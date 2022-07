Hlavním dějištěm Horňáckých slavností bude zejména Velká nad Veličkou, která je centrem celé oblasti, již tvoří devět obcí a řada samot, ale zajímavé věci budou k vidění i na dalších místech. Návštěvníci se mohou těšit na různé pořady, ve kterých se představí soubory, sbory, cimbálové muziky, skupiny i sólisté z Horňácka a podjavorinské oblasti. „Letošní slavnosti jsou výroční, připomínáme si už pětašedesát let od těch prvních, které se konaly v roce 1957. Hlavní sobotní večerní pořad bude letos hodně inspirovaný právě prvním ročníkem festivalu,“ uvedla za organizátory Soňa Pachlová. Pořad začne ve tři čtvrtě na devět na Horňáckém stadionu a má název Na Horňácku hudci hudú, ej, aj tam pěkně tancujú. Pak bude následovat ještě Noc s hudci. „Zajímavý bude také páteční večerní pořad, který je věnovaný propojení práva a folkloru. Je nazvaný Zabila panička pána aneb O zločinu a trestu v lidových písních a začne v půl desáté také na stadionu,“ doplnila Soňa Pachlová. Další program se odehraje u kostela, v domě Fňukalovo, pod hradbami nebo ve větrném mlýně v Kuželově.

Ohlédnutí: Přibičtí v krojích oslavili hody a zároveň 800 let obce

Součástí Horňáckých slavností je také řada výstav. Ty budou k vidění například v budově obecního úřadu ve Velké nad Veličkou, v Muzeu na Sťahlovém pri studni v Javorníku, ve Vrbeckém muzeu, ve Válcovém mlýně Antonína Nováka nebo Čechově dvoře v Louce. V sobotu v půl jedenácté dopoledne začne v kulturním domě Velká nad Veličkou projekce filmu Mizející svět natočeného na Horňácku v roce 1932. „Novinkou letošního ročníku je mapa umístěná na webových stránkách kulturního domu Velká nad Veličkou, na které návštěvníci najdou celé Horňácko s veškerými zajímavostmi, programem slavností i službami,“ dodala Pachlová.

K festivalu neodmyslitelně patří také Horňácký jarmark tradičních řemesel. Kolem sto padesáti stánků řemeslníci rozloží v sobotu a v neděli na velickém náměstí. K vidění budou i ukázky řemesel.

Krásné květiny v krásných prostorách. Lilie ozdobily klášter

Další tipy z jižní Moravy

Brno a Brněnsko

Ohňostroj nad Špilberkem

KDY: sobota od 22.30

KDE: Brno, nad hradem Špilberk

Závěrečný ohňostroj 25. ročníku festivalu REGIOJET IGNIS BRUNENSIS na počest Gregora Johanna Mendela uvidí v sobotu zájemci nad hradem Špilberk. Pyromuzikál nazvaný Mendelovy inspirace je věnovaný Mendelovi při příležitosti dvoustého výročí jeho narození. Hudební motiv a konstrukce ohňostrojného designu jsou inspirovány dílem tohoto významného přírodovědce.

Mendel festival

KDY: pátek a sobota

KDE: Brno, Mendlovo náměstí

Letošní dvousté narozeniny otce genetiky Gregora Johanna Mendela si připomenou lidé v Brně při Mendel Festivalu ve dnech 22. a 23. července. Akce začne v pátek v sedm hodin večer živým přenosem koncertu z Baziliky, kdy Filharmonie Brno uvede Janáčkovu Glagolskou mši. Následovat bude koncert Kool & the Gang z USA. V sobotu vystoupí například Lake Malawi, Barbora Poláková nebo Ewa Farna.

Na Meeting Brno míří dcera Arnošta Lustiga i princezna z Lichtenštejna

Meeting Brno

KDY: od soboty do 31. července

KDE: Brno, různá místa

Sedmý ročník paměťového festivalu Meeting Brno přinese divadelní i filmové premiéry, diskusní fóra, výstavy, přednášky či workshopy, které pomohou rozplést historii kultur, která se v Brně kříží po celá staletí. Festival bude slavnostně zahájen v pátek v pět hodin odpoledne na Jakubském náměstí. V sobotu bude součástí festivalu Pouť smíření z Pohořelic do Brna, která každoročně připomíná tragický osud vyhnaných německojazyčných obyvatel Brna. Festival připomene i historii Brněnce, kde Oskar Schindler umožnil záchranu téměř 1200 Židů. Kompletní program na www.meetingbrno.cz.

