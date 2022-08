Za pořádáním Vojenského dne stojí nadšenci z Klubu vojenské historie Moravská Sahara. „Co do počtu historické vojenské techniky, jde o největší akci svého druhu na jižní Moravě. Očekáváme zhruba sedmdesát až sto vozidel. Vše je teď hodně ovlivněné válkou na Ukrajině a covidem, takže přesný počet účastníků se těžko odhaduje,“ uvedl předseda pořádajícího spolku Zdeněk Crhák. K vidění budou zejména bojová vozidla pěchoty, obrněné transportéry, nákladní automobily i terénní osobní auta z období od druhé světové války do začátku devadesátých let.

To jinde nezažijete. Vychutnali si snídani na haldě a projeli se parním vlakem

Program v Pánově začne v sobotu v deset hodin a koná se za každého počasí. Návštěvníci se mohou těšit na ukázky přepadení vozidel nebo policejní zásahy. Nahlédnou do vojenských stanů, uvidí také ukázky bojové techniky a připravena bude aréna bojových vozidel pěchoty. Zájemci si vyzkouší jízdu ve vozidlech nebo let ve vrtulníku. Pokud bude přát počasí, do areálu se snesou parašutisté. „Seskok parašutistů je pro diváky velmi atraktivní, plánujeme ho na jednu hodinu po poledni,“ doplnil Zdeněk Crhák. Organizátoři myslí i na občerstvení, a kdo si bude chtít odvézt nějaký suvenýr, může si vybrat ve stáncích s předměty a hračkami s vojenskou tematikou.

Už v pátek mohou zájemci vidět také spanilou jízdu kolony vojenských vozidel. „Tu divákům určitě doporučuji. Vozidla pojedou po tradiční trase,“ dodal předseda pořádajícího klubu. Spanilá jízda začne v pět hodin odpoledne v Pánově a povede přes Dubňany, Ratíškovice, Rohatec, Hodonín, Lužice, Mikulčice, Moravskou Novou Ves, Prušánky, Josefov, Dolní Bojanovice a kolem rybníků a autobusového nádraží v Hodoníně zpět do Pánova. Jízda potrvá asi dvě hodiny.

ZÁMEK V OBLEŽENÍ. Jediný renesanční zámek s vlastním protiatomovým krytem stojí v Rosicích na Brněnsku. A právě na tom je postaven druhý ročník akce nazvané Zámek v obležení. V sobotu od devíti hodin do pěti odpoledne a v neděli od devíti do dvanácti hodin se návštěvníci mohou těšit na zajímavý program.

Před 377 lety se Brno ubránilo přesile Švédů. Připomnělo si to při Dni Brna

K vidění bude například výstava historické vojenské techniky Veteran Vehicle Club Březník, zajímavosti spojené s prvorepublikovým opevněním, které představí Spolek pohraniční historie z Vratěnína, dynamické ukázky některých vojenských vozidel na Kolbišti, pro děti bude připravená airsoftová střelnice venku i světelná ve sklepení a také hry s brannými prvky v parku, vystoupí i Skupina historického šermu Taranis.

Největším lákadlem však budou prohlídky krytu z počátku šedesátých let, který se nachází pod zámeckou zahradou. „Od letoška máme v nabídce prohlídkových okruhů i prohlídky krytu. O víkendu návštěvníkům ukážeme i jeho další, jinak nepřístupné části. Prohlídky se budou konat po půlhodině v sobotu i v neděli po dobu trvání akce,“ pozval kastelán zámku Ludvík Vaverka s tím, že návštěvníci mohou samozřejmě navštívit i zámeckou expozici nebo stálou výstavu zhruba tří tisíc hraček.

Krásné tanečnice i bubeníci. Brasil Fest nabídl atraktivní podívanou

Připravené bude i stylové občerstvení v podobě guláše a klobás z polní kuchyně. Další dobroty nabídne farmářský trh, který se bude konat v sobotu od osmi hodin do tří odpoledne před vstupem na druhé zámecké nádvoří. „K dostání tam budou ovoce, zelenina, nápoje, potraviny a různé výrobky od místních výrobců,“ doplnila Jitka Lacinová z Kulturního informačního centra Rosice.

