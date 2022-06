Jižní Morava – Vystoupení známých kapel, program zaměřený na historii a spousta dobrého jídla a pití. Tak nějak to bude od pátku do neděle vypadat hned ve třech městech na jižní Moravě.

Bučovice o víkendu obsadí rytíři. Letošní městské slavnosti budou zasazeny do středověku a připomenou 700. výročí první písemné zmínky o Bučovicích.

Oslavy odstartuje páteční vernisáž výstavy prací žáků bučovických škol, které se zapojily do výtvarné výzvy o Cenu Miloslava Holáska. V sobotu obyvatele i návštěvníky města na náměstí Svobody, v parčíku za pomníkem v parku za autobusovým nádražím čekají rytířské turnaje, příjezd krále Jana Lucemburského, ukázky šermířského umění, hudební a sokolnické vystoupení a také historický jarmark s řemesly i dobovým občerstvením.

Na neděli se chystá rytířská cesta pro děti, která povede lesoparkem Kalvárie, a završena bude na Hradisku pasováním úspěšných absolventů na rytíře a dalším programem. Na pátek i sobotu jsou rovněž připravené kostýmované prohlídky státního zámku Bučovice, a to jak pro děti, tak i později večer pro dospělé.

Dunění motorů i pády do vody. Malotraktory a fichtly závodily v Nové Vsi

K příležitosti 700. výročí si Bučovice nechaly vyrobit pamětní mince. Na trhu tak bude i ukázka tohoto řemesla s tím, že si lidé výroční mince budou moci nechat vyrazit přímo od výrobce. „Po akci pak budou v prodeji v bučovickém informačním centru,“ doplnila vedoucí Kulturních zařízení města Bučovice Martina Hašková.

K dostání na jarmarku bude i výroční pivo, které pro město připravuje Kyjovský pivovar. „Půjde o medový ležák a bude k dostání ve stánku našeho pivovaru, a to čepované nebo stočené ve skleněné lahvi, na jejíž etiketě nebude chybět logo 700 let Bučovic,“ přiblížil za Kyjovský pivovar Jiří Kyjovský.

Pohořelice si letos připomínají 800 let od první písemné zmínky o městě. O víkendu to oslaví při historických slavnostech, které ovládnou celé centrum města. Začátek slavností bude stylový. V pátek v půl osmé večer k pódiu u sportovní haly přijedou král a královna. Na pódiu to pak rozbalí kapela Čechomor a po koncertě vypukne ohňová show následovaná dalším koncertem – Red Sock Orchestra. Jedním z taháků sobotního programu bude průvod královské družiny městem či koncerty Dalibora Jandy nebo Miraie, v neděli vystoupí například Debbie.

Po všechny tři dny se čtvrť zvaná Stará obec promění v historické ležení a minizoo, kde nebude nouze o rytířské souboje, hry a soutěže, kejklíře, mušketýry, dojde i na žoldnéřské půtky. Po celou dobu oslav bude ve Staré radnici přístupná výstava kaktusů, na Paarově zámečku se budou konat divadla pro děti a zájemci si vylezou na věž kostela sv. Jakuba staršího.

Ohlédnutí za vydařenou akcí: Připomínka 60 let od zániku staré Tišnovky

V uplynulých devíti letech v Břeclavi pořádali Slavnosti břeclavského piva. Nový název akce zní Slavnosti Břeclav. „Už delší dobu jsme cítili, že název úplně neodpovídá současné podobě slavností, ze kterých se stal plnohodnotný multižánrový festival,“ uvedl ke změně názvu pořadatel Jan Svoboda. O pivo však jeho příznivci rozhodně nepřijdou.

V pátek a v sobotu se na dvou pódiích nazvaných Louka a Nádvoří v areálu břeclavského zámku představí řada známých kapel a zpěváků. V pátek slavnosti svým koncertem otevře slovenská kapela No Name. Vrcholem pátečního programu bude dvouhodinový koncert Jarka Nohavici. Těsně před půlnocí pak rozjedou Rybičky 48 ohnivou show. V sobotu bude Tomáš Klus rozdávat Kusy radosti, jak zní název jeho nového alba. Zahraje také Wohnout, Tři sestry, Horkýže Slíže a mnoho dalších.

