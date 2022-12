Jižní Morava - Potkat se s přáteli, pochutnat si na dobré polévce a ještě pomoci někomu, kdo to opravdu potřebuje. Taková je hlavní myšlenka rozdávání štědrodenních polévek. Po covidové pauze v minulých letech budou letos opět nalévat polévky na několika místech na jihu Moravy.

Historie tradiční Polévky pro chudé i bohaté v Boskovicích sahá až do roku 1995, kdy se konal první ročník. Letos se poprvé organizace ujmou noví pořadatelé z místní střední pedagogické školy, vyšší odborné školy a z řad skautů, ale základní koncept a myšlenka zůstávají stejné. Na třech místech na Masarykově náměstí se bude od 11 do 12 hodin nalévat hrstková polévka. „Polévka je zdarma. Každý však může přispět libovolnou částkou do připravené kasičky nebo nově posílat peníze i na transparentní účet 2202361057/2010 či využít k platbě QR kód,“ popsal Rudolf Burgr z původního týmu organizátorů.

Pořadatelé vyzývají lidi, aby si s sebou přinesli vlastní lžíci. Pomohou tak životnímu prostředí, protože k polévce nebude nutné rozdávat plastové lžíce. Zájemci si z akce mohou také odnést duchovní symbol Vánoc v podobě světla z Betléma.

Výtěžek sbírky poputuje ze sta procent na dobročinné účely potřebným lidem v Boskovicích a okolí. Za uplynulých pětadvacet ročníků akce se podařilo vybral přes jeden milion korun.

Už desátý ročník Vánoční štědrovky se bude v sobotu konat také na Masarykově náměstí ve Znojmě. Polévku budou nalévat pod vánočním stromem od osmi do jedenácti hodin. „Akce vznikla spontánně nejprve v úzkém kruhu přátel, kdy jsme přemýšleli, jak smysluplně strávit Štědrý den dopoledne. Postupně se dostávala do povědomí a v posledních letech už přicházelo kolem pěti až šesti set lidí,“ uvedl za organizátory Milan Jonáš.

Polévka je zdarma, ale každý může přispět libovolnou částkou. „Máme už vytipovanou ženu v těžké životní situaci, které výtěžek věnujeme,“ doplnil Milan Jonáš.

Na Dobročinnou zelňačku zvou na Štědrý den od deseti hodin do dvou odpoledne například také do hospody U Červené růže v Olomučanech. „Výtěžek opět věnujeme Záchranné stanici pro československé vlčáky v Josefově,“ zvou pořadatelé.

V kostele svatého Jiřího ve Velkých Opatovicích se o Štědrém dnu od půl jedenácté koná Vánoční setkání s poezií Jana Skácela. Po skončení programu bude připravena Štědrodenní polévka dobré vůle a vánoční punč. Výtěžek pomůže šestnáctileté dívce Elišce s dětskou mozkovou obrnou.

Další tipy

Brno a Brněnsko

Vánoce na brněnské radnici

KDY: pátek od 10.00 do 16.00

KDE: Brno, Nová radnice

Už potřicáté se letos uskuteční Vánoce na brněnské radnici. Zájemci se v pátek od deseti hodin do čtyř odpoledne mohou těšit na tradiční předvánoční akce, zábavu i poznání pro celou rodinu. V areálu Nové radnice na Dominikánském náměstí v Brně budou připravené divadelní a hudební představení, tvořivé dílny pro děti, aktivita „Za ozdobu odměna“ či komentované prohlídky historických sálů radnice. Zároveň zde bude možné zanechat něco do potravinové sbírky nebo si odnést domů betlémské světlo.

Vánoční prohlídky ivančické věže

KDY: pondělí od 15.30 do 18.00

KDE: Ivančice, věž

Výhled na večerní město spojený s prohlídkou věže si mohou o druhém svátku vánočním užít zájemci v Ivančicích. Padesátimetrová věž bude otevřená od půl čtvrté do šesti hodin. Prohlídku zpestří vánoční výzdoba v bytě zvoníka.