Další tipy z jižní Moravy

Brno a Brněnsko

Překročme řeku

KDY: sobota

KDE: nábřeží Svitavy

Celé nábřeží řeky Svitavy od Bílovic po Tuřany bude v sobotu místem konání osmého ročníku festivalu Překročme řeku. Hlavní scéna bude na ulici Porážka. Návštěvníky čekají koncerty kapel různých žánrů, divadelní představení pro malé i velké, výstavy či různé komentované prohlídky. Zájemci si mohou vyzkoušet sportovní i výtvarné aktivity, projít si běžně nedostupné objekty, projet se parním vlakem nebo si půjčit loďku. Zahrají například kapely Oh Deer, Hladolet, Evolet, Bloody Mary, Dura & BluesGroove nebo Czardashians. Cílem festivalu je propojit jednotlivá místa a spolky kolem Svitavy.

Střelické dožínky

KDY: pátek až neděle

KDE: Střelice, prostranství u hasičské zbrojnice

Bohatý program od pátku do neděle slibují organizátoři Střelických dožínek. V pátek od šesti hodin to bude například představení Střelická svatba a posezení u cimbálu s cimbálovou muzikou Stupava. V sobotu ve tři hodiny odpoledne začne festival Okolí v kole, jehož součástí bude vystoupení folklórních souborů, doprovodný dětský program i jarmark, následovat bude dožínková zábava s dechovou hudbou Bojané. V neděli se od deseti hodin koná mše svatá, ve dvě pak vyjde průvod krojovaných od sokolovny a ve tři začne dožínkový program s předáváním dožínkového věnce hospodáři i jarmarkem.

Jako v Riu. Brno opět roztančil brazilský karneval v rytmu samby

Veterán bus Kříž 2022

KDY: sobota od 10.00

KDE: Telnice, parkoviště u sokolovny

Milovníci historických vozidel, především autobusů, si v sobotu přijdou na své v Telnici na Brněnsku. Rodina Křížova tam pořádá pátý ročník akce Veterán bus Kříž. Program vypukne v deset hodin prohlídkou vozů. Ve dvě hodiny odpoledne se bude konat křest autobusu, ve tři odstartuje projížďka po okolí. V šest hodin začne program pro děti a akci zakončí večerní zábava se skupinou Hamrla Boys.

Strongman Brno

KDY: sobota a neděle

KDE: Brno

Během víkendu se v Brně na parkovišti za obchodním centrem Olympia utká přes šedesát siláků z celé republiky ve čtyřech kategoriích při sedmém ročníku Strongman Brno. Tato největší strongman událost na jižní Moravě se do Brna vrací po třech letech, proto bude rozdělena do dvou dnů. Sobotní dopoledne je určeno pro začínající a méně zkušené závodníky, odpoledne bude patřit těm nejsilnějším. V neděli si diváci užijí amatérské a masters závodníky. Pořadatelé slibují extrémní výkony a nové disciplíny, které dosud byly k vidění pouze na světových soutěžích.

Strašidlo cantervillské

KDY: sobota a neděle, vždy od 19.30

KDE: Brno-Líšeň, zámek Belcredi

Závěrečná srpnová šňůra unikátních open-air divadelních představení na nádvořích moravských a českých zámků a hradů Strašidlo cantervillské bude mít zastávku i v Brně. A to na zámku Belcredi. V rolích hrdinů oblíbené komedie Oscara Wilda se objeví například Martin Zounar, Bára Štěpánová, Martin Pošta a další herci a herečky. Představení v sobotu i v neděli začíná v půl osmé večer.

Blanensko

Boskovice 800

KDY: od pátku

KDE: Boskovice

Sérií koncertů, vystoupení a výstav oslaví Boskovice v druhé polovině srpna 800 let od první psané zmínky o městě. V pátek začne v sokolovně výstava, která představí průmysl ve městě. V neděli složí sólisté baletu pražského Národního divadla v letním kině poctu boskovickému rodákovi Augustinu Bergrovi. Další program navazuje příští týden.

