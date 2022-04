HASIČSKÁ POUŤ. Největší setkání hasičů na jižní Moravě budou pozítří hostit Křtiny. Sjedou se tam zhruba čtyři stovky hasičů nejen z Moravy, ale i z Polska a ze Slovenska. Příchozí po dvouleté pauze vynucené covidovými opatřeními čeká lákavá podívaná.

Program začne v deset hodin průvodem hasičů ve svátečních i dobových uniformách od koupaliště k poutnímu chrámu Jména Panny Marie. Následovat bude mše svatá v kostele a žehnání hasičské techniky. „Pak návštěvníci na náměstí uvidí několik atraktivních ukázek činnosti hasičů. Představí se v nich děti nebo ruční koňská stříkačka, pomocí níž hasiči zkrotí plameny při naaranžovaném požáru domku. Hasiči předvedou také vyprošťování osob z havarovaného auta,“ vyjmenoval jeden z organizátorů Petr Matuška.

Po celý den bude vyhrávat dechová hudba Sivická kapela. Náměstí ozdobí historická hasičská technika a nebudou chybět tematické stánky. „Nabídnou různé soutěže pro děti, potřeby pro hasiče a novinkou bude stánek, kde zájemcům poradí, jak se chovat v případě popálenin,“ doplnil další z pořadatelů Vladimír Kalivoda. Ten také zavzpomínal na to, jak tradice hasičských poutí vznikla. „Bylo to v roce 2002. Já jsem tehdy měl nějaké zkušenosti se srazy historických stříkaček v Kanicích. Tehdejší křtinský farář Tomáš Prnka byl nakloněný různým akcím, při kterých se schází lidé, tak přišel s nápadem, ať ve Křtinách pořádáme hasičské poutě. Šli jsme do toho a ta letošní bude už devatenáctá,“ uvedl Kalivoda s tím, že pouť se koná tradičně vždy poslední neděli v dubnu, před svátkem svatého Floriána.

SKAUTSKÁ POUŤ. Ode dneška až do neděle potrvá skautská pouť ke cti svatého Jiří v Rajhradě. „Tradici této diecézní slavnosti založil v roce 1991 benediktinský kněz Radim Valík. Do Rajhradu se vrátil z emigrace v Německu, kde poutě pořádal pro děti exulantů. Podobnou akci přenesl do našeho prostředí,“ přiblížil vůdce skautského oddílu Rajhrad Radek Konečný.

Podle něj je program pouti určený pro všechny zájemce, nejen pro skauty. Dnes od osmi hodin večer se v benediktinském klášteře koná přednáška kněze a přírodovědce Marka Orko Váchy. Zítra bude otevřená kovářská dílna, hlavně děti si užijí putování rajhradskou oborou s plněním úkolů, ukázky z doby bronzové související s nedalekým hradištěm, přístupný bude Památník písemnictví na Moravě, kostel i klášter. Mši svatou ve tři hodiny odpoledne bude celebrovat biskup Vojtěch Cikrle. V neděli od tří hodin odpoledne se v klášteře benediktinů koná koncert Romana Dragouna. (le)

Další tipy

Brno a Brněnsko

Jarní sbírka potravin

KDY: sobota

KDE: vybrané supermarkety

Pomoci potravinovým bankám, které pomáhají potřebným na jižní Moravě mohou při sobotním nákupu lidé ve vybraných supermarketech na jižní Moravě od osmi ráno do šesti odpoledne i při online nákupech. Podrobnosti o pomoci a zapojených obchodech najdou zájemci na webu sbirkapotravin.cz

Za krásami okolí Nedvědice

KDY: sobota

KDE: Nedvědice

Devětačtyřicátý ročník jarního pochodu u Za krásami okolí Nedvědice chystají na sobotu v kraji pod hradem Pernštejnem turisté v Nedvědici na Brněnsku. Sraz a registrace účastníků je v nedvědické sokolovně od šesti ráno do půl jedné, na nádraží v Rožné od osmi ráno do půl jedenácté, zápisné je dvacet korun. Pořadatelé pro výletníky připravili trasy od osmi do padesáti kilometrů. Většina má start a cíl v Nedvědicích, desetikilometrová trasa vede z Rožné přes Suché Louky, Věžnou, Smrček a Mariino loubí na hrad Pernštejn a do Nedvědice.

Otevření parku

KDY: sobota od 14.00

KDE: Rosice, zámek

Slavnostní otevření opraveného zámeckého park bude v sobotu odpoledne příležitostí k setkání v Rosicích na Brněnsku. Program začne ve dvě odpoledne a nabídne vystoupení krumlovského Kiksielandu, komentované prohlídky parku, výstavu starých fotografií zámeckého parku, tvořivé dílny a další zábavu pro děti.

