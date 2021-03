Soutěže pro děti

KDY: v závislosti na konkrétní soutěži

KDE: podrobnosti na webech jednotlivých institucí

ZA KOLIK: zdarma

Zabavit se, naučit se něco nového, rozvíjet fantazií a ještě získat šanci na hezkou odměnu. Další lockdownový víkend děti mohou strávit třeba přípravou podkladů pro různé soutěže. I v současné situaci jich jihomoravské instituce připravily několik.

Třeba v nové soutěži, kterou vyhlásilo brněnské Moravské zemské muzeum, se děti mohou proměnit v muzejní reportéry. A co k tomu potřebují? Stačí jen pořádně se rozhlédnout kolem sebe a mít po ruce fotoaparát či chytrý telefon. Děti natočí přibližně tříminutovou reportáž, kterou následně nahrají na web muzea. „Vyzvali jsme děti, aby se aktivně zapojily do vyhledávání, představení a zdokumentování předmětů či jevů, které by se mohly stát součástí muzejních sbírek nebo být v muzeu prezentovány“ uvedla pracovnice Dětského muzea Moravského zemského muzea Marcela Červinková.

Šanci zapojit se malí muzejní reportéři mají do konce dubna.



Malí básníci se zase mohou zapojit do soutěže, kterou vyhlásilo hustopečské volnočasové středisko Pavučina. Stačí, když do konce března zašlou na mailovou adresu pavucina40@gmail.com báseň na téma Očima zvířete. „Délka básně je stanovena v rozsahu minimálně dvou a maximálně čtyř slok o čtyřech verších,“ uvedli pořadatelé soutěže na webu, kde lidé najdou i další podrobnosti, jak báseň označit.

Soutěžit se dá i při procházkách po Brně. Brněnské volnočasové středisko Lužánky totiž zájemcům nabízí množství tras s úkoly. A u některých čeká úspěšné řešitele drobná odměna. Třeba pokud se lidé přihlásí na absolvování trasy ve vinohradském lesoparku Akátky. Na cestu se lze vydat do 21. března.

Další tipy

Divadlo

AktrŠéf

KDY: premiéra nového dílu v neděli 14. března od 19.00

KDE: youtube kanál MdB TV

ZA KOLIK: zdarma



Stesk po oblíbených hercích z Městského divadla Brno lidé zaženou v neděli večer při sledování dalšího dílu divadelní reality show AktrŠéf. Pořad je inspirovaný kuchařskou reality show MasterChef, ovšem místo v přípravě pokrmů soutěžící zápolí v ryze divadelních disciplínách. Úloh soutěžících se ujaly známé tváře ansámblu brněnského Městského divadla. Stejně tak porotci jsou lidem známí i prken divadla v Lidické ulici. Na začátku reality show stálo celkem čtrnáct soutěžících, kteří soutěží v párech, přísní porotci je ale budou postupně vyřazovat, až zůstane ten nejlepší. Komu je jeden díl málo a ještě neviděl dosavadní dva díly, má možnost pustit si i ty, na Youtube jsou stále k dispozici jejich záznamy.

Pro děti

Pašerácká stezka

KDY: do neděle 14. března

KDE: les Pekárna, Brno-Bystrc

ZA KOLIK: zdarma



Dobrodružství mohou děti zažít i při procházce v Brně, za hranice okresu vyjíždět nemusí. V lese Pekárna v brněnské Bystrci najdou až do konce tohoto týdne pašeráckou stezku. Zábavnou trasu plnou úkolů pro malé odvážlivce připravili lektoři z brněnského volnočasového střediska Lužánky. Ke startu pašerácké hry se zájemci dostanou od zastávky autobusu linky 52 Kopce. Start je na kraji lesa, vede k němu asfaltová cesta přes pole. Celkem účastníci hry nachodí asi čtyři kilometry.

Muzejní tajenky

KDY: neomezeno

KDE: web Moravského zemského muzea

ZA KOLIK: zdarma



Do muzea se sice rodiny s dětmi nyní vypravit nemohou, zajímavosti z expozic brněnského Moravského zemského muzea se ale dozvědí i tak. V sekci Virtuální muzeum pro děti na jeho webu najdou materiály související s různými výstavami. Třeba tajenky, pracovní listy či zajímavá videa.

Divadelní workshop

KDY: bez omezení

KDE: youtube kanál Divadla Polárka

ZA KOLIK: zdarma



Co je to jevištní pohyb a jak si ho vyzkoušet, nebo jak vodí herci loutky, se děti dozví ve třech krátkých videích, které pro ně připravili lektoři brněnského Divadla Polárka.

Hrátky s pravěkem

KDY: neomezeno

KDE: web Archeoparku Pavlov

ZA KOLIK: zdarma



Nejmenším dlouhou chvíli zkrátí omalovánky a pracovní listy s pravěkou tematikou. Jsou k dispozici na webu pavlovského archeoparku.

Přednášky a besedy

Výročí zániku kostela

KDY: bez omezení

KDE: facebook Městského muzea a galerie Hustopeče

ZA KOLIK: zdarma



Výročí šedesáti let od zničení historického hustopečského kostela.sv. Václava po pádu kostelní věže připomíná série příspěvků na facebookové stránce Městského muzea a galerie v Hustopečích. Čtenáři se dozví o historii a podobě zničeného kostela i samotném zhroucení věže v noci na 26. února 1961.