Z píp potečou piva uvařená ve dvanácti pivovarech. V sobotu v podvečer se bude soutěžit v pití piva. Pod břeclavským zámkem vyroste gastro zóna, která nabídne mexickou či vietnamskou kuchyni, ale také burgery nebo langoše a spoustu dalších dobrot pro masožravce i vegetariány.

Další tipy

Noc kostelů

V pátek se na jižní Moravě otevřou desítky duchovních stánků při už čtrnáctém ročníku Noci kostelů. V brněnské diecézi nabídne rekordních 229 míst 1044 programů.

Zájemcům bude přístupná například kaple Kristus na hoře Olivetské ve vnitrobloku na pomezí ulic Orlí, Josefská a Novobranská v centru Brna. Připravený tam bude workshop se zpívajícím sochařem Patrikem Vlčkem věnovaný poslednímu císaři Karlu I. Habsburskému k výročí 100 let od jeho úmrtí. V areálu bývalého kláštera sester voršilek bude možnost navštívit i charitativní trhy.

Čluny se téměř vznášely. Při mistrovství světa na Olšovci v Jedovnicích

V Adamově čeká návštěvníky komentovaná prohlídka Světelského oltáře, významné památky pozdně gotického řezbářství, v Dlouhé Lhotě zazpívá místní sbor Natanael, farnost Sloup zve na výstup do jižní věže kostela s největším zvonem. Kdo zavítá na Noc kostelů do Ostrovačic, může si užít komentované prohlídky ostrovačické prelatury s hudebním překvapením. V Rosicích u Brna zase vyrazí od kostela sv. Martina ke kapli Nejsvětější trojice světelný průvod.

Kompletní přehled všech zapojených míst s programy na www.nockostelu.cz

Víkend otevřených zahrad

O víkendu budou přístupné zajímavé zahrady v celé republice. Na jihu Moravy to bude letos třicet zahrad.

Letos poprvé se k Víkendu otevřených zahrad připojuje například soukromá zahrada Na rozcestí v Medlovicích na Vyškovsku. Zájemcům bude otevřena v sobotu od dvou do šesti hodin odpoledne, v neděli od devíti do dvanácti.

Kravihorci slavili v otevřených sklepech. Bořetická vína lákala mnoho hostů

V sobotu od deseti hodin do šesti odpoledne bude už poosmé otevřena soukromá zahrada Květ v Blažovicích u Brna. Po celý den bude možné zhlédnout výstavu obrazů malíře Antonína Vojtka a v deset a v patnáct hodin vystoupí klavírní duo Tereza Kalábová a Johannes Gugg. Zájemcům poskytnou majitelé zahrady, manželé Vrbasovi, odborné konzultace.

Přístupné budou například také přírodní zahrady školského zařízení pro enviromentální vzdělávání Lipka Brno na pracovištích Lipová, Jezírko a Rozmarýnek, sbírková zahrada Zlaté kapradí v Blížkovicích nebo historická zahrada Vily Stiassny v Brně.

Kompletní přehled na www.vikendotevrenychzahrad.cz

Brno a Brněnsko



Sokolské Brno

KDY: pátek – neděle

KDE: Brno, různá místa ve městě

Tradiční akce Sokolské Brno, která je součástí letošních celoročních oslav 160 let od založení Sokola, se od pátku do neděle uskuteční na několika místech v Brně. Program začne v pátek v půl páté aktivitami pro děti v Tyršově sadu. V sobotu dopoledne se budou konat například závody ve šplhu na laně na hradě Špilberk nebo přehlídka pódiových skladeb v hale Sokola Brno I. V neděli v jednu hodinu vyjde od Besedního domu sokolský průvod Brnem.

Ovínění na Zelňáku

KDY: pátek a sobota

KDE: Brno, Zelný trh

Po vynucené přestávce se do centra Brna vrací i festival Ovínění a soutěž Zlatý pohár Česko Slovenska. Návštěvníci mohou stovky soutěžních vín ochutnávat v centru Brna na Zelném trhu v pátek od dvou dopoledne a v sobotu celý den, oba dny do deseti večer. Pořadatelé chystají i chutné občerstvení a k dobré chuti a náladě zahraje cimbálka. Vstup je volný.