Štědrý den v ZOO Brno

KDY: sobota od 9.00 do 14.00

KDE: Brno, ZOO

Než zasednete ke štědrovečerní večeři, můžete si čekání na Ježíška zpříjemnit návštěvou brněnské Zoo. Ta nabízí tradiční štědrodenní komentovaná krmení. Zoologická zahrada bude otevřená od devíti hodin do dvou, poslední vstup bude v jednu hodinu po poledni.

Štěpánský koncert

KDY: pondělí od 17.00

KDE: Tišnov, kostel svatého Václava

Štěpánský koncert rozezní v pondělí kostel svatého Václava v Tišnově. Posluchači se mohou těšit na ukrajinské koledy i Českou mši vánoční Jakuba Jana Ryby v podání Královopolského chrámového sboru pod vedením sbormistra Jana Hanáčka a Tišnovského komorního orchestru pod vedením dirigenta Tomáše Křemena. Koncert začne v pět hodin odpoledne.

Soutěž o nejlepší štědrovečerní bramborový salát

KDY: sobota od 10.00 do 12.30

KDE: Brno, vinárna Nevinná hlava

Jste přesvědčeni, že právě váš bramborový salát je ten nejlepší? Zkuste si to ověřit v brněnské vinárně Nevinná hlava, kde se na Štědrý den uskuteční soutěž o nejlepší štědrovečerní bramborový salát. Soutěžní vzorky v množství nejméně 30 dkg je třeba přinést před desátou hodinou do vinárny. Vyhodnocení soutěže, vyhlášení výsledků a rozdání diplomů se uskuteční po dvanácté hodině.

Cesta světla

KDY: úterý od 16.00

KDE: Brno, katedrála svatých Petra a Pavla

Cesta světla je název nového vánočního koncertu, se kterým letos v prosinci na osmi místech po celé České republice vystupuje Vojenský umělecký soubor ONDRÁŠ. Vrcholem bude benefiční koncert, který se uskuteční 27. prosince od čtyř hodin odpoledne v katedrále svatých Petra a Pavla v Brně. Vstupné je dobrovolné. Diváci mohou na místě přispět do pokladniček Vojenského fondu solidarity.

Blanensko

Koledomat

KDY: pátek od 14.00

KDE: Boskovice

Koledy a další vánoční písně uslyší v pátek lidé v Boskovicích při akci Koledomat. Potulné harmonium za doprovodu hlasů a nástrojů vyrazí do ulic i letos. Tentokrát si pro své putování vybralo odpoledne a podvečer před Štědrým dnem. Pojízdné harmonium a partu nadšenců bude možné potkat na frekventovaných místech ve městě. Připojit se se zpěvem může kdokoliv a kdekoliv. Koledomat začíná ve dvě hodiny u boskovické nemocnice. Hudební šňůra pak potáhne po Boskovicích přes autobusové nádraží, náměstí a skončí v centru Prostoru, kde bude na účastníky čekat hrnec vánočního punče.

Živý betlém

KDY: sobota od 14.00

KDE: Bořitov, orelsko-farní dvůr

Zhlédnout slavný příběh narození Ježíška v podání bořitovských dětí mohou o Štědrém dnu zájemci v Bořitově. Na tamním orelsko-farním dvoře se od dvou hodin odpoledne bude konat tradiční Živý betlém. Kdo bude chtít, může si také odnést betlémské světlo nebo si zazpívat koledy.

Štědrodenní zastavení

KDY: sobota od 10.00 do 12.00

KDE: Blansko, zámek

O Štědrém dnu se na zámku v Blansku koná tradiční Štědrodenní zastavení. Lidé se při něm setkají se svými známými a navíc si budou moci pověsit přání na Andělský stromeček nebo se jen tak pokochat krásou blanenského zámku. Díky Zámecké sýpce nebude nikdo trpět žízní ani hladem. Akce se uskuteční od deseti do dvanácti hodin. Účastníci si navíc mohou přijít i pro betlémské světlo od skautů, které se bude rozdávat na zámku a v kostele svatého Martina.

