vstup zdarma.

Velikonoce na bunkru

KDY: sobota od 9.00

KDE: Mokrá-Horákov, areál bunkru

Veselý velikonoční program chystají na sobotu pořadatelé ve Veřejném zábavném areálu na bývalé základně v Mokré-Horákově u Brna. Pro děti připravili zábavnou stezku s úkoly, která je do areálu povede. Pobaví si i při hledání a zdobení velikonočních vajíček. „Chlapci si mohou vlastnoručně vyrobit svoji pomlázku či píšťalku, děvčata budou zdobit vajíčka a perníky. Dospělým nabídneme ochutnávku vín a všem pak různé dobroty k zakousnutí,“ lákali pořadatelé s tím, že chystají i další zajímavý doprovodný program.

Velikonoční jarmark v Mosilaně

KDY: sobota a neděle

KDE: Brno, Projekt Mosilana

V areálu někdejší Mosilany u Křenové ulice v Brně ožije o velikonočním víkendu jak velikonoční nálada, tak atmosféra první republiky. Pořadatelé nabídnou rozmanitý kulturní program, tradiční prvorepublikové i současné pokrmy a nápoje a samozřejmě stánky řemeslníků, vinařů a několika brněnských minipivovarů. Vystoupí harmonikářka i folklorní soubory. Prvorepublikový velikonoční jarmark v Mosilaně má po oba dny otevřeno od jedenácti dopoledne, v sobotu do osmi večer, v neděli do šesti.

VeteránTechna

KDY: sobota od 8.00

KDE: Brno, Výstaviště

Za největší burzu historických vozidel označují pořadatelé tradiční setkání VeteránTechna, které připravují na sobotu v areálu brněnského Výstaviště. K prohlížení i nákupu jsou každý rok připravené automobily, motocykly, součástky a náhradní díly, dokumentace a literatura, sběratelské předměty. Vstupné je 200 korun.

Blanensko

Velikonoce s neandrtálci

KDY: sobota

KDE: Sloup, Sloupsko šošůvská jeskyně

Nahlédnout na Bílou sobotu do života pravěkých lidí mohou návštěvníci prohlídek ve Sloupsko šošůvské jeskyni v Moravském krasu. „Po tříleté odmlce opět oslavíme letošní Velikonoce s neandrtálci. Na Bílou sobotu 16. dubna se přesuneme v čase do doby ledové, kdy se kolem našich jeskyní proháněli medvědi a mamuti. Rezervace prohlídek na číslech 516 435 335, 730 575 973, nebo emailem sloupskososuvske@caves.cz,“ zvali organizátoři. Vstupy budou po půlhodinách od půl deváté ráno do čtyř hodin odpoledne.

Tradiční velikonoční jarmark

KDY: pátek – pondělí

KDE: Adamov, Nový hrad Blansko

Oblíbený velikonoční jarmark na Novém hradu u Adamava nabídnou pořadatelé po dvou letech omezení a odkladů v obvyklé podobě. „Po celé čtyři velikonoční dny přivítá hrad návštěvníky mezi desátou dopoledne a pátou odpoledne otevřeným šenkem s pivem, limonádou a teplou či studenou výbornou medovinkou. Nádvoří bude plné stánků s originálním zbožím,“ lákali pořadatelé.

Břeclavsko

Velikonoce v Mikulově

KDY: čtvrtek - pondělí

KDE: Mikulov

Od Zeleného čtvrtka do velikonočního pondělí bude Mikulov žít bohatým svátečním programem. Ve čtvrtek od čtyř odpoledne budou děti hledat vajíčka na Kozím hrádku, páteční odpoledne v zámecké zahradě bude patřit dílnám, velikonočním hrám a dobrotám. V sobotu a neděli ožije mikulovské náměstí pestrým jarmarkem s bohatým programem. V sobotu zahraje například Pálavánek a Kolík. Od půl páté odpoledne zahraje bluegrassová legenda Poutníci. V neděli vystoupí například Jazzpetit Q, cimbálka Osminka a od tří odpoledne Ekström Kvartet.

Putování za víny VOC

KDY: sobota od 10.00

KDE: Velké Pavlovice, pod rozhlednou Slunečná

Od rozhledny Slunečná po vinicích ve viniční trati Nadzahrady ve Velkých Pavlovicích se na Bílou sobotu 16. dubna vydají milovníci dobrých vín na putování za víny VOC Velké Pavlovice. Putování potrvá od deseti ráno do čtyř odpoledne, poté navazuje beseda u cimbálu pod rozhlednou Slunečná. Vstupné je 850 korun a zahrnuje mimo jiné kupony na nákup vína v hodnotě 300 korun.

