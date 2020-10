Pokud to dovolí počasí a vládní nařízení, rozloučí se trojice jihomoravských zoologických zahrad s létem a hlavní návštěvnickou sezonou programy u příležitosti Světového dne zvířat. Pořadatelé akce chystají venku a často v omezeném rozsahu oproti minulým letům, přesto návštěvníky žádají, aby sledovali weby a sociální sítě zahrad pro aktuální informace o možných organizačních změnách na poslední chvíli.

Už v sobotu chystá svou oslavu dne zvířat Zoopark ve Vyškově. „Oproti jiným letům jsme letošní program přestěhovali z Hanáckého statku do venkovních prostor v jeho blízkosti. Program je zaměřený zejména na děti, chystáme různé hry a další aktivity, podle toho, co dovolí počasí a platná opatření,“ řekla mluvčí zooparku Michaela Malcherová. Program začne v půl třetí odpoledne.

Návštěvníci se mohou také podívat na některé nové přírůstky ve výbězích. „K nejnovějším patří samička skotu watussi, která se narodila devátého září a návštěvníci už ji mohou vidět ve výběhu,“ připomněla Malcherová.

V Babiččině koutku si zase děti mohou hravou formou vyzkoušet, jak těžká bývala práce na statku. „Máme tam nový koutek statkáře s maličkými lopatami, hráběmi a kolečky, kde si děti mohou vyzkoušet jaké to třeba bylo poklízet ve stájích a podobně,“ dodala mluvčí.



Návštěvníky láká i brněnská Zoo. „V sobotu nabídneme návštěvníkům, kteří přinesou vysloužilý malý domácí elektrospotřebič, dětskou vstupenku zdarma. V neděli máme u příležitosti Světového dne zvířat speciální cenu vstupného pro návštěvníky se zvířecím jménem, zaplatí jen dvacet korun,“ informoval mluvčí Zoo Michal Vaňáč. Nedělní procházku návštěvníků zpestří naučná stezka. „Bude se týkat ochrany zvířat ve volné přírodě a odpovědi na otázky z letáčku budou návštěvníci hledat u různých zastavení v areálu,“ nastínil mluvčí. Štědří příchozí mohou také zvířatům přinést k svátku něco na přilepšení „Uvítáme, když ochotní návštěvníci u služební vrátnice zanechají dýně, kaštany či žaludy, které poslouží k obohacení stravy zvířat i pro jejich zábavu,“ dodal Vaňáč.

Zejména tři komentovaná krmení chystá na nedělí odpoledne Zoo v Hodoníně. „Mezi druhou a třetí odpoledne budou krmení u rysů, vlků a jaguárů. Představíme také program záchrany usurijských tygrů. Další program závisí na počasí a opatřeních,“ uvedla mluvčí hodonínské Zoo Marie Blahová. Jak dodala, návštěvníci budou mít navíc i první příležitost podívat se na nedávno narozená lví čtyřčata.

Tipy ze Znojemska

Posezení u vatry

KDY: sobota od 19.30

KDE: Jevišovice

ZA KOLIK: zdarma

Odložené posezení chystají na sobotu pořadatelé v Jevišovicích. Sraz účastníků je v půl osmé večer na hasičském hřišti v Černínské ulici. O čtvrt hodiny později následuje zapálení vatry a v osm ohňostroj.

Africký trh

KDY: neděle od 09.00

KDE: Znojmo, minoritský klášter

ZA KOLIK: vstup volný

Další příležitost nakoupit čerstvé exotické ovoce budou mít v neděli návštěvníci Afrického trhu ve Znojmě. Na stáncích v Rajském dvoře minoritského kláštera Jihomoravského muzea v ulici Přemyslovců pořadatelé nabídnou čerstvé ovoce z Ugandy, Kolumbie či Indonésie. V prodeji budou avokáda, jackfruity, dračí ovoce, banány, ananasy a rozmanité méně známé druhy ovoce. Ke koupi bude i sušené ovoce, koření ze Zanzibaru a další. Trh bude otevřený v neděli o devíti ráno do tří odpoledne.



Drakiáda

KDY: neděle od 14.00

KDE: Dyjákovičky

ZA KOLIK: vstup volný

ouštění draků u hotelu La Port pořádá v neděli od dvou odpoledne spolek Dyjakoníček v Dyjákovičkách.

O čertovském křesle

KDY: sobota od 16.00

KDE: Kravsko

ZA KOLIK: 50 korun

Divadelní soubor Jana Lišky z Třeště přijede v sobotu odpoledne pobavit malé i větší diváky do Kravska. V kulturním domě pro ně zahraje pohádku Josefa Horáčka O čertovském křesle.

DALŠÍ TIPY

Brněnsko

Draci nad Žabinami

KDY: sobota od 15.00

KDE: Brno-Žabovřesky, Palackého vrch

ZA KOLIK: zdarma



Drakiádu si užijí děti i dospělí na akci v brněnských Žabovřeskách. Na tamním Palackého vrchu je v sobotu od tří hodin odpoledne čeká tradiční akce Draci nad Žabinami. Kromě samotného pouštění draků, ať už doma vyrobených nebo koupených v obchodě, si děti užijí i řadu zábavných úkolů, při jejichž plnění se promění v udatné rytíře. V pět hodin odpoledne vše završí divadlo. Vstup je zdarma.

Břeclavsko

Vinobraní ve Valticích

KDY: sobota od 14.00

KDE: Valtice, areál vinařství Chateau Valtice

ZA KOLIK: 200 korun



Ochutnávku mladých a perlivých vín, sektu a burčáků, folklor a hudbu i prohlídky historického Křížového sklepa a chrámu vína pod Vinařskou stodolou si užijí účastníci Vinobraní ve Valticích v areálu vinařství Chateau Valtice v sobotu od dvou hodin odpoledne. Vystoupí Výběr z bobulí, zahraje Jožka Šmukař s cimbálovou muzikou, Princess Queen Revival, Lucie Revival nebo The Teachers. Vstupenky si mohou příchozí koupit přímo na místě a zaplatí za ně dvě stě korun.

Hodonínsko

Filmový festival Kyjograf

KDY: pátek od 19.00 až neděle

KDE: Kyjov

ZA KOLIK: 350 až 550 korun



Filmy a koncerty, besedy, tvořivé dílny nejenom pro děti, hudbu, kávu, drinky i víno a skvělou atmosféru slibuje Filmový festival Kyjograf. S podtitulem Mnoho tváří českého filmu startuje v pátek v sedm hodin večer v Kině Panorama, potrvá do nedělní noci. Lidé uvidí třeba film Krajina ve stínu, který do Kyjova doprovodí režisér Bohdan Sláma, či Dědictví aneb Kurvahošigutntág. Cena akreditace je 550 korun s koncerty a 350 korun jen na filmy bez koncertů.

Vyškovsko

Festival ptactva

KDY: sobota od 8.00

KDE: Rousínov, sraz u hřbitova

ZA KOLIK: zdarma

Pro milovníky přírody a zejména ptáků je připravená akce v Rousínově. Zájemci mohou sledovat ukázku odchytu a kroužkování ptáků v přírodě.