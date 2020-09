Vyzkoušet gastronomii hned několika kontinentů u rozmanitých food trucků a pojízdných bister mohou o víkendu návštěvníci prvního ročníku V Poho Food festu v Pohořelicích na tamním vojenském hřišti.

Organizátoři se pro první oficiální ročník rozhodli po loňské zkoušce. „Nultý ročník se nám osvědčil, proto jsme se rozhodli jít do toho letos znovu s prvním oficiálním ročníkem. Některé plány jsme sice museli kvůli covidu trochu omezit, ale i tak máme potvrzených třicet foodtrucků a dalších účastníků, kteří budou nabízet jídlo a pití. Chystáme i další doprovodný program,“ uvedl hlavní organizátor Michal Lesnek.

Rozmanitá pojízdná občerstvení a jejich obsluhy se budou návštěvníky opět snažit přesvědčit, že i v pojízdném stánku na ulici dokáží připravit zajímavé pochoutky. „Letos jezdím po festivalech méně, ale v Pohořelicích jsem byl už loni a protože to skutečně byla pohodová akce, tak se tam chystám i letos. Nabízet budeme samozřejmě naše speciality jako je tvarůžkový tataráček, trhané hovězí v medu, hovězí krk s koprovým přelivem,“ uvedl Lukáš Janota, který se do Pohořelic chystá se svým truckem To chcešš.

Naproti tomu Anna Babjáková se svým Anne's foodtruck je na cestách každý víkend. „Po festivalech jezdím pravidelně týden co týden, o Pohořelicích jsem slyšela chválu od kolegů, tak tam vyrážím poprvé taky. Mojí specialitou pocházející z Quebecku jsou poultine, což jsou domácí hranolky s omáčkou z hovězího vývaru a sýrem,“ lákala Babjáková.

Pořadatelé slibují i další zajímavé speciality. „Snažíme se, aby naše nabídka byla co nejpestřejší. Přijedou foodtrucky s nabídkou italských, španělských, asijských, mexických i amerických specialit. K ochutnání budou burgery, ale určitě nezůstane jen u nich,“ řekl Lesek.

Pořadatelé připravili i doprovodný program. „Na hudebním podiu vystoupí v sobotu pohořelický Red Sock Orchestra, v neděli bude hrát regionální kapela Hrad92,“ informoval Lesnek.

Protože v areálu hřiště je dirt park pro odvážné jezdce na BMX kolech, mohou si malí návštěvnici vyzkoušet i svoje dovednosti v sedle. „Na místě budou instruktoři i několik kol k zapůjčení,“ doplnil Lesnek.

Děti se zájmem o klidnější zábavu budou mít také několik příležitostí k vyžití. „Na místě budou dva řetízkové kolotoče a skákací hrad. Tvořivé děti mohou navštívit také halloweenský koutek, kde si vydlabou dýně,“ pokračoval Lesnek.

Pořadatelé podle jeho slov budou dbát i na zvýšenou opatrnost v souvislosti se současnou epidemickou situací. „Máme výhodu, že vojenské hřiště je rozhlehlé. Proto stánky a foodtracky rozmístíme s většími odstupy a na všechny návštěvníky budeme apelovat, aby se chovali v souladu s pravidly a byli vzájemně ohleduplní, abychom si mohli víkend na prvním V Poho festu všichni v klidu a bezpečně užít,“ zdůraznil hlavní organizátor pohořelického svátku uliční gastronomie Michal Lesnek.

Tipy ze Znojemska

Mašůvky a 800 let

KDY: sobota od 10.00

KDE: Hluboké Mašůvky

ZA KOLIK: zdarma

Výročí 800 let od první písemné zmínky si v sobotu připomenou lidé v Hlubokých Mašůvkách na Znojemsku. V deset ráno začne slavnostní mše, v jedenáct následuje odhalení zvoničky na náměstí. Hlavní program oslav začne ve dvě hodiny odpoledne, ve čtyři následuje zasazení pamětního stromu , v pět zazpívá v kostele znojemský sbor Carmina Clara a v osm začne zábava se skupinou Bagr a Michalem Šafratou na Mariánském náměstí.