Benefiční koncert

KDY: neděle, 19.00

KDE: Křtiny, kostel Jména Panny Marie

Koncert vynikající umělecké varhanice Katty nabídne v neděli večer poutní kostel Jména Panny Marie ve Křtinách u Brna. Vystoupení je součástí turné Katty po zajímavých tuzemských varhanách. Vystoupení začne v sedm večer. Vstupné je 250 korun. Výtěžek podpoří obnovu křtinských varhan.

Monstra na plný výkon projížděla peklem. Truck Trial prověřil techniku i jezdce

Raveyard festival

KDY: pátek a sobota

KDE: Boskovice, Panský dvůr

Raveyard Festival v Boskovicích o víkendu přiveze světová drum’n’bassová jména i naprosté špičky tuzemské rapové scény. Na Panském dvoře vystoupí například novozélandští Upbeat. Během festivalu, který startuje v pátek ve čtyři hodiny bude představená i nová experimentální stage, kdy návštěvníci uslyší několik live techno setů z modulárních syntezátorů. Chybět nebude ani další hluboký průřez elektronickou hudbou, skvělé jídlo, bohatý doprovodný program s řadou workshopů a mnoho dalšího.

Tančírna na Poduklí

KDY: sobota od 18.00

KDE: Blansko, Poduklí

Na pohodové akci v Blansku si mohou v sobotu přijít lidé zatančit přímo pod širým nebem v centru města. Akce Tančírna na Poduklí je koncipovaná tak, aby se pobavili začátečníci i pokročilí tanečníci. Není předepsán společenský oděv, obuv je doporučovaná pevnější, sportovní. O reprodukovanou hudbu se postará DJ Zdeněk Vacek. Občerstvení na místě zajistí kavárna CoCo Cofee. Začátek akce je v šest hodin a konce v osm hodin. Po skončení Tančírny bude letní promítání dnes již kultovního filmu s Jennifer Grey a s Patrickem Swayze Hříšný tanec.

Harmonikáři zahráli v Lysicích již po čtrnácté. Veselá harmonika rozehřála srdce

Už zase můžeme

KDY: neděle od 14.00

KDE: Blansko, zámecký park

Nedělní odpoledne v zámeckém parku v Blansku bude patřit dalšímu ročníku pohodového festivalu Už zase můžem. Na podiu se od dvou odpoledne devíti večer vystřídá řada muzikantů nejen z Blanenska. Zahrají například aKamarádi, Ondrašisko, Theremin, JEKoT, Nevermore a Kosmonaut, Dabljů a další.

Benátská noc

KDY: pátek od 21.00

KDE: Kunštát, Rudka

Rudku u Kunštátu čeká v pátek další ročník již tradiční hudební zábavy s názvem Benátská noc v Rudce. Spolek Mladí a nevybouření ji chystá na místním výletišti od devíti hodin večer. K poslechu a tanci zahraje a celým večerem bude provázet skupina Arcus. Vstupné je sto korun.

Letní jarmark

KDY: sobota a neděle

KDE: Adamov, Nový hrad

Jarmark plný jídla, pití a tradičních lidových řemesel chystají na sobotu a neděli pořadatelé na Novém hradě. Od deseti hodin ráno do pěti hodin odpoledne bude po oba dny otevřený šenk s pivem, limonádou a teplou či studenou medovinou. Prodejci ve stáncích nabídnou k zakoupení originální zboží. Vstup je zdarma.

Farářem v Blansku byl dvacet dva let. Za otce Jiřího Kaně farnost jen vzkvétala

Břeclavsko

Oslavy 140 let SDH Poštorná

KDY: sobota od 13.00

KDE: Břeclav-Poštorná, u hasičské zbrojnice

Sbor dobrovolných hasičů v Poštorné, místní části Břeclavi, oslaví v sobotu 140. výročí svého založení. Program začne v jednu hodinu odpoledne spanilou jízdou techniky z různých sborů, která bude mít sraz na hřišti za kostelem. Ze stejného místa vyjde o půl hodiny později průvod hasičů z okolních sborů. Na půl čtvrtou je naplánované slavnostní zahájení oslav s předáním ocenění a pak budou následovat ukázky činnosti hasičů. Po dobu oslav zahrají skupiny Čtyřlístek a Graf, nebude chybět doprovodný program pro děti ani občerstvení.