Euro Bike Fest v Pasohlávkách: stovky motorek i motorkářská svatba

Den koniklecové louky

KDY: sobota od 9.00

KDE: Brno, Koniklecová louka v Travní ulici

Přírodní rezervace Kamenný vrch každoročně láká tisíce návštěvníků na jarní fialový koberec z konikleců. Jedná se o světově nejpočetnější lokalitu. Aby se koniklecům i ostatním místním druhům co nejvíce dařilo, je potřeba louky ručně kosit a hrabat. Proto zvou pořadatelé všechny dobrovolníky, aby s tím přišli pomoct. Pro děti bude program doplněn o zábavné a naučné aktivity na několika stanovištích.

Řečkovický festival minipivovarů

KDY: pátek a sobota

KDE: Brno, Palackého náměstí

V pátek a sobotu se koná v krásném prostředí amfiteátru bývalého řečkovického pivovaru již sedmý ročník festivalu minipivovarů. Ochutnat bude možné produkci z dvaceti nejlepších českých i světových minipivovarů a k tomu v sobotu večer zahraje bard Záviš a další kapely.



Janské hody

KDY: pátek – neděle

KDE: Sokolnice

Po dvou letech omezení oslaví chasa v Sokolnicích svoje Janské hody, jak je zvyklá a a jak se patří. V pátek je od osmi večer posezení se stárky na ostrůvku, zahraje cimbálka Hočico. V sobotu vyrazí chasa od devíti ráno zvát po obci na hody. Od osmi večer začne předhodová zábava na sokolském hřišti s kapelou Habakuk. Hody vyvrcholí v neděli ve dvě odpoledne předáním hodového práva a průvodem stárků. Od půl čtvrté následují dětské tanečky a beseda stárků s Podborankou.

Mladé hody Střelice

KDY: pátek – neděle

KDE: Střelice u Brna

Od pátku do neděle bude chasa ve Střelicích slavit Mladé hody. V pátek večer postaví máju. V sobotu ve dvě vyrazí po obci zvát na hody, v osm večer začne hodová zábava u zbrojnice se Střeličáky. V neděli začne v deset hodová mše, ve dvě vyjde průvod stárků a poté u zbrojnice pokračuje hodové veselí.

V Pršticích slavili Jánské hody. V krojích tancovaly i malé děti



Setkání v krojích na pouti

KDY: sobota od 9.00

KDE: Předklášteří, park

Přehlídka rekonstruovaných místních krojů se koná v sobotu v Předklášteří u Tišnova. Program v parku začne v devět hodin ukázkou dřevořezby motorovou pilou. Oficiální zahájení bude ve dvě hodiny odpoledne v Tišnově před radnicí, odkud vyjde průvod do Předklášteří. Tam bude následovat představení krojů a Moravská beseda, zahraje dechová hudba Miločanka, Chybět nebudou stánky s řemeslnými výrobky, pouťové atrakce a večer pouťová zábava.

Největší sraz amerik v ČR

KDY: čtvrtek až neděle

KDE: Pasohlávky, Autokemp Merkur

Největší sraz amerických aut různých ročníků a kategorií v České republice hostí o víkendu Autokemp Merkur v Pasohlávkách. Program začne už ve čtvrtek, v pátek a v sobotu se bude hlavně soutěžit. Například o nejlépe oblečené účastníky z období 50. a 60. let, nachystané je klání o nejzvučnější osmiválec nebo ve vrhání běloboké pneumatiky do dálky. Vystoupí také několik kapel.



Blanensko

Otevření Býčí skály

KDY: sobota a neděle od 9.00 do 16.00

KDE: Jeskyně Býčí skála, mezi Adamovem a Křtinami

Tajuplná jeskyně Býčí skála v Moravském krasu je běžně nepřístupná a veřejnosti se mimořádně otevírá jen o třech červnových víkendech. Možnost si ji s průvodcem prohlédnout bude už tuto sobotu a neděli. Na prohlídky tento nebo další dva víkendy je nutné si rezervovat místo na www.byciskala.cz.

Antonínské hody Rudice

KDY: pátek – neděle

KDE: Rudice

Stavěním máje začnou v pátek v pět odpoledne Antonínské hody v Rudici. V šest následuje modlitební setkání u lesní kapličky a od osmi předhodová zábava s kapelou Exploze. V sobotu v devět ráno bude hodová mše, v půl třetí vyjde od Hrušky hodový průvod. Ten přijde v pět odpoledne do areálu v sadu pod lipou. Chasa převezme hodové právo a předvede své vystoupení. Od osmi následuje hodová zábava. V neděli hody končí od tří odpoledne v sadu pod lipou dozvuky s cimbálkou Šarkan.