Nahlédnutí do sbírek

KDY: bez omezení

KDE: facebook Muzea Blanenska

ZA KOLIK: zdarma



Muzeum Blanenska na své stránce na Faceboooku připravilo sérii příspěvků přibližujících různé předměty z jeho bohatých sbírek. Ještě než budou časem muzea znovu otevřená, mohou se návštěvníci alespoň na sociální síti podívat například na posmrtnou masku Karla Absolona, vyznamenání římského legionáře a další zajímavosti.

Smrt je součást života

KDY: neomezeno

KDE: youtube břeclavské Městské knihovny

ZA KOLIK: zdarma



Břeclavská Městská knihovna na svém YouTube kanálu nabízí přednášku bioetika, teologa a kněze Marka Orko Váchy nazvanou Smrt je součást života. Hodinová přednáška z břeclavské smuteční síně obsahuje zamyšlení nad různými pojetími smrti, nad smrtí a smyslem života. Vácha pohovoří také o rituálech, které lidé se smrtí spojují, o komunikaci spojené s koncem života a křesťanském pojetí smrti.

Architektura

Virtuální procházka zahradou

KDY: neomezeno

KDE: online

ZA KOLIK: zdarma



Novou podobu získala díky rekonstrukci v uplynulých letech letos na podzim Vrchnostenská zahrada u hradu Pernštejn na Brněnsku. Nově opravenou zahradu si lidé prohlédnou i z pohodlí domova díky virtuální prohlídce. Stačí mít po ruce chytrý telefon a na webu hradu jím načíst QR kód.

Klášterní knihovna a další

KDY: neomezeno

KDE: online

ZA KOLIK: zdarma



Například do nádherného sálu knihovny rajhradského kláštera zavedou návštěvníky virtuální prohlídky na webu Muzea Brněnska. V rajhradském Památníku písemnictví na Moravě si mohou vedle knihovny na dálku prohlédnout také několik dalších expozic.

Zábava a kino

Zábavné pokusy

KDY: neomezeno

KDE: online

ZA KOLIK: zdarma



Seriál záznamů živých vysílání plných nápadů pro vědecké pokusy s vybavením, které mají lidé běžně doma nabízí web brněnského VIDA! Centra. K vidění jsou pokusy s vodou, domácí chemií, elektřinou i s rostlinami. Pokusníci vyzkoušeli i práci s ledem a ohněm.

Léto 85

KDY: pátek 12. března od 20.30

KDE: online

ZA KOLIK: 100 korun



Francouzský film Léto 85 nabídne v pátek večer projekt Moje kino live. „Režisér François Ozon se vrací ke kořenům mistrovsky odvyprávěným příběhem, který dokonale zprostředkovává atmosféru poloviny osmdesátých let,“ lákali pořadatelé. Vstupenky na online promítání mohou diváci koupit i na webech zapojených jihomoravských kin a tím je podpořit v době, kdy jsou kvůli epidemickým omezením stále uzavřená.

Složka 64

KDY: sobota 13. března od 20.30

KDE: online

ZA KOLIK: 100 korun



Drsné severské detektivní drama nabídne v sobotu večer promítání projektu Moje kino live. „Jak souvisí děsivé, půl století staré tajemství opuštěného ostrova Sprogø se třemi mumifikovanými těly nalezenými za falešnou stěnou jednoho kodaňského bytu? A komu patřila čtvrtá, prázdná židle u prostřeného stolu? Mrazivý detektivní příběh založený na skutečné kapitole dánských dějin je čtvrtým severským thrillerem natočeným podle bestsellerů Jussiho Adler-Olsena,“ lákali pořadatelé.

Disco

KDY: neděle 14. března od 20.30

KDE: online

ZA KOLIK: 100 korun



Nezvyklý severský pohled na úskalí dospívání nabídne v neděli večer online promítání projektu Moje kino live. „Zoufalství zavede dospívající dívku do náruče nové kongregace, která pod konzervativním zevnějškem maskuje temné kultické jádro. Disco je netradiční film o dospívání, přijetí sebe sama, fanatismu a bizarních formách spirituality v éře sociálních sítí. V hlavní roli září ve svém filmovém debutu hvězda oblíbeného teenagerského seriálu SKAM Josefine Frida,“ lákali pořadatelé.

Výstavy

Račte vstoupit do divadla

KDY: neomezeno

KDE: web Moravského zemského muzea

ZA KOLIK: zdarma



Virtuální výstavu nazvanou Račte vstoupit do divadla nabízí na svém webu Moravské zemské muzeum. To společně s Národním muzeem a Divadelním ústavem připravilo obsáhlý projekt věnovaný historickým divadelním cedulím. Výstava kreslí obraz divadelního života v českých zemích od 17. století, kdy vznikaly první periochy řádových scén – předchůdci divadleních cedulí, do poloviny 20. století.

Robot 2020

KDY: bez omezení

KDE: robot2020.cz

ZA KOLIK: zdarma



Online katalogem a dalšími informacemi k interaktivní výstavě Technického muzea Robot 2020 se mohou pročíst zájemci o robotiku v nejrůznějších souvislostech a využitích. Najdou například exponáty ze slavných filmů i skutečné roboty, které pomáhají zachraňovat životy a střežit jaderné elektrárny.

Virtuální muzeum

KDY: bez omezení

KDE: web Archeologie Mušov

ZA KOLIK: zdarma



Bohaté výsledky spolupráce zodpovědných detektorářů s archeology ukazuje virtuální muzeum Archeologie Mušov. Nabízí fotografie a popisy více než dvou stovek předmětů datovaných do různých dob od pozdní doby kamenné po dobu stěhování národů.