Zvedačka i tablo stárků. Strachotín slavil hody, zapojili i obecní věnec

800 let Lednice

KDY: sobota a neděle

KDE: Lednice

Osm set let od první psané zmínky oslaví o víkendu lidé v Lednici. Na lázeňské kolonádě začne hodinu před polednem jarmark, v sérii hudebních vystoupení se mimo jiné ve dvě odpoledne představí Ondřej Ruml. Návštěvníci si užijí také ochutnávka místního lednického piva a vína z Lednicko-valtického areálu. V neděli od šesti večer zahraje cimbálová muzika Břeclavan, následovat bude oceněním významných osobností Lednice a poté zahraje HB STOP z Břeclavi.

Bleší trh na mostu

KDY: pátek od 14.00

KDE: Břeclav, cukrovarský most

Další z oblíbených bleších trhů chystají pořadatelé na páteční odpoledne na cukrovarský most u Kuffnerova nábřeží v Břeclavi. Připravené budou opět stolky a stánky se spoustou úžasných zbytečností a nenápadných pokladů. Prodej začne ve dvě hodiny odpoledne a bleší trh bude otevřený do šesti. Prodejce pořadatelé žádají, aby přišli o půl hodiny dříve.

Hody Morkůvky

KDY: pátek – pondělí

KDE: Morkůvky

V pátek v pět odpoledne ruční stavění máje, v sobotu v osm večer zábava s dechovou hudbou Zlaťulanka. Tak začínají tradiční hody v Morkůvkách na Břeclavsku. V neděli od deseti vyjde chasa zvát po obci na hody, v půl třetí začíná krojovaný průvod od první stárky a poté odpolední krojovaná zábava. V osm následuje večerní zábava s dechovou hudbou Vlkošáci. V pondělí vyjde ve tři odpoledne krojovaný průvod od druhé stárky. Při odpolední zábavě se koná volba starých stárků a tradiční zavádka. Hodové veselí uzavře od osmi hodin krojovaná večerní zábava. Krojovaní mají vstup volný.

Rajčata na všechny způsoby voněla u synagogy. Břeclav si užila deváté slavnosti

Germáni a řemesla

KDY: sobota

KDE: Pasohlávky, Mušov, Brána do Římské říše

Do života germánských kmenů nahlédnou v sobotu návštěvníci Návštěvnického střediska Brána do Římské říše v Pasohlávkách vedle akvaparku. „Skupina Pojekt Marobudum představí návštěvníkům dobové reálie a ukáže několik řemesel, která Germáni ovládali. Některá z nich si návštěvníci mohou vyzkoušet, možná i něco ochutnat,“ lákají pořadatelé. Stanové ležení za Bránou bude otevřené o deseti ráno do šesti hodin odpoledne. Vstupné je sto korun.

Škwor a Dymytry

KDY: sobota

KDE: Tvrdonice, amfiteátr

Večer s tvrdým rockem chystají na pátek pořadatelé v amfiteátru v Tvrdonicích. Otevřeno bude od čtyř hodin odpoledne, první kapely začnou hrát od půl páté. Po Hanz's Fuckers a Cocotte Minute, nastoupí hlavní hosté večera. Od osmi večer zahraje nestárnoucí Škwor a v deset svou show rozbalí drsní Dymytry Vstupné je 690 korun.

Hody Hlohovec

KDY: sobota -pondělí

KDE: Hlohovec

Stavěním máje zahájí v sobotu v šest hodin vpodvečer hlohovecká chasa letošní krojované hody. V neděli v devět ráno bude hodová mše, ve dvě hodiny odpoledne vyjde krojovaný průvod od stárka ke kulturnímu domu. Odpolední zábava začne v půl třetí, večerní v půl osmé. V pondělí začne hodinu před polednem zábava u sklepů, ve tři půjde krojovaný průvod od stárky ke kulturnímu domu. V půl čtvrté začne hodová zábava. Po oba dny hrají Vacenovjáci. Příští sobotu, 27. srpna následují hodky. Ve dvě odpoledne vyjde průvod od stárka ke kulturnímu domu, od půl třetí začne zábava. Hraje Zlaťulka.

