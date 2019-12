Vánoční strom řemesel

KDY: sobota, od 9.00

KDE: Miroslav, kulturní dům

ZA KOLIK: obvyklé vstupné

Přehlídku vánočního tvoření připravili na tuto sobotu pořadatelé Vánočního stromu řemesel v Miroslavi. Kulturním domem zavoní jehličí nebo čerstvě napečené perníčky. Děti čekají různé tvořivé dílny. „Nechybí řezbářská dílna a vánoční pekárna. Zájemci si vyrobí také malované hrníčky, malé sněhuláky, vánoční ozdoby či další předměty,“ zvou organizátoři. Akce začne v devět ráno.

Ježíškův Garage Design

KDY: pátek 12.00 - 20.00, sobota 10.00 - 16.00

KDE: Znojmo, Galerie a Prostor

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné





Předvánoční přehlídku designové tvorby, a tím i příležitost nakoupit originální vánoční dárky, nabídne v pátek a sobotu spolek Umění do Znojma. Tentokrát v Galerii a prostoru v Kollárově ulici. Již tradiční market autorské tvorby bude v pátek otevřený od poledne do osmi večer, v sobotu od deseti do čtyř odpoledne.

Vánoční zpívání s nadílkou

KDY: sobota, 16.00

KDE: Dobelice

ZA KOLIK: vstup volný



Na prostranství u stromečku se v sobotu sejdou lidé v Dobelicích. Společně si zazpívají koledy, děti dostanou za básničku dárečky do Ježíška. Na zahřátí bude k ochutnání svařák, pořadatelé žádají návštěvníky, aby si přinesli svoje hrníčky.