Břeclavsko

Zpívání po dědině

KDY: pátek od 17.00

KDE: Břeclav, Charvátská Nová Ves

Podvečer před Štědrým dnem bude v pátek v Charvátské Nové Vsi patřit Zpívání po dědině. Slovácký krúžek Charvatčané vyjde na obchůzku s koledami v pět hodin odpoledne od památníku Chorvatů, o půl hodiny později se zastaví na hřbitově a po půl hodinách pak budou mít až do devíti zastávky v ulicích S. K. Neumanna, Palackého, Lednické, v Lednické směrem na Lednici, v Křivé, A. Kuběny, Obránců míru, Kapusty a v devět večer skončí zpívání v ulici Slovenského národního povstání.

Zpívání na schodech

KDY: sobota od 13.00

KDE: Velké Bílovice, u kulturního domu

Koledy na schodech před kulturním domem si na Štědrý den, v sobotu, hodinu po poledni zazpívají lidé ve Velkých Bílovicích. Pořadatelé zajistí texty koled i teplé nápoje. Setkání potrvá hodinu.

Memoriál Štěpána Helešice

KDY: pondělí

KDE: Břeclav, Dvůr

Vařit guláše a vzpomínat na kamaráda bude na Štěpána, v pondělí, šest soutěžních družstev při již tradičním setkání Štěpán ve Dvoře v břeclavské kavárně téhož jména. Na Memoriálu Štěpána Helešice se družstva sejdou v břeclavském Dvoře už v půl desáté. Výsledky jejich práce a kuchařského umění budou k ochutnání kolem třetí hodiny odpolední.

Nastal přeradostný čas

KDY: úterý od 20.00

KDE: Břeclav, kostel svatého Václava

Nastal přeradostný čas je název koncertu, který připravila na první den po vánočních svátcích břeclavská farnost. V kostele svatého Václava vystoupí v úterý 27. prosince soubor Štěpánští koledníci z Prušánek. Vystoupení začne v osm hodin večer. Vstupné je dobrovolné. Koncert živě odvysílá také křesťanská televize Noe.

Vánoční koncert Břeclavánku

KDY: pátek od 20.00

KDE: Břeclav, kulturní dům Stará Břeclav

Vánoční koncert chystá na páteční večer dětský národopisný soubor Břeclavánek. Jako host vystoupí Jatelinka z Moravské Nové Vsi. Program v kulturním domě ve Staré Břeclavi začne v sedm hodin večer. Soubor se při přípravě letošního pořadu nechal inspirovat sérií oblíbených televizních pohádek Anděl Páně.

Pivní Štědrovka

KDY: středa od 19.30

KDE: Velké Bílovice, kulturní dům

Veselý večer s nejtradičnějšími vánočními melodiemi si ve středu 28. prosince večer užijí hosté restaurace v kulturním domě ve Velkých Bílovicích. V půl osmé si poslechnou Pivní štědrovku, slavnou Rybovu Českou mši vánoční v parodické úpravě Collegia Strahoviense. Účinkují sólisté, sbor a orchestr z Velkých Bílovic a Tbone Quartet. Vstupné je 200 korun a z každé vstupenky půjde padesát korun na pomoc osmileté dívce.

Svěcení vín

KDY: úterý od 16.00

KDE: Lanžhot, sál Společenského domu

Tradiční žehnání vín u příležitostí svátku svatého Jana Evangelisty připravili na úterý 27. prosince organizátoři ze základní organizace zahrádkářského svazu v Lanžhotě. Setkání milovníků dobrých vín začne ve čtyři odpoledne v sále Společenského domu. K dobré chuti a náladě zazpívá mužácký sbor.

Hodonínsko

Zpívání u živého betléma

KDY: neděle od 17.00

KDE: Strážnice, kostel Panny Marie

Kostel Panny Marie ve Strážnici bude v neděli, na Boží hod vánoční patřit tradičnímu Zpívání u Živého betléma. V letošním roce se kromě koledníků a hostů do programu zapojí cimbálová muzika Krepina. Začátek akce, kterou pořádá místní rodinné centrum, je v pět hodin.

Vánoční beseda u cimbálu

KDY: neděle od 20.00

KDE: Kyjov, dům kultury

Cimbálová muzika Jury Petrů bude tou, která se představí při letošní Vánoční besedě u cimbálu. Jako host vystoupí čtyřnásobný vítěz strážnického finále Soutěže o nejlepšího tanečníka slováckého verbuňku Erik Feldvabel. Na Vánoční besedu u cimbálu mohou zájemci vyrazit do kyjovského Domu kultury v neděli pětadvacátého prosince od osmi hodin.