Hody Borkovany

KDY: pátek – neděle

KDE: Borkovany

Svoje tradiční hody oslaví od pátku do neděle chasa v Borkovanech. V pátek v šest večer postaví máju, v sobotu v poledne chasa vyrazí po obci zvát na hody. Krojovaná zábava v sokolovně začíná v osm hodin večer, vstupné je 120 korun, hrát bude celý den dechová hudba Blučiňáci. V neděli hody pokračují ve tři odpoledne průvodem od první stárky na náměstí a tancováním pod májou. Od čtyř do šesti je na pořadu dětská krojovaná zábava v místní sokolovně a v osm večer hody uzavře večerní krojovaná zábava opět v sokolovně. Celý den hraje dechová hudba Galánka. Vstupné je 120 korun.

Z Prahy pod Pálavu. Kamarádi na Jawách užívají pohodovou dovolenou

Hody Moravský Žižkov

KDY: sobota a neděle

KDE: Moravský Žižkov

Svoje tradiční krojované hody oslaví o víkendu krojovaná chasa v Moravském Žižkově. „V sobotu zveme ve dvě odpoledne na ruční stavění máje, které pokračuje večerem u cimbálu od osmi hodin večer za doprovodu mužáckých sborů a folklorních souborů,“ zvou pořadatelé. K tanci, poslechu a dobré náladě budou při hodech hrát dechové hudby Zlaťanka a Bílovčanka.

Hodonínsko

Ozvěny Horňácka

KDY: pátek – pondělí

KDE: Velká nad Veličkou

Na Strážné hůrce ve Velké nad Veličkou začnou v pátek letošní Ozvěny Horňácka. V půl osmé večer vypukne koncert kapely Ladybirds, poté vystoupí kapela Docuku. V sobotu začne v deset dopoledne na velickém náměstí bělokarpatský biojarmark. Od tří odpoledne program pokračuje folklorním odpolednem s příchodem Suchovských republikánů a vystoupením hostujících sborů. Od sedmi večer navazuje program na Strážné hůrce a v devět hodin večer začne vystoupení souboru Ondráš. Poté program pokračuje vystoupením hudců.

Lucie Bílá

KDY: sobota 20.00

KDE: Kyjov, letní kino

Sobotní večer v letním kině v Kyjově bude patřit milovníkům české populární hudby. Se svým recitálem tam na zastávce letního turné vystoupá Lucie Bílá. „Recitál několikanásobné zlaté slavice Lucie Bílé za klavírního doprovodu Petra Maláska. Těšit se můžete na jedinečný hudební zážitek v podání toho nejlepšího hlasu české hudební scény,“ lákají pořadatelé. Vstupné je 690 korun.

Přijel Jarek Nohavica. Jeho písně chytly za srdce i pobavily v amfiteátru

Zarážení horyKDY: sobota od 11.00 KDE: Strážnice, Hotařské búdyTradiční vinařskou slavnost spojenou s obřadem zaražení hory, uzavřením vinic pro všechny nepovolané před vinobraním, chystají na sobotu vinaři ve Strážnici. Pro návštěvníky připravují v hotařských búdách ve strážnických vinohradech od tří odpoledne mimo jiné výklad horenského, tedy vinařského práva, traťovou ochutnávku jedné odrůdy z různých strážnických vinných tratí a folklorní program, ve kterém vystoupí folklorní soubor Žerotín, cimbálová muzika Jožky Šťastného a dechová hudba Svárovanka. Vstupné je sto korun.

Pavel Tomeš v Hodoníně

KDY: neděle od 19.00

KDE: Hodonín, Masarykovo náměstí

Příznivci stand-up komiků mají o víkendu jedinečnou šanci zažít břitký humor v Hodoníně. V neděli se od sedmi hodin představí na Masarykově náměstí Pavel Tomeš, známý z pořadu Na stojáka, ale i spisovatel a nakladatel. V letošním roce navíc získal cenu Magnesia Litera za humorný román Až na ten konec dobrý. Akce se koná v rámci Hodonínského kulturního léta.