Den dětí: Old Shatterhand s Vinnetouem v Blansku uzavřeli pokrevní bratrství



Svátky řemesel a koní

KDY: sobota a neděle od 10.00

KDE: Kunštát, Panská zahrada

Světem řemesel a ušlechtilých koní se o víkendu stane Panská zahrada v Kunštátu na Blanensku. Po oba dny nabídne návštěvníkům řemeslný jarmark, dílničky a mnoho ukázek výcviku a práce s koňmi. V sobotu se také představí rytíři a před osmou večer je na pořadu závod římských vozů.

Naše princezna ze Mlejna

KDY: pátek od 20.30

KDE: Blansko, zámecký park

V pátek od půl deváté večer bude zámecký park v Blansku patřit pohádce Naše princezna ze mlejna. Večerní představení, na kterém vystoupí 135 účinkujících, se odehraje v přírodním amfiteátru přímo u zámeckého rybníčku. Výkony dětí ze Základní umělecké školy Blansko a spolku Art-tep doprovodí profesionální ozvučení i osvětlení, chybět nebudou ani hlavní představitelé filmové předlohy Zdeňka Trošky, herci Andrea Černá (Eliška) a Radek Valenta (Jindřich).



Charitativní běh You Dream We Run

KDY: sobota a neděle

KDE: Blansko, atletický stadion

Sobota a neděle budou v Blansku patřit osmému ročníku čtyřiadvacetihodinového charitativního běhu pod širým nebem You Dream We Run. Zhruba tři tisíce běžců se budou snažit svým během přispět na splnění snů devíti dětem i dospělým se zdravotním postižením. Za sedm let své existence dosud akce splnila sny za více než 5,2 milionu korun. Kromě aktivního zapojení do běžecké štafety může každý finančně přispět do sbírky v rámci dárcovské platformy, kde si lze vybrat, jaký příběh chce podpořit. Nejčastěji se jedná o ozdravný pobyt u moře, různé druhy terapie nebo třeba o příspěvek na automobil. Štafetový běh družstev složených z libovolného počtu účastníků jakéhokoliv věku doprovodí hudební program, připravené jsou také další aktivity, jako je malování na obličej, zajímavé workshopy nebo skákací hrad.

Břeclavsko

Princové jsou na draka

KDY: pátek

KDE: Bořetice, divadlo

Premiéru pohádky Princové jsou na draka chystají na pátek ochotníci v Bořeticích. Hudební pohádku autorů Jiřího Chalupy, Zdeňka Svěráka a Jaroslava Uhlíř nastudovali pod režijním vedením Juraje Hádera. „Jde o příběh, sen i fantazii malé holky Martiny Kubíčkové ze skutečného světa, ve kterém hrají její nejbližší i ona sama hlavní role. Martina, její maminka a bratr Honza jsou poddanými v království, kde je smutno a neveselo,“ naznačili organizátoři. Premiéra začne v boleradickém divadle v pátek v půl osmé večer. Vstupné je sto korun.



Otevřené sklepy Věstonice

KDY: sobota od 9.00

KDE: Horní a Dolní Věstonice

Druhá červnová sobota zve milovníky dobrých vín pod Pálavu do otevřených sklepů v Dolních a Horních Věstonicích na Mikulovsku. Vinaři plánují v obou obcích otevřít od devíti hodin ráno do sedmi večer celkem patnáct sklepů. „U každého vinaře vás čeká minimálně pět vzorků vín. U nás máte možnost poznat malá a střední vinařství zaměřená na tradiční produkci vína z Pálavy,“ zvou vinaři. Vstupné je 700 korun, v ceně jsou mimo jiné poukázky na nákup vín v hodnotě 300 korun.

Košilela v amfiteátru. Basiková, Čok, Pavlíček se Stromboli hřměli Mikulovem

Otevřené sklepy Tvrdonice a Kostice

KDY: sobota od 10.00

KDE: Tvrdonice a Kostice

Dvě desítky vinařství lákají v sobotu do Podluží k návštěvě při dni otevřených sklepů v Tvrdonicích a Kosticích na Břeclavsku. Vedle lahodných vín slibují vinaři chutné občerstvení. Putování za vínem na Podluží začne v sobotu v deset hodin dopoledne a potrvá do sedmi večer. Vstupné na místě je 800 korun. Zahrnuje skleničku, svezení koňským povozem mezi sklepy a bločky na ochutnávku vín v hodnotě 350 korun.



