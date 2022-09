Pořadatelé si zakládají na tom, že na jarmarku jsou k vidění a ke koupi pouze kvalitní výrobky z oblasti hrnčířství a keramiky. „Jiná řemesla zde nenajdete. Každý rok poctivě vybíráme z přihlášených zájemců, aby nabídka byla pestrá a kvalitní. Každoročně u nás přivítáme kolem sto padesáti prodejců,“ uvedla Irena Rampulová z organizačního týmu.

Procházení mezi stánky s hrnky, miskami nebo keramickými soškami návštěvníkům zpestří kulturní program. Ten začne už v pátek v šest hodin večer, kdy na pódiu na náměstí zahraje kapela Dizzy. Samotný jarmark se otevře v sobotu i v neděli v devět hodin.

V sobotu vystoupí například hudební skupina z Mikulova Jazz Petit Q, popová kapela Hodiny, folkpopová zpěvačka Kateřina Marie Tichá s kapelou a rapper Lipo s bandem. „Sobotní program završí od šesti hodin odpoledne rockenrollová kapela Rockenroll Band Marcela Woodmana, jejíž vystoupení už neodmyslitelně k Hrnčířskému jarmarku patří,“ doplnila Irena Rampulová. V neděli nebude chybět představení pro děti Jů a Hele, písně divadla Semafor, zpěvák Michal Hrůza s kapelou Hrůzy a na finále pak koncert Hradišťanu s Jiřím Pavlicou.

Součástí jarmarku je také tradiční soutěž pro keramiky. Letošním tématem je cukřenka. O vítězi rozhodnou návštěvníci jarmarku svým hlasováním. Stejně jako v minulých letech se bude konat výstava ve velkém stanu na náměstí Karla Bochořáka. Svá díla tam tentokrát představí keramik Karel Ševčík, který se letos dožívá osmdesáti let.

To, že jarmark slaví už třicet let, připomenou fotografie z minulých ročníků, které ozdobí zadní stěny dřevěných stánků podél náměstí Krále Jiřího. „Jejich autorem je místní fotograf Pavel Nejedlý,“ doplnila Irena Rampulová.

Na jarmark už se moc těší například Radka Linhartová z Brna. „Do Kunštátu jezdím více než patnáct let. Moc se mi líbí atmosféra jarmarku. Zároveň je to hezká možnost prodat své výrobky, setkat se přímo se zákazníky i s kolegy z oboru, je to pro mě i společenská událost,“ uvedla žena. Ta ve svém stánku nabídne především své výrobky z porcelánu. „Přihlásila jsem se i do soutěže, právě vybírám, kterou ze svých cukřenek do Kunštátu přivezu,“ doplnila keramička.



Brno a Brněnsko



Hornické slavnosti

KDY: sobota od 10.00

KDE: Zastávka a Zbýšov

Svou hornickou minulost si v sobotu 17. září připomenou obec Zastávka a město Zbýšov. V obou jen pár kilometrů od sebe ležících sídlech se konají Hornické slavnosti. Návštěvníci se mají na co těšit. V Zastávce to bude například tradiční jarmark, ukázky historických vozidel a polní kuchyně nebo živé sochy. Představí se Markéta Hrubešová se svou gastro show, zahraje cimbálka, dechovka, ABBA revival i Kamelot. Program na prostranství u Regionálního informačního centra bude zaměřený hlavně na děti. Zájemci se svezou v důlních vláčcích na úzkorozchodné železnici Zastávka–Babice–Zbýšov. Ve Zbýšově se slavnosti odehrají v areálu těžní věže Simson. Vystoupí například duo Jahelka–Paleček, Láďa Křížek a Kreyson nebo Stíny. Nebude chybět program pro děti, soutěž o nejlepší bábovku, sraz babeťáků, setkání sběratelů dětských kočárků nebo komentované prohlídky těžní věže.