Výstava vín

KDY: neděle od 9.00 do 20.00

KDE: Podivín, městská hala

Božíhodovou velikonoční neděli si milovníci dobrých vín v Podivíně mohou zpestřit návštěvou výstavy vín v městské hale. Otevřená pro koštování bude už od devíti ráno, odpoledne bude k dobré chuti a náladě vyhrávat cimbálová muzika Katrán. Výstava je otevřená do osmi večer. Vstupné je 250 korun a zahrnuje neomezenou degustaci, skleničku a katalog.

Po kobylských uličkách za vínem

KDY: sobota od 10.00

KDE: Kobylí

Na Bílou sobotu otevřou své sklepy pro milovníky dobrých vín vinaři v Kobylí na Břeclavsku. Při dvanáctém ročníku Putování po kobylských uličkách jich letos mohou navštívit nejméně dvaadvacet. Sklepy budou otevřené od deseti ráno do půl páté odpoledne. Vstupné na místě je 900 korun a zahrnuje mimo jiné kupony na nákup vína za 300 korun.

Výstava pálavských vín

KDY: sobota od 10.00

KDE: Pavlov, kulturní dům

Tradiční výstavu pálavských vín nabídnou na Bílou sobotu vinaři v Pavlově na Mikulovsku. Od deseti hodin dopoledne mohou návštěvníci v tamním kulturním domě ochutnávat na šest set vzorků vín nejen z Pálavy a širokého okolí, ale i od zahraničních vinařů. .

Místní výstava vín

KDY: neděle od 10.00

KDE: Šitbořice, sokolovna

Už pětapadesátý ročník místní výstavy vín připravili na Boží hod zahrádkáři v Šitbořicích na Břeclavsku. Setkání nad sklenkami dobrých vín nejen z Šitbořic začne v tamní sokolovně od deseti hodin dopoledne. Pořadatelé slibují i chutné občerstvení.

Velikonoce v archeoparku

KDY: pátek – pondělí od 9.00 do 16.00

KDE: Pavlov, archeopark

Po celé velikonoční svátky bude pro návštěvníky otevřený od pátku do pondělí vždy od devíti do čtyř archeopark v Pavlově na Mikulovsku. K návštěvě zve oceňovaná expozice přibližující život lovců mamutů v kraji pod Pálavou. Děti zaujme po celé čtyři dny tematická hra a na Bílou sobotu i tvořivá dílna.

Velikonoce a víno

KDY: sobota od 11.00

KDE: Moravská Nová Ves

Příjemné setkání nad sklenkou dobrého vína chystají na Bílou sobotu v Moravské Nové Vsi členové spolku Vinaříček. „Ve sklepních uličkách Výmol a Zátiší otevřeme šest sklepů. Ke zpěvu i tanci zahraje cimbálová muzika Husaři. Pro děti jsme připravili tvořivou dílničku,“ lákali pořadatelé. Vstupné je 350 korun.

Jarní festival vína

KDY: sobota od 14.00 do 22.00

KDE: Němčičky, kulturní dům

Vína z Modrých hor lákají na Bílou sobotu do Němčiček na Břeclavsku. „K ochutnání bude na 300 druhů vín od místních i přespolních vinařů z Mikroregionu Modré Hory. Na dvoře kulturního domu se pak bude odehrávat pletení velikonoční pomlázky,“ lákali pořadatelé. Nebude chybět chutné občerstvení, zahraje i cimbálka. Vstupné je 350 korun.

Blešák na Cyklosféře

KDY: sobota 14.00 – 18.00

KDE: Břeclav, Cyklosféra

Zbavit se starých a zbytečných věcí, které se pro někoho stanou dlouho hledaným pokladem. Takové je kouzlo bleších trhů a na Bílou sobotu jej zažijí návštěvníci velikonočního blešáku v břeclavské Cyklosféře u zámku. Začne ve dvě odpoledne.