Srnčí guláše Rakvice

KDY: sobota od 11.00

KDE: Rakvice

Sobotní odpoledne se zvěřinovými pochoutkami chystají pořadatelé v Rakvicích na Břeclavsku. Program ve Vinařském domě Dominant začíná hodinu před polednem. Guláše budou k ochutnání od dvou odpoledne, vyhlášení výsledku je naplánované o hodinu později. V nabídce bude i víno a grilované speciality. Vstupné je 250 korun.

Setkání radioamatérů

KDY: pátek až neděle

KDE: Boleradice, kopec Nedánov

Setkání radioamatérů s duší nazvané Expedice Akát se koná od pátku do neděle na kopci Nedánov v Boleradicích. Přijedou radioamatéři z celé republiky a vysílací techniku si budou moct vyzkoušet i zájemci z řad veřejnosti. Počítá se i s přednáškami aktivních členů komunity, zábavou a individuální radio burzou účastníků.

Hrdost ve dvou taktech. Pod Pálavou měli sraz milovníci Trabantů



Den vinařské školy

KDY: sobota od 10.00

KDE: Valtice

Pestrý program připravili na sobotu pořadatelé ve Vinařské škole ve Valticích. Od deseti dopoledne do sedmi večer bude příležitost prohlédnout si areál školy, sklepy Venerie, pálenici či zahradní centrum. Připravené budou ukázky techniky, projížďky na koni, poníkovi i svezení na traktoru a také ukázky tradičního včelařství.. Děti si užijí například vinařskou školičku. Od pěti hodin odpoledne zahraje cimbálka.

Hodonínsko

BRLON slaví sedmdesát let

KDY: neděle od 18.00

KDE: Hodonín, Sál Evropa

Cimbálová muzika Duběnka Hodonín, Natálie Bruštíková, Ludmila Malhocká, Kateřina Martykánová, Kamila Tomšejová nebo Aleš Smutný. To je jen krátký výčet účinkujících, kteří vystoupí v hodonínském sále Evropa při příležitosti sedmdesátého výročí založení Brněnského rozhlasového orchestru lidových nástrojů.



Otevřené sklepy Kyjovska

KDY: sobota

KDE: Kyjov

Už po osmé se příznivcům vín otevřou sklepy Kyjovska. Setkání milovníků dobrých vín začíná v sobotu hodinu po poledni a zapojí se na třicet vinařů nebo vinařství. Ti nabídnou více než čtyři sta vzorků vín. Během akce zájemce mezi náměstím a sklepní uličkou přepraví dva koňské historické povozy. Chybět nebude bohatý kulturní program, kdy přes den mezi sklepy zazpívají pěvecké soubory. O večerní program se postarají dvě cimbálové muziky. Vstupné je 800 korun.

Mistři verbuňku roztančili petrovské Plže. Při soutěži hledali toho nejlepšího

90 let školy v Radějově

KDY: sobota

KDE: Radějov

Základní škola a mateřská škola Radějov slaví v letošním roce devadesát let. Oslavy začnou v pátek ve tři odpoledne. Děti ze školy vystoupí se svým pásmem, žáci základní školy zahrají Lotranda a Zubejdu. Návštěvníci budou moci nahlédnout do starých alb a kronik, stejně jako do prostor školy. Chybět nebude výstava starých fotografií. Od dvaceti hodin pak začne taneční zábava se skupinou Artemis.

Vyškovsko

Úderný mejdan

KDY: pátek od 19.00

KDE: Vyškov, Besední dům

Herci Divadla bez střechy přijedou dnes do Vyškova s divadelní hrou Úderný mejdan. Hra pro čtyři herce je napsaná jako dialog a dva monology. Tři jednoduchá vyprávění o lidech, kteří se rozhodli vzít osud do vlastních rukou, jsou inspirována antickou mytologií a přeneseny do dnešní doby. Hrají Rado Mesarč, Barbora Dvořáková, Adriana Maria Štark a Kamil Bačovský.

Šaratický kotlík

KDY: sobota od 12.00

KDE: Šaratice

Tradiční klání kuchařů a kuchtíků ve vaření guláše chystají na sobotu pořadatelé v Šaraticích. Kuchaři se dají do práce v poledne, pro návštěvníky bude na celé odpoledne připravený zábavný program, včetně soutěží pro děti. Od půl páté budou guláše připravené k ochutnání. Na čepu bude osm druhů piv, od sedmi program pokračuje taneční zábavou. Vstupné je sto korun.