Moravský den

KDY: sobota

KDE: Brno, Moravské náměstí a další místa

Několik akcí s moravskou tematikou se v sobotu uskuteční v Brně. Připomenou také 1200 let od první zmínky o Moravanech. Na dopolední kulturně-společenský Den za Moravu naváže v brzkém odpoledni moravský happening a komunitní setkání s názvem Moravské odpoledne. Součástí Dne za Moravu bude tradiční průvod městem i pestrý kulturní program. Začíná v devět hodin u kostela svatého Tomáše na Moravském náměstí.

Den mobility Riviéra

KDY: sobota od 10.00

KDE: Brno, dopravní hřiště v Bauerově ulici

Celodenní program pro rodiny s dětmi zaměřený na bezpečnost v dopravě nabídne v sobotu od deseti hodin Den mobility Riviéra, který se koná na dopravním hřišti v Bauerově ulici v Brně. Příchozí čekají různé soutěže pro děti i dospělé, kouzelník, bublinář, skákací hrad, bike show Vaška Koláře, setkání s policisty a hasiči, ukázka odtahu auta odtahovým speciálem, policejní koně a psi či prohlídka otočného trenažéru, který simuluje dopravní nehodu.

Vlasatické posezení u burčáku

KDY: sobota od 14.00

KDE: Vlasatice, zahrada obecního úřadu

Posezení na zahradě obecního úřadu chystají na sobotu vinaři ve Vlasaticích na Brněnsku. „Zveme milovníky dobrých vína na oslavu sklizně vína. Přijďte si v této uspěchané době popovídat s přáteli i zazpívat krásné moravské písničky s cimbálovou muzikou. Bude pro vás připraveno několik druhů odrůdových burčáků místních vinařů i něco k zakousnutí,“ lákají vlasatičtí pořadatelé.

Festival Polárkový dort

KDY: pátek – neděle

KDE: Brno, Divadlo Polárka a Björnsonův sad

Polárkový dort je nejen tradiční mražená pochoutka, ale několik let také divadelní festival, kterým otevírá novou sezonu brněnské Divadlo Polárka. Sedmý ročník festivalu se letos koná od pátku do neděle. Představí se na něm nejen Polárka, ale i řada hostujících souborů z celé republiky a nově i ze Slovenska. Děti i dospělé čekají tři dny plné divadla, zážitků, tvoření a hudby. K vidění bude všech pět představení, která Divadlo Polárka v uplynulé sezóně premiérovalo. Součástí programu budou i workshopy a dílny, koncerty kapel Polaris, Bombarďák a skupiny Hm… Také bude možné si zahrát na sprejera na povolené ploše.

Židenický pivní festival

KDY: sobota od 14.00

KDE: Brno, areál Bzzzukot na Líšeňské ulici

Piva uvařená v různých pivovarech, kulturní program i vyžití pro děti. To nabídne v sobotu čtvrtý ročník Židenického pivního festivalu. Program začne ve dvě hodiny odpoledne v areálu Bzzzukot na Líšeňské ulici. Ve tři hodiny odstartuje dětská show s Niki, která nabídne tancování, originální hry, soutěže i tvarování balonků na přání. Pro děti bude po celé odpoledne k dispozici také skákací hrad, různé dílničky a mohou využít i malování na obličej. Ve čtvrt na pět vystoupí herec Dušan Vitázek, poté publiku zahrají kapely Kabinet, Portless a Nežene.

Nebál

KDY: pátek

KDE: Brno, areál Nové Zbrojovky

Bude to trochu ples, trochu párty, trochu cirkus a trochu art. Prostě večírek, jaký Brno ještě nezažilo. Tak charakterizují pořadatelé kulturní akci s názvem Nebál vymykající se běžným žánrovým škatulkám, která se v pátek koná v areálu Nové Zbrojovky v Brně. Program Nebálu se bude konat ve více sálech současně. Návštěvníci se kromě skvělé hudby mohou těšit třeba i na akrobatické vystoupení, netradiční fashion show a spoustu uměleckých i gastronomických zážitků.

