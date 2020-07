KDY: pátek - neděle

KDE: Mikulov

ZA KOLIK: vstup volný

Proč přijít: Vůně specialit, tóny lidových písní i nahlédnutí do minulosti přinese jednadvacátý ročník festivalu Národy Podyjí v Mikulově. Vedle ochutnávek vín a národních gastronomií pořadatelé také uvedou novou publikaci o česko-rakouské moderní historii.

Kvůli komplikacím spojeným s jarní epidemií pracovali letos pořadatelé na skromnější verzi programu, ale s o to větším zápalem. „Rozpočet máme menší, ale o to víc se zapojilo místních lidí a vzniká z toho krásná energie. Hlavní myšlenkou je poukázat na to, kolik různých národů ve zdejším kraji žije a přispět k lepšímu vzájemnému poznávání zejména prostřednictvím gastronomie a folkloru,“ řekl předsedkyně pořádajícího spolku Petra Korlaar.

Už v pátek od půl páté odpoledne začne na náměstí vinný trh či ochutnávka pálenek a také výstava o Moravských Chorvatech. Od sobotní desáté hodiny ráno otevře jedenáct stánků, ve kterých lidé z Mikulova a jižní Moravy nabídne speciality svých národních kuchyní, od arménské přes indonéskou po srbskou .

Irské speciality bude už počtvrté nabízet Petra Caufield s manželem. „Vzájemné poznávání národů Podyjí přes kulturu a gastronomii se mi moc líbí. My budeme letos nabízet boxties, což jsou bramborové placky se sýrem cheddarem a jako novinku máme irskou kávu,“ uvedla Caufield.

Těší se i na atmosféru festivalu. „Vždycky je to tak, že všichni obejdeme všechny ostatní stánky a ochutnáme, co ostatní navařili. Loni tu byli poprvé třeba Španělé a krásně zapadli mezi ostatní. A těším se i na folklorní vystoupení. Snad proto, že jsem žila dlouho v cizině, tak miluju kroje, lidové písničky a jsem na tyto tradice hrdá,“ dodala Caufiled.

Na podiu se budou celý den střídat soubory, hlavním hudebním lákadlem od půl deváté večer Hrubá hudba rozkročená žánrově mezi jazzem a folkorem.

Už v pátek v pět odpoledne festival v mikulovské Galerii Konvent představí publikaci Sousedé. Česko-rakouská kniha o dějinách. V sobotu od jedenácti dopoledne pořadatelé tradičně v Mikulově a po té v Pohořelicích a Poysdorfu vzpomenou obětí národní nesnášenlivosti a položí věnce u pomníků.

Děti se mohou těšit v sobotu od půl jedné odpoledne v Oranžerii Zámecké zahrady na zábavný program a autorské čtení Přemysla Janýra z knihy Princezna z Tapiti.

V neděli festival tradičně uzavře od deseti hodin veřejná snídaně na mikulovském Náměstí.

TIPY ZE ZNOJEMSKA

Miroslavská letní slavnost

KDY: sobota od 10.00

KDE: Miroslav

ZA KOLIK: vstup volný



Místo tradičního Meruňkobraní připravili pořadatelé v Miroslavi letní slavnost. V deset hodin dopoledne začne před kulturním domem ochutnávka vín místních vinařů. O hodinu později začne módní přehlídka. V zámeckém parku bude od poledne připravený program pro děti, který nabídne show s klaunem Martinem Směřičkou, skákací hrad, malování na obličej, tetování, heliové balónky a soutěže pro děti.

Jarmark na Cornštejně

KDY: sobota od 10.00 do 16.00

KDE: Cornštejn

ZA KOLIK: obvyklé vstupné

Práci uměleckého kováře, výrobu nožů z damascénské oceli, dřevěných hraček, proutěného zboží,

mýdla, keramických kachlí i předvádění kamenického řemesla uvidí v sobotu návštěvníci jarmarku na hradě Cornštějnu u Bítova. U stánků si mohou také prohlédnout, nakoupit či ochutnat středověké placky a kaše, domácí zavařeniny, sirupy, hořčice a omáčky, šperky a náušnice z pryskyřice, klobouky, korálkové šperky, šité kabelky, zástěry, šátky a další. Děti se mohou těšit na prohlídku zříceniny s Bílou paní i na tvořivé dílničky.

Rybářský karneval

KDY: sobota od 14.00

KDE: Moravský Krumlov, Vrabčí hájek

ZA KOLIK: 200 korun



Pochutnat si na rybích pokrmech jako je makrela na roštu, smažený či uzený kapr nebo tolstolobik mohou návštěvníci sobotního Rybářského karnevalu ve Vrabčím hájku v Moravském Krumlově. Program začne od dvou hodin odpoledne, ve čtyři začne tancovní pro děti. Od osmi zazpívá Eliška Strnadová, večerní zábava s Rock Strings začne o hodinu později.

DALŠÍ TIPY

Brno

Mendel festival

KDY: pátek - neděle

KDE: Brno, augustiniánské opatství na Starém Brně

ZA KOLIK: vstup volný



Výročí 198 let od narození Gregora Johanna Mendela oslaví lidé v Brně třídenním programem, jehož srdcem bude augustiniánské opatství na Starém Brně. Mohou se mimo jiné těšit na vědecké přednášky, koncerty, třeba kapely Bombarďák či prohlídku originálních Mendelových zápisků. U hvězdárny zase spatří model Měsíce.

Blanensko

Koronagang

KDY: sobota od 15.00

KDE: Voděrady

ZA KOLIK: 100 korun



Do Voděrad míří motorkáři na sraz nazvaný letos Koronagang, který bude v sobotu hostit tamní areál Pod lesem. Už ve tři odpoledne chystají účastníci srazu společnou vyjížďku. Po návratu se v pět odpoledne pustí do soutěže v pití piva na ex. Od devíti večer zahrají Ukulele Troublemakers. Večer vstupné 100 korun.

Břeclavsko

Letní putování po vinařských stezkách Mikulovska

KDY: sobota od 9.00

KDE: Dolní Věstonice

ZA KOLIK: 200 korun



Třetí červencovou sobotu bude patřit putování po po vinařských stezkách, které je určené pro cyklisty i pěší, pro zdatné turisty i rodiny s dětmi. Pořadatelé připravili dvě trasy pro cyklisty a jednu pro pěší se zastávkami v tradičních vinařských sklípcích i u zajímavých turistických cílů.

Hodonínsko

Dožínky ve skanzenu

KDY: neděle od 9.00

KDE: Strážnice

ZA KOLIK: 140 korun



Oslavu sklizně s dožínkovým průvodem i sečení obilí kosou a žacím strojem, mlácení obilí motorovou mlátičkou i cepy. To mohou zažít v neděli od devíti hodin ráno návštěvníci skanzenu ve Strážnici. Ochutnají čerstvě upečený chléb a koláčky z nové mouky i kvašené okurky. Dožínkový průvod předvede folklorní soubor ze Slovácka.

Vyškovsko

Pohádka na zámku

KDY: neděle od 15.00

KDE: Slavkov u Brna

ZA KOLIK: 50 korun



Olizovat cizí zmrzlinu, chodit tam, kde je vstup zakázán. A také pocit osamění. Děti i dospělí díky pohádce Neviditelná v parku zámku ve Slavkově u Brna zjistí, jak se žije neviditelnými lidem. Pořadatelé slibují příběh plný napětí, dobrodružství, dětského přátelství, rychlých aut, vysokých střech, větracích šachet a soubojů o dobro. Vstupné je padesát korun.