Ohlédnutí za víkendovými Dny Slavkova. Najdete se na fotografii?



Pohádkoland

KDY: sobota od 10.00

KDE: Slavkov u Brna, zámecký park

Už pátý ročník zábavního rodinného festivalu Pohádkoland 2022 se letos uskuteční na pěti místech v České republice. V sobotu to bude ve Slavkově u Brna. Návštěvníci se mohou v zámeckém parku od deseti hodin těšit například na novou show Šmoulové, oblíbenou dvojici Máša a Medvěd či různé interprety dětských hitů. Nebudou chybět ani skákací hrady, kolotoče, různá divadla či soutěže.

Dětský den

KDY: sobota od 9.00 do 12.30

KDE: Kozlany, obecní zahrada

Vystoupení šermířů, bubble show, tanec se psem, ukázky myslivosti, skákací hrad, malování na obličej a na závěr pěna od sboru dobrovolných hasičů. Tato a další lákadla nabídne v sobotu dětský den v Kozlanech. Koná se od devíti hodin do půl jedné v areálu obecní zahrady. Během dopoledne bude také předán finanční dar Dětskému domovu Vřesovice. Děti se mohou těšit i na občerstvení formou cateringového bufetu.

Znojemsko

Mňága a Žďorp

KDY: pátek od 20.00

KDE: Dobšice, vinařství Lahofer

Letošní seriál letních koncertů ve vinařství a na vinicích začne na Moravě v Dobšicích u Znojma. V pátek od osmi večer v areálu vinařství Lahofer zahraje oblíbená kapela Mňága a Žďorp, která brzy oslaví čtyřicet let na hudebních podiích. Areál vinařství bude otevřený od šesti večer, kapela začne hrát v osm večer. Vstupné je 490 korun. Další koncert v Dobšicích bude 24. června, zahraje Queenie.

Hotaři, mužáci a sklenky. Vrbovečí vinaři pozvali opět do sklepů

Pivní slavnosti Znojmo

KDY: sobota od 14.00

KDE: Znojmo, Znojemský městský pivovar

Pivní slavnosti ve Znojmě nabídnou přímo v areálu pivovaru na třech scénách více jak desítku koncertů energické hudby, stand up vystoupení a odpolední program pro děti. Z píp pak poteče výjimečně pestrá nabídka piv – ležáky, speciál i světový unikát, kterým je pivo s přívlastkem.



Oslavy Bítov

KDY: pátek – neděle

KDE: Bítov, náměstí

Hned dva důvody k oslavám mají o víkendu lidé v Bítově. Připomenou si 90 let od založení nové obce Bítov v roce 1932 (původní obec musela ustoupit Vranovské přehradě) a 120 let od založení sboru dobrovolných hasičů. Oslavy začnou v pátek v šest hodin večer vystoupením skupiny The Feet a Michala Šatrafy. V sobotu na náměstí zahraje dechovka i cimbálka, vystoupí Karel Hynek s pořadem Na Stojáka, Společenstvo meče a ohně Novus Origo, Pink Floyd Revival Czech a další. V neděli od půl deváté je na programu mše svatá a žehnání praporu hasičů.

Charitativní zápas o Znojmo

KDY: sobota 14.00

KDE: Znojmo, stadion v Horním parku

Dobročinné utkání výběru Matúše Lacka proti výběru Radka Buchty připravili na sobotní druhou odpoledne pořadatelé ve Znojmě. Fotbalový zápas doprovodí pestrý program a atrakce pro děti. Vstupné je sto korun a výtěžek půjde dětskému centru Kruh ve Znojmě.

Trakory, motorky, auta. Nablýskané veterány měly ve Skalici desáté dostaveníčko



Den pevnostních muzeí jižní Moravy

KDY: sobota a neděle od 9.00 do 17.00

KDE: Znojemsko

V sobotu a v neděli se koná Den pevnostních muzeí jižní Moravy. V době od devíti hodin do pěti odpoledne nabídne program deset zpřístupněných pevnostních objektů, například pěchotní srub Zatáčka Chvalovice MJ – S4 nebo Muzeum československého opevnění 1938 ve Slupi u Znojma. K vidění budou mimo jiné expozice věnované první republice i poválečné reaktivaci opevnění v dobách Československé lidové armády.