Otevřené sklepy

KDY: sobota od 14.00

KDE: Ratíškovice

Sobota bude v Ratíškovicích patřit vínům. Koná se zde další ročník Otevřených sklepů Ratíškovic, ve kterých své vzorky nabídne na pětadvacet vinařů. Kromě ochutnávek vín nebudou chybět místní speciality. Akce se koná v areálu Slavín od dvou hodin.

Chmelobraní

KDY: sobota

KDE: Petrov, Plže

Už pojedenácté se v petrovských Plžích koná festival pivních skvostů Chmelobraní. Během akce, kterou pořádá místní spolek Petrov žije, tentokrát vystoupí kapely Street69, Take it easy, Torzo a Skrz na skrz. Letošní Chmelobraní startuje v sobotu v jedenáct hodin.

Hodonín patřil Svatovavřineckým slavnostem a hodům. Dobový průvod vrátil v čase

Vyškovsko

Den princezen

KDY: sobota a neděle

KDE: Slavkov, zámek

Zámek ve Slavkově u Brna bude třetí srpnový víkend patřit princeznám. Bohatým pohádkovým programem Dne princezen návštěvníky provede herečka Sabina Laurinová společně s princeznami a rytíři. V zámeckém parku se bude konat například princeznovský bál, Lollipopz, My Little Pony, show s prasátky Pigy a Lily nebo vystoupení obřích robotů Transformers. Přijedou také herci Dana Morávková a Jan Čenský, pes Gump, kouzelník Pavel Kožíšek nebo herci z pohádky Princezna zakletá v čase. Další program nabídne živé poníky, kurz princeznovské etikety, zkrášlovací salón či rytířský workshop výroby mečů.

Ohlédnutí za hody v Rychtářově: krojovaný průvod vesnicí i večerní veselice

Výstava, masáže, bleší trh, knižní bazar

KDY: pátek od 9.00 do 16.00

KDE: Vyškov, před Knihovnou Karla Dvořáčka

V pátek se před vyškovskou knihovnou uskuteční netradiční akce. Na jednom místě totiž v době od devíti hodin do čtyř odpoledne nabídne výstavu černobílých fotografií, masáže, veganské dorty a bleší trh. Připojí se také knihovna s velkým knižním bazarem.

Znojemsko

Pivní slavnosti

KDY: sobota od 16.00

KDE: Jevišovice

Tradiční pivní slavnosti nabídnou v sobotu pořadatelé v Jevišovicích na Znojemsku, nejmenším jihomoravském městě. „Kromě přehlídky regionálních piv se těšte na hudební vystoupení, dřevorubeckou show, program pro děti, autoveterány i večerní taneční zábavu,“ zvou pořadatelé. Slavnosti začnou ve čtyři hodiny odpoledne v zahradě Starého zámku, v osm naváže večerní zábava se skupinou Klaxon. Vstup je zdarma.

Rock Castle

KDY: do soboty

KDE: Moravský Krumlov

Do soboty pokračuje v Moravském Krumlově další ročník metalového festivalu Rock Castle. Vystoupí například kapely Avantasia, Týr, Pain, Guano Apes, Septicflesh, Eric Martin či Sirenia. Vstupné na tři dny je 1 850 korun, jednodenní 850 korun.

Znojmo žije divadlem

KDY: do neděle

KDE: Znojmo

Až do neděle bude Znojmo žít už po desáté divadlem. „Přehlídka nabídne pestrou škálu různých divadelních forem – konverzační komedie, improvizační show, vtipné loutkově činoherní představení, satirický příběh, pohádky a pouliční představení. Hlavním pojítkem narozeninového ročníku bude smích, kterému se žádný divák neubrání,“ lákají pořadatelé. Středobodem dění bude opět šapitó na Horním náměstí, další představení budou v Hradní ulici, na nádvoří hradu a v Galerii a prostoru na náměstí Republiky. Vystoupí mimo jiné Divadlo Bolka Polívky, Bratři v tricku či Divadlo Líšeň.

