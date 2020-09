Vojenský tábor s koňmi, ukázky z bitvy na Bílé hoře i ze švédského obléhání Brna, soutěže i divadla pro děti. To čeká o víkendu návštěvníky hradu Špilberk na akci, která je vrátí do roku 1620. Ve Znojmě připravili náhradní program za zrušené Znojemské histroické vinobraní. Lidé uvidí rytířské turnaje a ochutnají víno u vinařů.

Namísto zrušeného Znojemského historického vinobraní dostanou návštěvníci náhradní program. Uvidí rytíře i ochutnají víno u vinařů. | Foto: Deník / Martin Moštěk

Špilberk žije i po Bílé hoře



KDY: sobota a neděle, vždy od 10.00 do 18.00

KDE: Špilberk, Brno

ZA KOLIK: plné vstupné 180 korun, snížené 60 korun, rodinné 400 korun

Přímo v centru dramatických událostí po bitvě na Bílé hoře se o víkendu ocitnou návštěvníci hradu Špilberk. Koná se tam osmý ročník akce Špilberk žije, který se tentokrát odehraje v roce 1620. Lidé si tak připomenou čtyři sta let od nechvalně proslulé bitvy nedaleko Brna.

K vidění bude vojenský tábor s koňmi, ukázky z bitvy na Bílé hoře i ze švédského obléhání Brna. Děti zabaví divadla a lidé se podívají do zřídka přístupných útrob hradu. „Děti čeká například velká soutěžní hra Hrdý Brňan. Při plnění zábavných úkolů se seznámí s významnými osobnostmi 17. století. Pokud zdárně projdou všechna stanoviště, dočkají se malé odměny. Dospělé zaujmou zase speciální komentované prohlídky jihozápadního bastionu, který je běžně přístupný pouze na objednání,“ láká k návštěvě Michael Kalábek z pořadatelského týmu Muzea města Brna.