Rajhradická traktoriáda

KDY: sobota od 13.00

KDE: Rajhradice

Druhý ročník traktoriády chystají na sobotu pořadatelé v Rajhradicích. V jednu odpoledne se sjedou přihlášené stroje u obecního úřadu odkud ve tři odpoledne vyrazí na projížďku obcí. Od čtyř následuje setkání všech milovníků traktorů nad rajhradickými skvosty. Výměna zkušeností u piva a guláše bude pokračovat do nočních hodin.

Svatováclavské trhy a Grilfest

KDY: pátek od 12.00 a sobota od 10.00

KDE: Ivančice

Pátek a sobota a bude v centru Ivančic patřit svatováclavským trhům a Grilfestu. Páteční program plný vystoupení kapel začne na Palackého náměstí v poledne. Na náměstí bude i řemeslný jarmark a stánky s dobrotami a burčákem. Sobotní program začne v deset dopoledne a v poledne pořadatelé zahájí desátý ročník Grilfestu. Po oba dny bude promítat i kino Réna, v pátek od šesti, v neděli od dvou odpoledne.

100+2 let žabovřeského fotbalu

KDY: pátek od 15.00

KDE: Brno, fotbalové hřiště Fanderlíkova/Kovařovicova

Lidé v brněnských Žabovřeskách konečně oslaví 100 let fotbalu. Předloni akci překazil covid a loni výstavba Velkého městského okruhu. S dvouletým zpožděním tak v pátek 16. září oslava sportu, sportovců, trenérů i fanoušků vypukne naplno. Na programu budou například hry pro děti, vystoupení písničkáře Montyho, exhibiční fotbalový zápas hvězd klubu s hráči z řad veřejnosti i dětí, pop-rocková show Papakult či koncert The People Band.

Blanensko



Oslavy 111 let SDH Klepačov

KDY: sobota od 12.00

KDE: Klepačov, areál za horní zastávkou autobusu

Pěkné výročí se třemi jedničkami oslaví v sobotu dobrovolní hasiči v Klepačově u Blanska. Sto jedenáct let od založení místního sboru si připomenou velkolepou oslavou, na kterou jsou zvaní všichni. Akci v areálu za horní zastávkou autobusu odstartuje ve dvanáct hodin příjezd sboru a o dvě hodiny později čeká návštěvníky slavnostní zahájení. Od půl třetí bude ukázka hasičských činností.

Návrat do Býčí skály

KDY: sobota

KDE: Blansko

Sto padesát let od objevů Jindřicha Wankela v jeskyni Býčí skála připomene 17. září slavnost u Býčí skály. Setkání u jeskyně začne v deset hodin dopoledne ukázkami řemesel. Hodinu po poledni vyjde slavnostní průvod. „V hlavní roli bude rekonstrukce rituálního vozu z Býčí skály. Vůz se představí tažený koňmi ve slavnostním průvodu lidí oděných v tradičních krojích s bohatými doplňky za dobového hudebního doprovodu,“ zvou pořadatelé. Následovat bude program s ukázkami dobových oděvů a ochutnávkou pravěkého piva. Slavnost zakončí přenesení rekonstruovaného vozu do jeskyně a dobová hudba.

Komentovaná dernisáž výstavy Vladimíra Kokolii

KDY: sobota od 16.00

KDE: Boskovice, Muzeum regionu Boskovicka

Sobota bude v Boskovicích patřit umění. Na komentovanou dernisáž výstavy Vladimíra Kokolii s názvem Slow Looking se lidé budou moci vydat do Muzea regionu Boskovicka na adrese Hradní 1. Vladimír Kokolia je jedním z nejoceňovanějších současných českých umělců. Při komentovaném zakončení výstavy s Vladimírem Kokoliou bude příležitost pro odpovědi, výklad i další otázky. Akce začíná ve čtyři hodiny.

Výstava ovoce, zeleniny a květin

KDY: sobota a neděle od 14.00 do 17.00

KDE: Ostrov u Macochy, předsálí kina

Na výstavku ovoce, zeleniny a květin od místních zahrádkářů mohou lidé zavítat do Ostrova u Macochy. Od soboty do neděle vždy od dvou do pěti hodin budou v předsálí kina k vidění plody podzimu, ovoce i zelenina a také různé druhy květin. Během akce se lidé dozví také více o aquaponickém pěstování rajčat. Na výstavce bude možnost zakoupení burčáku, kávy a sněhových trubiček od lokálních výrobců.