Babské hody

KDY: sobota od 14.30

KDE: Kuřim

Hodové veselí ovládne v sobotu Kuřim. V pořadí již desáté Babské hody vypuknou o půl třetí slavnostním posvěcením a předáním hodového práva u kostela svaté Maří Magdaleny, která je patronkou hodů. Lidé také uvidí průvod stárek městem s dechovkou, užijí si program v areálu Základní školy Komenského či hodovou veselici.

Exercitus

KDY: sobota od 13.00

KDE: Pasohlávky

Do života a výcviku římských legionářů mohou v sobotu nahlédnout hosté archeologického návštěvnického centra Brána do Římské říše v Pasohlávkách. Přímo na místech, kde skuteční římští legionáři před téměř dvěma tisíci let tábořili a bojovali pořadatelé chystají zajímaný celodenní program, který začne v deset hodin dopoledne. Od dvou hodin odpoledne bude připravené nejprve povídání o římské výzbroji a výstroji s příležitostí vyzkoušet si repliky a vyfotit se s nimi. Od tří hodin pak začne nácvik formací a poté ukázky soubojů. Vstupné je sto korun pro dospělé.

Dav v gumových čepicích spěchal do vody, aneb vodní radovánky v dobách minulých

Blanensko

Lysice se baví

KDY: neděle od 14.00

KDE: Lysice

Další ročník setkání Lysice se baví chystají pořadatelé na neděli od dvou hodin odpoledne. „Letos nabídneme mimo jiné fotbalové utkání týmu Petra Švancary proti bývalým hráčům Lysic, kuchařskou show Markéty Hrubešové, vystoupení skupiny Holki, ukázku projektu Žijeme hrou, soutěž v pečení O lysickou buchtu, autogramiádu sportovních hvězd, ale také bohatý program pro děti včetně vystoupení protagonistů pořadu Hýbánky z ČT Déčko,“ lákají pořadatelé. Děti se mohou těšit i na malování na obličej, skákací hrad, fotobudky, soutěže a hry či virtuální expedici ZOO Brno.

Šebetovská pouť

KDY: pátek - neděle

KDE: Šebetov

Řetízkový kolotoč, cukrová vata nebo perníkové srdce. Šebetov bude od pátku do neděle patřit pouťové zábavě, při které zámecký park zaplní kolotočáři se svými atrakcemi a stánky. V pátek je o půl osmé v místním kině na programu filmové představení nové romantické komedie Prezidentka s Aňou Geislerovou a Ondřejem Vetchýmv hlavních rolích. Od devíti hodin propukne v zámeckém parku zábava se skupinou Tamdem. V sobotu se uskuteční od jedné hodiny tradiční turnaj v malé kopané na hřišti na koupališti a večer taneční zábava s kapelou Arcus. V neděli pouť pokračuje o půl jedenácté mší v kapli svaté Anny a v zámeckém parku od dvou hodin vystoupí dechová formace z Protivanova Holóbkova mozeka.

Tip: Na návštěvě v Lomnici. Opečovávané městečko s duchem dávných dob

Ostrovské hody

KDY: čtvrtek - neděle

KDE: Ostrov u Macochy

Posezením u hasičky s občerstvením začnou ve čtvrtek od pěti hodin odpoledne hody v Ostrově u Macochy. V devět naváže venkovní hodová zábava s kapelou Smaragd. V sobotu začne ve dvě odpoledne makrelový večer s živou hudbou u hasičky, zahraje STYL. V neděli v devět ráno začíná hodová mše, po ní posezení u hasičky a od tří odpoledne zahraje před hasičkou Bivojanka, vystoupí také mažoretky.

Myslivecký výlet

KDY: sobota od 15.00

KDE: Olešnice

Myslivecký spolek Olešnice pořádá akci nazvanou Myslivecký výlet pro děti i dospělé. Návštěvníci se mohou těšit na chutnou mysliveckou kuchyni, skákací hrad pro děti, dětskou tombolu, hudbu, různé soutěže a úkoly pro děti, bohatou zvěřinovou tombolu a něco dobrého k pití. Akce se uskuteční v sobotu na zahradě kulturního domu od tří hodin. Vstupné je dobrovolné.