Tour de burčák

Kdy: sobota od 9.00

Kde: Znojmo, Loucký klášter

Za kolik: startovné 200 korun

Tradiční příležitost projet se na kole nebo projít pěšky mezi vinicemi a sklípky v okolí Znojma mají lidé v sobotu. Start pro cyklisty i pěší je mezi devátou a jedenáctou z nádvoří Louckého kláštera ve Znojmě, na cyklisty čekají dvě trasy, na pěší šestnáct kilometrů dlouhý výšlap. Cíl je opět v Louckém klášteře.

Mobilizace 1938

Kdy: sobota a neděle, od 9.00 do 16.00

Kde: Chvalovice, pěchotní srub Zatáčka

Za kolik: obvyklé vstupné



Otevření pevnosti MJ-S 4 Zatáčka k připomenutí mobilizace v roce 1938 s tématickou vnitřní i venkovní expozicí věnovanou prvorepublikové armádě, Stráži obrany státu, četnictvu a finanční stráži.

Posezení s chasou

Kdy: sobota od 15.00

Kde: Valtrovice

Za kolik: obvyklé vstupné



Posezení pod májkou chystá na sobotu chasa ve Valtrovicích. Setkání začne ve tři odpoledne, chasa nabídne dvě předtančení. Od osmi začne volná zábava.

Patrik Pink Party

Kdy: sobota od 18.00

Kde: Tasovice, Pivnice u Kacetlů

Za kolik: neuvedeno



Tasovická Pivnice U Kacetlů má v sobotu večer dobročinný program. K pití bude charitativní pivo a k jídlu charitativní guláš. Výtěžek z jejich prodeje a z tomboly půjde na kompenzační pomůcky a rehabilitace pro Patrika trpící spinální svalovou atrofií.

DALŠÍ TIPY

Brněnsko

Eurobikefest v Pasohlávkách

KDY: do neděle

KDE: Pasohlávky

ZA KOLIK: 950 korun



Festival Eurobikefest mohou navštívit zájemci v Pasohlávkách. V ATC Merkur potrvá až do neděle. Kromě motorek si účastníci užijí kaskadérská vystoupení, freestyle motocross, wakeboard show, vyhlídkové plavby s degustacemi, lety vrtulníkem i oblíbený Zombie run. Na dvou pódiích zahrají Doga, Rybičky 48, AC/DC Tribute, Alkehol či Tanja. Vstupné je 950 korun.

Blanensko

Pivní pouť

KDY: sobota od 13.00

KDE: Černá Hora

ZA KOLIK: 350 korun

Tradiční Pivní pouť chystají na sobotu pořadatelé v Černé Hoře na Blanensku. Areál pivovaru bude otevřený od jedné hodiny odpoledne, ve dvě zahraje oblíbená kapela No Name, po nich vystoupí revival Pink Floyd – Distant Bells, Doktor PP a po sedmé večer hudební program uzavřou Support Lesbiens, vstupné na místě je 350 korun, kapacita akce je tisíc lidí.

Hodonínsko

Oskorušobraní v Tvarožné Lhotě

KDY: sobota od 13.00

KDE: Tvarožná Lhota, salaš Travičná

ZA KOLIK: 40 korun



Oslavu stromu oskoruše s jeho plody v různém zpracování, ale i folklor si užijí návštěvníci Oskorušobraní v Tvarožné Lhotě. Začíná v sobotu od jedné hodiny na Salaši Travičná. Lidé se mohou těšit na košt pálenek z oskoruší, výstavu ovoce, poradnu a prodej stromků oskoruší, soutěže a hry, shánění ovcí i projížďky na koních. Hrát bude Savana a Fčeličky. Za vstupné zaplatí návštěvníci 40 korun.

Břeclavsko

Zarážení hory a burčák

KDY: sobota od 16.00

KDE: Velké Pavlovice

ZA KOLIK: 120 korun



Vinařský rituál Zarážení hory nebo-li zavírání vinohradu si užijí příznivci vína v sobotu ve Velkých Pavlovicích. V areálu za sokolovnou si od čtyř hodin odpoledne vychutnají vína i burčák od tamních vinařů, zahraje Lašár a Kožuch – Kabát revival.

Vyškovsko

Václavský jarmark ve Slavkově

KDY: sobota od 9.00

KDE: Slavkov u Brna, zámecký park

ZA KOLIK: zdarma

Podzimní slunce i vůně burčáku lákají k procházce návštěvníky slavkovského zámeckého parku. Navíc se zde v sobotu koná Václavský jarmark. Organizátoři slibují spoustu gastronomických specialit k ochutnání i pěkné rukodělné výrobky k zakoupení.