Břeclavsko



Vinobraní ve Velkých Pavlovicích

KDY: pátek od 17.00, sobota od 12.00

KDE: Velké Pavlovice

Vinaři ve Velkých Pavlovicích na Břeclavsku slaví svoje tradiční vinobraní. „Začínáme v pátek v podvečer a vinobraní pokračuje velmi bohatým programem až do sobotní noci. Samozřejmostí je ochutnávka vín a burčáků místních vinařů,“ zvou pořadatelé. Páteční program začne v pět odpoledne, vystoupí kapely The Backwards, Modrý cimbál a Kožuch. Sobotní program vypukne v poledne, slavnostní průvod krojovaných vyjde ve tři odpoledne.

Po kobylských uličkách za vínem a burčákem

KDY: sobota od 10.00

KDE: Kobylí

Svoje sklepy v sobotu opět otevřou vinaři v Kobylí na Břeclavsku. Tentokrát zvou na vycházku po kobylských uličkách za vínem a burčákem, otevřených bude podle pořadatelů nejméně dvacet sklepů. Start je v sále sokolovny nedaleko vlakového nádraží, kde bude i prodej vstupenek. Vstupné je 900 korun.

Za burčákem do Strachotína

KDY: sobota od 11.00

KDE: Strachotín, sklepní ulice

Na přátelské setkání ve sklepní ulici zvou v sobotu vinaři ve Strachotíně na Břeclavsku. Společné ochutnávání burčáku organizují strachotínští vinaři už po deváté. Začátek chystají na desátou dopoledne a burčák a různé dobroty budou k ochutnání do šesti večer. Vstup je zdarma.

Boleradické zarážení hory

KDY: sobota

KDE: BoleradiceTradici zarážení hory, uzavíraní vinohradů po dobu sklizně hroznů, obnoví v sobotu vinaři v Boleradicích na Břeclavsku. Ve dvě hodiny vyjde průvod od obecního sálu. „Hosté se mohou těšit na zarážení hory v provedení divadelního spolku, dechovku, cimbálku, stánky s víny, burčákem, řemeslnými výrobky, dětské atrakce a večerní zábavu,“ zvou pořadatelé.

Na křídle motýla

KDY: sobota

KDE: Horní Věstonice

Poosmé se sejdou v sobotu interpreti v Horních Věstonicích, aby letos premiérově podpořili koncertem Na křídle motýla Nadační fond Kryštůfek, jemuž bude věnovaný celý výtěžek z tohoto koncertu. Kryštůfek pomáhá zraněným nebo nemocným dětem na palubách sanitních vozů i helikoptér, snižuje jejich úzkost a obavy. A tak se pod Pálavou v době burčáku sejdou rádi interpreti, jako je zpěvačka Marcela Březinová a Martin France. Koncert začne v pět odpoledne v kulturně sportovním areálu. Vstupné je 200 korun.

Krojované hody Lanžhot

KDY: pátek – úterý

KDE: Lanžhot

Předhodové zpívání zahájí v pátek od půl osmé večer v sále restaurace Podlužan tradiční krojované hody v Lanžhotě. V sobotu chasa od tří odpoledne postaví máju. V půl osmé pak začínají Hody Na Šlajsi, kde zahraje cimbálová muzika Dur a Malá slovácká dechová hudba Cyrilka. V neděli vyjde v půl třetí odpoledne chasa a děti průvodem od prvního stárka a ve tři začne krojová zábava pod májou. Hody pokračují do úterka.

Hodonínsko



Blatnické otevřené sklepy

KDY: sobota od 13.00

KDE: Blatnice pod Svatým Antonínkem

Cech blatnických vinařů pořádá v sobotu Blatnické vinobraní s otevřenými sklepy. Návštěvníci se mohou těšit na burčák a vína od přibližně patnáctky vinařů, ale i vystoupení cimbálových muzik a folklorních souborů. Program odstartuje ve třináct hodin otevřením vinných sklepů. O hodinu později vyjde krojovaný průvod od obecního úřadu. Kulturní program Pod Starýma horama vypukne v půl třetí. Součástí akce bude výstava nazvaná Blatničtí vinaři dříve a nyní, která bude ke zhlédnutí v sále kulturního domu.