Břeclavsko

800 let Bořetic

KDY: sobota, od 10.00

KDE: Bořetice, sportovní areál

Setkáním rodáků a tradiční svatoannenskou poutí oslaví své obecní jubileum v Bořeticích. „Je to již 800 let od chvíle, kdy byla naše obec poprvé zmíněna v historických spisech a to si zaslouží oslavit. Vystoupí naši malí i velcí tanečníci, zpěváci a zpěvačky, chrámová schola Deo Gratias, ženský pěvecký soubor Bořečanky a s příchodem večera se rozezní mužské hlasy pěveckých souborů z Modrých Hor. Hudební doprovod obstará cimbálová muzika Mládí z Čejče. Pro hosty slavnosti budou otevřeny obecní budovy, mohou tedy zavzpomínat například v místní škole či na výstavě historických fotografií,“ zvou pořadatelé. Tradiční svatoannenská pouť začne v neděli v deset hodin dopoledne v parku.

Přehodová slavnost vína a meruňek

KDY: sobota od 15.00

KDE: Valtice

Vinařskými meruňkovými slavnosti a předhodovým zpíváním ožije v sobotu centrum Valtic. Program na náměstí Svobody začne ve tři odpoledne. Vystoupí mužáci z Prušánek, Valtic a Vnorov, ženské sbory Spinek z Vnorov a Výběr z bobulí z Valtic a také valtická chasa. K ochutnání budou také meruňky na všechny způsoby. I naslano, ve zmrzlině či pálence.

Prapory, kroje a cvičení. Bílovičtí sokolové slavili se sportovním odpolednem

Hody v Jevišovce

KDY: sobota

KDE: Jevišovka

Svoje tradiční krojované hody oslaví v sobotu chasa v Jevišovce. Chasa vyrazí už v půl deváté ráno průvodem po obci zvát na hody. Děti se budou těšit na svou odpolední zábavu, která začne ve čtyři hodiny. Chasa a návštěvníci hodů se pak sejdou v osm hodin na večerní zábavě. K dobré náladě, poslechu i tanci zahraje kapela Hornobojané. Vstupné na večerní zábavu je sto padesát korun.

Pokáč, Poláková a Poletíme?

KDY: čtvrtek a pátek

KDE: Mikulov, Mušlov, vinařství Vican

Letní seriál koncertů Hudba na vinicích pokračuje ve čtvrtek a pátek v mikulovském Mušlově. Ve čtvrtek tam v rodinném vinařství Vican zahraje populární písničkář Pokáč, v pátek vystoupí Barbora Poláková a Poletíme. V obou případech bude areál otevřený od šesti odpoledne, koncerty začnou v osm večer. Vstupné je ve čtvrtek 490, v pátek 590 korun. Za týden série pokračuje v Popicích ve vinařství Sonberg. Ve čtvrtek 28. července tam zahraje kapela Jelen, v pátek David Koller. V pátek také hraje v zámeckém vinařství v Bzenci Mňága Ždorp.

Bicykl i Pat a Mat na hladině. Břeclavská neckyáda viděla nápaditá plavidla

Historické žně

KDY: sobota od 10.00

KDE: Drnholec

Jak vypadaly žně se srpy a kosami než nastala doba kombajnů a traktorů, ukáží v sobotu návštěvníkům pořadatelé již tradičních Historických žní v Drnoholci. Ukázka na poli za Husovou ulicí začne v deset hodin dopoledne. K vidění bude historická i současná zemědělská technika.

Symfonický Jackson

KDY: pátek

KDE: Mikulov, amfiteátr

Nejznámější písně Michaela Jacksona v provedení Filharmonie Hradec Králové zazní v pátek večer v amfiteátru v Mikulově. Doplní je Moondance Orchestra s dirigentem Martinem Kumžákem. Jako sólisté vystoupí Dasha, Naďa Wepperová, Dušan Kollár a Dušan Marko. Koncert začne v osm večer. Vstupné je 1499 korun.

Zlatá krása. Do vyprahlých polí u Šakvic už vjely kombajny

Sklepy pod hvězdami

KDY: sobota od 17.00

KDE: Vrbice

Romantický večer pod hvězdami s lahodnými víny z malebných sklípků nabídnou v sobotu vinaři ve Vrbici. Známé sklípky budou otevřené od pěti odpoledne. „Teplá letní noc, přátelská nálada, skvělé víno a vy budete moci putovat mezi malebnými vrbickými sklepy za svitu hvězd a zpěvu cvrčků,“ lákají vrbičtí vinaři. Osmnáct sklepů bude pro milovníky dobrých vín otevřených do půlnoci. K dobré chuti a náladě zahraje hostům cimbálka. Vstupné je 1450 korun.