Brzy bude vinobraní. Vinaři zavírají vinohrady. Horu už zarazili v Tasovicích

Zarážení hory

KDY: sobota od 14.00

KDE: Jaroslavice

Druhý ročník zarážení hory chystají na sobotu vinaři v Jaroslavicích na Znojemsku. Hotaři, vinaři, muzikanti a všichni ostatní se sejdou ve dvě hodiny odpoledne u jaroslavického zámku a odtud vyrazí do vinohradů na okraji obce, kde vztyčí hotařská znamení, vysoké tyče ozdobené požehnanými kyticemi, aby dali všem na vědomí, že až do skončení sběru hroznů jsou vinice uzavřené.

Otevřené sklepy

KDY: sobota od 10.00

KDE: Hrádek

Svoje sklepy otevřou v sobotu pro milovníky dobrých vín vinaři v Hrádku na Znojemsku „Těšit se můžete na 25 sklepů, skvělá vína, pochutiny a vstřícné vinaře,“ lákají pořadatelé. Vstupné je 200 korun. V ceně vstupného je sklenička, nosička, katalog a tužka. Ochutnávka je na bločky, které návštěvníci nakoupí přímo v jednotlivých sklepech u vinařů.

Toulky vinicemi Šatova

KDY: sobota od 13.00

KDE: Šatov

Třetí srpnovou sobotu zvou vinaři ze Šatova milovníky dobrých vína na procházku po vinicích na levém břehu potoka Daníž. „Čeká na ně pohodová procházka vinicemi Šatova, které obhospodařují naši členové, s občerstvovacími zastávkami, degustačními stánky, kde vína nejen z těchto vinohradů mohou ochutnat,“ zvou šatovští vinaři. Procházka vinicemi měří asi tři kilometry a bude na ní třináct ochutnávkových zastávek. Vstupné je 150 korun. Vycházka po vinicích začíná v jednu hodinu po poledni a potrvá do sedmi večer. Poté následuje afterparty v Domácím vinařství v Šatově.

Traťová komisařka Kristýna mává praporkem a zvedá motorky po pádech na okruhu

Královský košt

KDY: pátek od 17.00

KDE: Znojmo, Loucký klášter

Vína z přehlídky Král vín ochutnají v pátek v podvečer návštěvníci Královského koštu ve Znojmě. „Všechna prezentovaná vína získala medaile v jedné z největších soutěží v ČR. Bez nadsázky lze říci, že na Královském koštu ochutnáte aktuálně nejlepší vína České republiky. Degustace se odehrává ve štukových sálech Louckého kláštera,“ lákají pořadatelé. Košt začíná v šest odpoledne. Vstupné je od 500 korun.

Expedice za sousedy

KDY: sobota od 8.30

KDE: Kubšice

Rodinnou cyklovýpravu severem Znojemska k Novým Mlýnům za vínem pořádají v sobotu organizátoři Expedice za sousedy v Kubšicích na Znojemsku. „Připraveny jsou trasy pro cyklisty i pro pěší, zastávky ve vinařstvích nebo zajímavých místech v obcích, občerstvení,“ lákají pořadatelé. Start je od půl deváté ráno.

Mirai, Jelen, Pekař a další. Vranovská zastávka festu Přehrady bavila na pláži

Bartolomějské hody Suchohrdly u Miroslavi

KDY: sobota a neděle

KDE: Suchohrdly u Miroslavi

Předáním hodového práva začnou v sobotu v devět ráno bartolomějské hody v Suchohrdlech u Miroslavi. Poté chasa s kapelou vyrazí po obci zvát na hody. Ve tři začne zavádění pod májí a od osmi naváže zábava s kapelou Fantazie. K tanci a poslechu hraje také Podlužanka. V neděli bude v kostele sv. Markéty v deset dopoledne hodová mše. Ve tři opět začíná zavádění pod májí, v pět odpoledne mají zavádění ženáči. V osm následuje závěrečné zavádění.