Krojovaná zábava

KDY: sobota od 20.00

KDE: Morkůvky, kulturní dům

Krojovanou velikonoční zábavu chystá na Bílou sobotu večer chasa v Morkůvkách. V kulturním domě bude k dobré náladě, poslechu a tanci hrát dechová hudba Zlaťulka. O půlnoci si chasa zvolí svoje nové stárky na další hodovou sezonu. Velikonoční zábava v kulturním domě v Morkůvkách začne v osm hodin večer. Vstupné je sto korun, přespolní krojovaná chasa bude mít vstup zdarma.

Hodonínsko

Otevřené sklepy

KDY: neděle 10.00

KDE: Čejkovice

K návštěvě sklepů vyhlášené vinařské obce v Čejkovicích na Hodonínsku zvou na Boží hod velikonoční tamní vinaři. Přátelé dobrých vín mohou od deseti hodin dopoledne ochutnávat vybrané vzorky v patnácti sklepech. Od půl osmé večer bude vyhrávat cimbálová muzika. Vstupné je 699 korun a zahrnuje mimo jiné skleničku, katalog s mapkou a kupony na nákup vína v hodnotě 300 korun a večerní program.

55. výstava vín

KDY: neděle od 13.00

KDE: Hroznová Lhota, kulturní dům

Tradiční výstavu vín nabídnou na Boží hod vinaři v Hroznové Lhotě na Hodonínsku. Setkání nad sklenkami dobrého vína začne hodinu po poledni. K dobré chuti a náladě zahraje cimbálka.

Hore cepy

KDY: neděle od 17.00

KDE: Kyjov, Dům kultury

Hore cepy! Aneb slavíme 60+1 let Mužského sboru z Kyjova. Takový název dostal folklorní program, který se koná v neděli v divadelním sále Domu kultury Kyjov. Pořad je věnovaný šedesátému výročí založení Mužského pěveckého sboru z Kyjovaa mezi gratulanty se objeví ženské sbory Tragačnice a Tetky nebo mužské pěvecké sbory z Nětčic a Boršova. O hudební doprovod se postará Cimbálová muzika Jury Petrů. Pořadem, který začíná v pět hodin, provede Pavel Růžička. Na program naváže Velikonoční beseda u cimbálu, která začne v osm hodin večer. Vstupné na odpolední koncert je 250 korun a zahrnuje i vstup na večerní besedu u cimbálu. Samostatné vstupné na večerní program je 150 korun.

Slavnostní ukončení otužovací sezóny

KDY: neděle od 9.30

KDE: Hodonín

Stylově v maskách se v neděli ráno u řeky Moravy v Legionářské ulici v Hodoníně rozloučí se sezonou otužilci. Setkání začne v půl desáté.

35. košt pálenek

KDY: neděle od 9.00

KDE: Radějov, sportovně společenské centrum

Popětatřicáté se v Radějově uskuteční Košt slivovice a ovocných destilátů. Ten letošní se koná v neděli od devíti hodin ve Sportovně-společenském centru. Kromě pálenek se mohou návštěvníci těšit i na cimbálovou muziku nebo občerstvení.

Zelený čtvrtek party

KDY: čtvrtek od 18.00

KDE: Kyjov, kulturní středisko

Hlavní sál kulturního střediska v Kyjově na Hodonínsku ožije ve čtvrtek večer stylovou párty k Zelenému čtvrtku. Od šesti večer do pozdní noci se o muziku postarají DJové Paul Cross, Kobe a Hemot. K pití budou zajímavé míchané nápoje, chybět nebude samozřejmě ani zelené pivo. O zábavu se postarají také animátoři a hostesky. Vstupné je sto padesát korun.

Velikonoční trhy

KDY: sobota od 13.00

KDE: Dubňany

Pro sváteční náladu i něco užitečného do domácnosti si mohou na Bílou sobotu odpoledne přijít lidé v Dubňanech na Hodonínsku k tamnímu kulturnímu domu. Od jedné hodiny tam začínají velikonoční trhy, které doplní vystoupení dětí z obou dubňaských mateřských škol a cimbálové muziky základní umělecké školy.

Vyškovsko

Zdobení kraslic

KDY: čtvrtek

KDE: Vyškov

Milovníci velikonočních tradic si mohou ve čtvrtek hned na dvou místech ve Vyškově vyzkoušet zdobení kraslic. V turistickém informačním centru na Masarykově náměstí naučí zájemce vyrábět tradiční hanácké kraslice Alois Slezáček. Tvoření se tam bude konat od devíti do jedenácti a pak od třinácti do šestnácti hodin. Kdo si bude chtít zkusit ozdobit kraslice technikou drátkování, má možnost v knihovně Karla Dvořáčka. Drátkovat se tam bude od deseti a pak od čtrnácti hodin v prostorách dětského oddělení. S sebou je potřeba si přinést vyfouklá nebo plastová vejce.