Jakubsko anenské hody

KDY: sobota a neděle

KDE: Bavory

Svoje tradiční jakubsko anenské hody oslaví v sobotu a neděli chasa v Bavorech. V sobotu vyjde v devět hodin dopoledne průvod pro stárky od kostela svaté Kateřiny. Od jedné hodiny po poledni bude chasa chodit po obci a zvát na hody a večerní zábavu. Ta začne v osm večer. Celý den hraje dechová hudba Legrúti. V neděli následuje od dvou hodin odpoledne uzavře posezení u cimbálu.

Hodonínsko

Slovácko na dlani

KDY: sobota od 16.00

KDE: Bzenec

Slovácko na dlani. Takový název dostala akce, kterou pořádá v sobotu od čtyř odpoledne Sdružení slováckých vinařů v kapli svatého Floriána a svatého Šebestiána ve Bzenci. Na návštěvníky čeká nabídka šestnácti vinařství, místní speciality, cimbálová muzika, ale i informace o regionu Slovácka. Od půl osmé pak vystoupí kapela Hell cimbal band.

Myslivecká noc

KDY: sobota

KDE: Rohatec

Myslivecký spolek v Rohatci pořádá v sobotu tradiční akci Myslivecká noc. Pro návštěvníky bude připravená bohatá tombola, zvěřinové speciality a k tanci a poslechu zahraje DJ Filip. Akce se koná v hostinci U Pagáča a začátek je v sedm večer.

Rocková přehlídka na kolečku

KDY: sobota od 15.00

KDE: Sudoměřice

Sobotní večer bude v Sudoměřicích patřit tradiční akci, kterou je Rocková přehlídka na kolečku. Začátek koncertu je v patnáct hodin a na fanoušky tvrdší muziky tentokrát čekají kapely Eturnity, Dáša fon Fľaša, Los Perdidos, Ciudad de Mariachis, Shreds, Vrbovski vítazi, Karpatské chrbáty, Vosolit, HiJacks a Enterkey.

Hrátky v Milokošti

KDY: neděle od 14.00

KDE: Veselí nad Moravou, Miklošť

Veselské kulturní centrum pořádá v neděli od 14.00 tradiční akci Hrátky v Milokošti. Akce, která se uskuteční u tenisových kurtů, tentokrát nabídne představení divadla Damúza nesoucí název Honza a pták. Loutková pohádka povypráví o tom, kam až můžete dojít, když neumíte lítat. Chybět nebudou ani výtvarné dílny, hry a mnoho dalšího.

Vyškovsko

Benátská letní noc

KDY: sobota od 20.00

KDE: Slavkov u Brna, nádvoří zámku

Benátskou letní noc pořádají při příležitosti 80. výročí založení svého spolku rybáři ze Slavkova u Brna. Ta se uskuteční v sobotu na nádvoří slavkovského zámku. K poslechu a tanci zahraje Karel Gott revival Morava. O půlnoci se budou losovat hodnotné ceny.

Kroužecké krojované hody

KDY: sobota od 13.30

KDE: Kroužek, náves

Ve vesnici Kroužek, části města Rousínov, oslaví v sobotu krojované hody. Program začne v půl druhé nástupem stárků. Následovat bude předání hodového práva, a průvod stárků návsí, který bude zakončený pod májou. V osm hodin večer vypukne hodová zábava na hřišti. Hudebně hody doprovodí skupina Voděnka.

Nebeská krása. Superúplněk zářící nad Vyškovem

Kroužkovské hody

KDY: sobota

KDE: Rousínov, Kroužek

Ve vesnici Kroužek, části města Rousínov, oslaví v sobotu krojované hody. Program začne v půl druhé nástupem stárků. Následovat bude předání hodového práva a průvod stárků návsí, který bude zakončený pod májou. V osm hodin večer vypukne hodová zábava na hřišti. Hudebně hody doprovodí skupina Voděnka.

Pohádková prohlídka

KDY: neděle

KDE: Slavkov u Brna, zámek

Zámek Slavkov–Austerlitz v neděli uvede oblíbenou pohádkovou prohlídku. Pohádka o Popelce se odehraje na prohlídkové trase zámku a nejen děti s rodiči se tak mohou stát součástí tohoto krásného příběhu. Délka speciální kostýmované prohlídky je přibližně 45 minut. Začátek prohlídky je vždy v půl druhé, v půl třetí a v půl čtvrté odpoledne. Z důvodu omezené kapacity je nutná rezervace předem na telefonním čísle 544 227 548 nebo je možné vstupenky předem zakoupit přes internet na webu zámku.