Musica Folkorica

KDY: úterý od 17.00

KDE: Petrov, kostel sv. Václava

Kostel svatého Václava v Petrově bude patřit v úterý originálnímu pojetí folkloru, ale i koledám. Od páté hodiny je zde připravený Vánoční koncert uskupení Musica Folklorica.

Sváteční komentované krmení

KDY: sobota od 12.30

KDE: Hodonín, ZOO

Zoologická zahrada Hodonín pořádá čtyřiadvacátého prosince tradiční Štědrodenní komentované krmení. To letošní začne půl hodiny po poledni u opic a o půl hodiny později pak u tygrů a lva.

Štěpánské koledování

KDY: pondělí od 17.00

KDE: Veselí nad Moravou, kulturní centrum

Šestadvacátý prosinec bude ve Veselí nad Moravou patřit tradičnímu Štěpánskému koledování. V letošním roce budou písně a koledy v podání cimbálové muziky Fraj a vystoupí také Dětský folklorní soubor Štěpnička. Akce, která se koná ve veselském kulturním centru, začíná v pět hodin.

Koledování u jesliček

KDY: pondělí od 14.30

KDE: Ratíškovice, kostel svatých Cyrila a Metoděje

Na krásné sváteční chvíle zvou o druhém svátku vánočním pořadatelé z ratíškovické římskokatolické farnosti a Osvětové besedy do kostela svatých Cyrila a Metoděje v Ratíškovicích. Koná se tam tradiční koledování u jesliček. V podání několika sborů od půl třetí odpoledne zazní tradiční české koledy. Vystoupí Dětská scholička, Rozmarýnek, Ženušky a cimbálová muzika Malena.

Vyškovsko

Vánoční koupání

KDY: sobota od 10.30

KDE: Slavkov u Brna, koupaliště

Tradičně na Štědrý den se na koupališti ve Slavkově u Brna sejdou zimní plavci, otužilci a příznivci studené vody, aby si užili oblíbenou akci s názvem Vánoční koupání. Areál bude otevřený od půl jedenácté, v jedenáct hodin pak všichni odvážlivci vstoupí do vody, která bude mít kolem pěti stupňů Celsia. Až si zaplavou, mohou si posloužit připraveným drobným vánočním pohoštěním a teplými nápoji.

Adventní program

KDY: pátek a sobota

KDE: Vyškov, Masarykovo náměstí

Adventní program na Masarykově náměstí ve Vyškově, který odstartoval 12. prosince, si mohou zájemci užít ještě v pátek a v sobotu. V pátek odpoledne bude na náměstí jako atrakce připraven historický kolotoč. Zejména děti se na něm mohou svézt od dvou do šesti hodin. V pět hodin přijde na pódium dvojice, která si říká Muzikanti na tripu. Duo muzikantů posluchače potěší především jazzovou a swingovou hudbou, ale také populárními hudebními skladbami. Adventní program završí o Štědrém dnu od půl čtvrté odpoledne koledy z radnice.

Vánoční koncert

KDY: pondělí od 18.00

KDE: Rousínov, kostel svatého Václava

Kostel svatého Václava v Rousínově rozezní v pondělí tradiční vánoční koncert. Posluchačům zazpívají komorní ženský pěvecký sbor Rousing pod vedením Davida Kříže a jako host komorní sbor Těžké harmonično pod vedením Pavlíny Doskočilové. Koncert začíná v šest hodin večer.

Vánočka

KDY: sobota od 11.00

KDE: Slavkov u Brna, Koláčkovo náměstí

Milovníci motorek si mohou o Štědrém dnu užít ve Slavkově u Brna tradiční vánoční vyjížďku nazvanou Vánočka 2022. Motoklub Austerlitz sváteční vyjížďku příznivců jedné stopy bez omezení obsahu válců pořádá už po osmnácté. Sraz zájemců je v jedenáct hodin na Koláčkově náměstí před Vinárnou U Templa.

Znojemsko

Zpívání u vánočního stromu

KDY: pátek od 17.00

KDE: Moravský Krumlov, Masarykovo náměstí

K již tradičnímu společnému zpívání koled se v pátek navečer sejdou lidé v Moravském Krumlově na Masarykově náměstí. Koledy si s hudebním doprovodem zazpívají od pěti hodin.