Bzenecké krojované vinobraní

KDY: sobota od 12.00

KDE: Bzenec

Nadcházející víkend bude ve Bzenci na Hodonínsku patřit už devětadvacátému ročníku Bzeneckého krojovaného vinobraní. Akce odstartuje v pátek na náměstí Svobody, kde se mohou návštěvníci těšit na občerstvení, jarmark, zábavní atrakce, ale i vystoupení učitelů a žáků ZUŠ Ligase nebo vystoupení šermířů z Memento Mori. Folklorní část se odehraje na zámeckém nádvoří a vystoupí zde například Mistřické frajárky nebo Soubor písní a tanců Bzenčan. Sobotní program odstartuje v půl desáté, slavnostní krojovaný průvod vyjde ve dvě odpoledne z Olšovské ulice na náměstí Svobody. Folklorní soubory a pěvecké sbory vystoupí od tří hodin. Chybět nebude ochutnávka vín a burčáků. Podrobný program najdou zájemci na webu města.

Zažít Kyjov jinak

KDY: sobota

KDE: Kyjov

Zažít Kyjov jinak je název celodenní akce, která v sobotu přinese program pro celou rodinu. Různé druhy aktivit budou připravené po celém městě. Konkrétně v městském parku, na náměstí Hrdinů, ve vnitrobloku Kollárovy ulice, v Městské knihovně nebo Vlastivědném muzeu. Na programu bude například trh regionálních produktů, workshop výroby olejových parfémů, jóga v parku, čtení interaktivních pohádek pro děti, vystoupení Pohybové akademie, koncerty kapel Návrat, Šufa, Starci nebo Bulvaar, ale i loutkové divadlo nebo aktivity pro děti. Akce začíná v deset hodin dopoledne.

Podzim na dědině

KDY: sobota a neděle

KDE: Strážnice

Září je každoročně dobou, kdy strážnické Muzeum vesnice jihovýchodní Moravy pořádá akci Podzim na dědině. Ten letošní se uskuteční v sobotu a neděli vždy mezi devátou hodinou a pátou odpolední. Návštěvníci se mohou těšit na hody na Slovácku, vinařské tradice, šlapání zelí, zavařování a ukládání ovoce, zpracování tabáku, vaření brambor, ale i dětské dílničky nebo sokolnictví a myslivost. V sobotu bude součástí programu Vojenský den.

Zarazický Gulášfest

KDY: sobota

KDE: Veselí nad Moravou, Zarazice

Zarazický Gulášfest začne v sobotu v osm ráno na fotbalovém hřišti v Zarazicích ve Veselí nad Moravou. Vařit budou místní i přespolní a je jen na nich, jaké suroviny k přípravě toho nejlepšího guláše zvolí. Ochutnávka odstartuje v poledne.

Vyškovsko



Středověk pro všechny

KDY: pátek - neděle

KDE: Hodějice, louka za koupalištěm

Středověk pro všechny je název akce, která se od pátku do neděle uskuteční na louce za koupalištěm v Hodějicích na Vyškovsku. Koná se jako připomínka historických písemných zmínek o obci. Hlavní program vypukne v sobotu od deseti hodin. Návštěvníci mohou například zavítat do věštírny, do písařské dílny nebo ochutnat středověkou kuchyni. Uvidí také mletí obilí v žernovu, výrobu svíček, pro děti bude připravené kolbiště, večer zahraje kapela Evoluce. Program pokračuje i v neděli do dvou hodin odpoledne.