Černobílý Vyškov. Podívejte se na známá místa ve městě jinak než obvykle

Vítovická lávka

KDY: sobota od 14.00

KDE: Rousínov, Vítovice

Na rybníku v rousínovských Vítovicích bude zítra opět veselo. Vítovická chasa chystá další ročník soutěže v přejíždění lávky přes rybník. „Přivezte s sebou soutěžní vozítka, kola, koloběžky, jednokolky, trakaře nebo loďky,“ zvou pořadatelé. Veselá soutěž začne ve dvě hodiny odpoledne. Pořadatelé slibují chutné občerstvení a v devět večer noční promítání.

Benátská noc

KDY: sobota od 20.00

KDE: Slavkov u Brna, nádvoří zámku

Benátskou letní noc pořádají při příležitosti osmdesátého výročí založení svého spolku rybáři ze Slavkova u Brna. Akce se uskuteční zítra od osmi hodin večer na nádvoří slavkovského zámku. K poslechu a tanci zahraje Karel Gott revival Morava. O půlnoci se budou losovat hodnotné ceny.

Znojemsko

Koncert malých géniů

KDY: pátek

KDE: Znojmo

K programu závěrečného víkendu osmnáctého Hudebního festivalu Znojmo bude i letos patřit program pro děti a koncert nejnadanějších malých hudebníků. „Od deseti dopoledne do čtyř odpoledne nabídneme v Husových sadech hudebně-tvořivě-herní program pro děti a od šesti hodin odpoledne na nádvoří Minoritského kláštera Jihomoravského muzea ve Znojmě představíme mladé hudební talenty,“ přiblížili páteční program pořadatelé. Vystoupí vítězové nejuznávanějších dětských soutěží mladých talentů. Na výběru účinkujících se podílí i patron festivalu Pavel Šporcl, který na tradiční koncert malých géniů dohlíží.

Božické otevřené sklepy

KDY: sobota od 13.00

KDE: Božice

Tradiční letní setkání nad sklenkou připravili pro milovníky dobrých vín vín vinaři v Božicích na Znojemsku. „Tradiční ochutnávka místních vinařů v jejich typickém místním prostředí – sklepě a v předsklepí. Mnoho výtečných vzorků vína, pochutin a také hudby,“ zvou pořadatelé. Sklepy budou otevřené od jedné hodiny odpoledne do devíti večer.

Závody na náměstí. Moravský Krumlov viděl premiéru Supermota

Zámecká vinařská romance

KDY: sobota od 17.00

KDE: Jevišovice, Starý zámek

Tradiční setkání milovníků dobrých vín chystají na sobotu pořadatelé v Jevišovicích. Na tamním Starém zámku nabídnou už dvacátou Zámeckou vinařskou romanci. Setkání pořádané městem a Sdružením znojemských vinařů začne v pět hodin odpoledne na zahradě Starého zámku a v sousední restauraci Peklo. Tradičně budou k ochutnání vzorky z Galerie rýnských ryzlinků, ale také další vína z produkce vinařů ze znojemské vinařské podoblasti. K dobré chuti a náladě bude vyhrávat cimbálová muzika Denár, vstupné je 150 korun a zahrnuje katalog a skleničku.

Spanilá jízda k výročí. Jubileum Miroslavi oslavily i traktory

Vzpomínková akce

KDY: sobota od 15.00

KDE: Němčičky, pomník padlých letců

Proč přijít: Obec Němčičky zve na malou vzpomínkovou akci k příležitosti 78. výročí havárie britského bombardéru u pomníku padlých letců. Bombardovací letoun byl vážně poškozen 21. července 1944, když letěl spolu s dalšími napadnout rafinérii minerálních olejů v Pardubicích a při pokusu o nouzové přistání havaroval právě u Němčiček. Vzpomínka se koná v sobotu od tří hodin odpoledne. Po dohodě s Armádou České republiky se uskuteční nízký průlet vojenského vrtulníku.

Festival dračích lodí

KDY: sobota

KDE: Výrovice

Tradičnímu setkání posádek dračích lodí bude patřit předposlední červencová sobota v areálu kempu u Výrovické přehrady. Vedle samotných soutěží atraktivních veslic chystají pořadatelé pro návštěvníky různé soutěže, chutné občerstvení a znojemské pivo. Děti se pobaví třeba při prohlídce hasičského vozu a zaskotačí si v pěně. Samotné závody začnou prvními starty v deset hodin dopoledne, vyhlášení výsledků pořadatelé plánují na šestou hodinu odpoledne, od osmi program uzavře Dračí párty s oblíbenou kapelou Cauliflower Band.