Budeš dělat malé věci

KDY: sobota od 20.00

KDE: Vyškov, Besední dům

Proč přijít: Vyškovské Divadlo Haná při městském kulturním středisku odehraje představení nazvané Budeš dělat malé věci (Krakatit). V hlavních rolích se představí Petra Lorencová a Pavel Vaculík. Páteční premiéra už je vyprodaná, lístky je ještě možné koupit na sobotu na osmou hodinu večerní. Toto divadelní představení otevírá připravovanou tetralogii Čapek: Vize 21, kterou soubor divákům ve Vyškově představí v následujících letech.

Exotické ovoce

KDY: sobota od 10.00 – 15.00

KDE: Vyškov, Masarykovo náměstí

Čerstvé ovoce z Afriky, koření ze Zanzibaru a různé další exotické dobroty najdou na Bílou sobotu lidé u stánků exotického trhu na vyškovském Masarykově náměstí.

Znojemsko

Velikonoční trhy Znojmo

KDY: do neděle

KDE: Znojmo

Po vynucené pandemické pauze ožije historické centrum Znojma opět velikonočním programem. Na Horním a Masarykově náměstí se představí se svými velikonočními vystoupeními děti ze znojemský školek a škol a vystoupí také kapely různých žánrů. Děti se postarají i výzdobu břízek v Obrokové ulici. Na velikonočním trhu bude k mání rozmanité jarní zboží a také kraslice, jejichž zakoupení podpoří Nadaci pro transplantaci kostní dřeně.

Velikonoce na zámku v Krumlově

KDY: sobota a neděle

KDE: Moravský Krumlov, zámek

Tvořivé dílničky nebo pohádky nabídnou dětem první Velikonoce na zámku v Moravském Krumlově. „Na velikonoční sobotu a neděli. připravujeme tvořivé dílny pro děti, těšit se mohou i na loutkové divadlo. K ochutnání bude i spoustu dobrého jídla a pití a k dobré chuti a náladě zahraje cimbálová muzika,“ lákali pořadatelé. Dílničky budou otevřené v sobotu od devíti ráno do šesti večer, v neděli o hodinu méně. Přístupná bude po oba dny i Slovanská epopej.

33. výstava vín

KDY: sobota od 14.00

KDE: Hrádek, kulturní dům

Tradiční výstavu vín nabídnou na Bílou sobotu zahrádkáři v Hrádku. Kulturní dům bude pro milovníky dobrých vín otevřený od dvou hodin odpoledne. Předání cen naplánovali pořadatelé na čtvrtou odpoledne. Od osmi večer navazuje taneční zábava se skupinou Habakuk. Vstupné na výstavu je 250 korun a zahrnuje neomezenou degustaci.

37. výstava vín

KDY: sobota od 09.00

KDE: Šatov, kulturní dům

Už po sedmatřicáté pozvou na Bílou sobotu milovníky dobrých vín na svou výstavu vinaři v Šatově na Znojemsku. „K ochutnání bude připraveno více než 500 vzorků malých, velkých, místních, přespolních, ale také vzdálenějších anebo zahraničních vinařství.“ lákali pořadatelé. Výstava v kulturním domě začne v devět ráno, Od jedné odpoledne hraje cimbálka, od osmi večer kapela Freeband. Celodenní vstupné je 600 korun, od osmé večer 400 korun. V obou případech zahrnuje skleničku, katalog a neomezenou degustaci.

Velkopáteční procházka za podklady Znojemska

KDY: pátek od 8.30

KDE: Znojmo, sraz u muzea

Tradiční velkopáteční vycházka ze Znojma na Hradiště propojující magické velkopáteční otevírání skal a regionální geologii, spolu s ochranou přírody nabídne znojemské muzeum. Sraz účastníků je v půl deváté ráno u minoritského kláštera v ulici Přemyslovců. „Trasa vede od minoritského kláštera do Gránického údolí a po křížové cestě směrem na Hradiště na kamenné ovečky,“ uvedli pořadatelé. Vycházku povedou geologové Terezie Pavelková a Jaroslav Šmerda.