Přivítání betlémského světla a živý betlém

KDY: 23. prosince, 17.00

KDE: Znojmo, od kostela sv. Kříže

Znojemské farnosti pořádají po dvou letech vynucené přestávky v pátek tradiční přivítání betlémského světla. "Děti se shromáždí v pět večer u kostela sv. Kříže v andělském oblečení, odtud vyjde průvod Svaté rodiny s hudbou a koledami přes Horní a Masarykovo náměstí k živému betlému u kostela sv. Jana Křtitele," zvou pořadatelé. Lidé si mají vzít s sebou lampičky na betlémské světlo.

Vánoční koncert Cimbálové muziky Antonína Stehlíka

KDY: 26. prosince 18.00

KDE: Znojmo, kostel sv. Mikuláše

Svůj tradiční vánoční koncert nabídne na Štěpána v šest večer ve znojemském kostele sv. Mikuláše Cimbálová muzika Antonína Stehlíka. "Těšit se můžete na znojemské koledy, jedinečné úpravy moravských koled pro smíšený pěvecký sbor a cimbálovou muziku. Jako host se tentokrát představí sbor Gymnázia Dr. Karla Polesného pod jménem DRKRPOL," zvou pořadatelé.

Sousedské Vánoce

KDY: neděle a pondělí

KDE: Vrbovec

Již tradiční vánoční setkání nazvaná Sousedské Vánoce pokračují na Boží hod a na Štěpána ve Vrbovci u Znojma. Na Boží hod se v šest večer sejdou místní muzikanti a sousedé v před kostelem Stětí svatého Jana Křtitele a společně si zazpívají oblíbené koledy a vánoční písně. V pondělí od pěti hodin pak následuje štěpánská koleda, ke které budou svítit i slavnostně vystrojená a nazdobená vánoční okénka.

Živý betlém

KDY: pátek od 14.30

KDE: Kuchařovice

Chvíli zastavení u vánočního příběhu o narození Ježíška v podání místních dětí si v pátek odpoledne užijí lidé v Kuchařovicích u Znojma. Setkání na náměstí u víceúčelového zařízení začne v půl třetí odpoledne.

Česká mše vánoční

KDY: neděle od 18.30

KDE: Znojmo, kostel svatého Mikuláše

Slavná a oblíbená Česká mše vánoční Jana Jakuba Ryby zazní na Boží hod vánoční v kostele svatého Mikuláše ve Znojmě. Vánoční koncert Pěveckého sdružení Vítězslav Novák začne v půl sedmé večer.

Vycházka k šutru

KDY: sobota od 12.00

KDE: Výrovice

Oblíbený výlet na skálu nad Výrovickou přehradou, tedy Vycházku k šutru si na Štědrý den užijí lidé ve Výrovicích. „Sraz je v poledne u kapličky Panny Marie Lurdské v centru Výrovic a součástí akce je i obdarování zvířátek žijících volně v přírodě. Trasa tam je dlouhá asi půldruhého kilometru,“ uvádí pořadatelé.

Štěpánské koledy s punčem

KDY: pondělí

KDE: Bítov, restaurace U Tesařů

Sousedské setkání nad hrnkem něčeho pro zahřátí a s oblíbenými melodiemi si v pondělí užijí lidé v Bítově na Vranovsku. „Na terasách před restaurací U Tesařů u velkého vánočního stromu se konají oblíbené Štěpánské koledy s horkým punčem, přátelské sousedské setkání i s vánočními koledami,“ zvou pořadatelé.

Vánoční běh

KDY: neděle od 10.00

KDE: Znojmo, start v Horním parku

Tradiční setkání vyznavačů aktivního pohybu chystají opět pořadatelé znojemského Vánočního běhu. První příležitost spálit vánoční kalorie budou mít účastníci v neděli na Boží hod vánoční od deseti hodin dopoledne. Hlavní závod je dlouhý 10,6 kilometru, ale připraveny jsou i nesoutěžní tratě v délce pěti kilometrů vhodné také pro příznivce nordic-walking nebo dětský běh o Vánoční hvězdu na 700 metrů.