Věda a technika na zámku

KDY: pátek a sobota

KDE: Slavkov u Brna, nádvoří zámku

Obří nafukovací modely vesmírných těles z brněnské hvězdárny. Mobilní digitárium s promítáním pořadů o vesmíru, vědecké pokusy v režii zábavního parku Vida! Kreativní dílny od Centra volného času Lužánky. Nebo digitální dílna FabLab, kde se děti budou moci seznámit s moderními technologiemi ve výrobě. To všechno a další zajímavosti nabídne akce nazvaná Věda a technika na zámku ve Slavkově. V pátek bude akce vyhrazená hlavně pro školy a odpoledne pro seniory, v sobotu pro veřejnost.

Drakiáda na letišti

KDY: sobota od od 10.00

KDE: Vyškov, letiště

Na soutěže v létání draků, ale i na další zajímavý program se mohou těšit návštěvníci tradiční drakiády ve Vyškově. Tu na tamním letišti pořádá Aeroklub Vyškov. Příchozí v sobotu od deseti hodin uvidí například ukázky letadel a mohou navštívit Letecké muzeum. K vidění budou také ukázky techniky armády, policie i hasičů. Hlavně děti si užijí dílničku Technického muzea Brno. Do jedné hodiny odpolední se zájemci mohou registrovat do drakiády. Soutěž draků začne ve dvě hodiny odpoledne, vyhlášení výsledků bude ve čtyři hodiny. Pořadatelé slibují také dobré jídlo a pití. Vstup na drakiádu je zdarma.

Oblastní výstava ovoce a zeleniny

KDY: pátek - neděle

KDE: Slavkov u Brna, zámecké konírny

V zámeckých konírnách ve Slavkově u Brna se od pátku do neděle koná oblastní výstava ovoce a zeleniny. Páteční program je určený pro školy, v sobotu a v neděli od devíti hodin do pěti odpoledne pak pro veřejnost. Návštěvníci uvidí například expozice včelařů, kaktusářů či aranžmá květin. V sobotu se bude konat soutěž o Jablko roku, ke koupi budou jablka, mošt i burčák a víno.

Znojemsko



Krumlovské burčákobraní

KDY: sobota od 12.00

KDE: Moravský Krumlov

Jedenáctý ročník Krumlovského burčákobraní chystají na sobotu pořadatelé. Program na zámeckém nádvoří začne před polednem a nabídne sérii zajímavých vystoupení od odpoledního vystoupení Kabát Revival West po koncert legendy české popmusic Václava Neckáře s kapelou Bacily od šesti hodin večer. V hudebním programu vystoupí odpoledne také oblíbení znojemští Paroháči. Své umění předvedou sokolníci a také šermíři ze skupiny Novus Origo, kteří ukážou také ohňovou show. K ochutnání bude samozřejmě burčák a vína vinařů z okolí. Vstupné je 200 korun, děti mají vstup zdarma.

Rozmarýnové hody

KDY: sobota a neděle

KDE: Vedrovice

Tradiční slavnost odstartuje ve Vedrovicích na Znojemsku v pátek od půl páté stavění máje. V sobotu vyjde chasa od devíti ráno zvát na hody, v jednu vyrazí průvod obcí, odpoledne pak ve tři následuje zavádění pod májou a vystoupení krojovaných dětí z Vedrovic. Sobotní večer bude patřit hodové taneční zábavě. V neděli hody pokračují odpoledním zaváděním a strécovským zaváděním. Jako doprovodný program nejen pro děti budou na místě pouťové atrakce. K poslechu a tanci hraje dechová hudba Bojané.

Tour de burčák

KDY: sobota

KDE: Znojmo

Vinicemi a sklepními uličkami Znojemska provede v sobotu účastníky letošní Tour de burčák po vinařských stezkách Znojemska. Start a registrace je v mezi sedmou a jedenáctou dopoledne v Louckém klášteře ve Znojmě. Pořadatelé připravili dvě trasy pro cyklisty a jednu pro pěší. Putování milovníky dobrého vína a zdravého pohybu zavede do Nového Šaldorfa, Konic, Popic, Havraníků, Šatova, Hnanic, Retzbachu, Chvalovic, Dyjákoviček a Vrbovce. Cíl je odpoledne opět v Louckém klášteře, kde následuje folklórní program a posezení u burčáku. Startovní balíček stojí na místě 250 korun.