Hasičský bál

KDY: sobota od 20.00

KDE: Branišovice, komunitní centrum

Svůj oblíbený bál pořádají v sobotu večer dobrovolní hasiči v Branišovicích na Brněnsku. K tanci poslechu a dobré náladě bude hrát kapela Freeband, pořadatelé slibují bohatou tombolu, hlavní cenou bude televizor. Ples začne v osm hodin, vstupné je 150 korun.

Pomáháme Ukrajině

KDY: pátek od 16.00

KDE: Šlapanice, základní škola

Dobročinné setkání na podporu nových spolužáků z Ukrajiny připravili na páteční odpoledne učitelé a žáci základní školy ve Šlapanicích na Brněnsku. „Vnašm rozsáhlém školním areálu, jsme připravili jak kulturní, tak kulinářské zážitky. K dispozici bude za příznivého počasí také oheň, kde budeme moci opéct třeba i "charitativní špekáček,“ zvali pořadatelé. Výtěžek ze setkání půjde na transparentní účet města, ze kterého město pomáhá pro nové spolužáky z Ukrajiny například přispívat na školní obědy či pomůcky.

Missa Brevis pro Ukrajinu

KDY: neděle od 15.30

KDE: Modřice, kostel sv. Gotharda

Dobročinné odpoledne pro Ukrajinu chystá na neděli v kostele svatého Gotharda v Modřicích na Brněnsku tamní radnice spolu s farností. Od půl čtvrté zazní Misa Brevis Jiřího Pavlici. Vstupné je dobrovolné, výtěžek podpoří sbírku pro Ukrajinu brněnské Diecézní charity.

Putování po indiánských stezkách

KDY: sobota od 14.00

KDE: Brno, Pavilon Anthropos

Odpoledne v Anthroposu plné her a tvoření přiblíží dětem zážitkovou formou pestrý a svět domorodých obyvatel Ameriky. Pořadatelé z Moravského zemského muzea upozorňují, že je vhodné si místo v programu rezervovat na telefonním čísle 533 435 274 nebo na e-mailu: detskemuzeum@mzm.cz a to nejpozději do pátku do tří hodin odpoledne.

Blanensko

Opatovická pouť

KDY: sobota a neděle

KDE: Velké Opatovice

Proč přijít: Víkend bude ve Velkých Opatovicích na Blanensku patřit tradiční pouti. Na náměstí Míru najdou návštěvníci tradiční pouťové atrakce a odpoledne za požární zbrojnicí posezení s chutným občerstvením a vystoupením Holóbkovy mozeky a kapely Kázeň. Ve tři odpoledne začíná program za učilištěm, v podvečer tam zazpívá Anna K. V neděli začíná v kostele sv. Jiří v devět hodin poutní mše, od dvou odpoledne pokračuje posezení za hasičskou zbrojnicí.

Expediční kamera

KDY: pátek 18.00

KDE: Blansko, Hospůdka na Točně

Šest zajímavých cestovatelských snímků nabídne v pátek večer promítání letošní Expediční kamery v Hospůdce na Točně v blanenském Těchově. "Letošní výběr nabídne snímky o expedici k nejvyšším vodopádům světa, nahlédneme pod pokličku hendikepovaných bikerů, se zatajeným dechem budeme sledovat vodáky na peřejích řeky Keve a Kwanza, zavzpomínáme na poslední květnový den roku 1970 a členy české Expedice Peru 1970, prožijeme s účastníky náročný závod 1000miles Adventure a s Lenkou Vacvalovou budeme hledat odvahu zaběhnout nejdelší turistickou trasu na Slovensku – 770 km z Dukly do Děvína s převýšením v 31 km," lákali pořadatelé.

Den Země

KDY: neděle od 14.00

KDE: Blansko, Dům přírody Moravského krasu

Nedělní odpoledne ve znamení připomínky Dne Země připravili pořadatelé z Domu přírody Moravského krasu. V okolí domu budou od dvou do pěti odpoledne stanoviště s úkoly pro děti. Na závěr se účastníci sejdou u táboráku, kdo si donese špekáček, může si ho opéct.

Břeclavsko

Annovinofest

KDY: sobota

KDE: Lednice

Annovinofest zahájí v sobotu vinařskou sezonu v Lednici na Břeclavsku. V areálu vinařství pořadatelé nabídnou různé soutěže, ochutnávky vín, zajímavé gurmánské speciality i prohlídky vinařství. V přístavu vinařství u Zámecké Dyje bude možné zasednout do trávy k pikniku. V pestrém hudebním programu se od jedenácti hodin vystřídají například 4 Tenoři, Dasha a La Bande. „Překvapením dne bude určitě kapela Kabát Revival a závěr bude patřit heavy rockové skupině Sarah,“ lákali pořadatelé. Vstupné je 300 korun.

Noc otevřených sklepů

KDY: sobota od 14.00

KDE: Velké Němčice

Ve dvou desítkách sklepů budou v sobotu odpoledne a večer ve Velkých Němčičkách na Břeclavsku na milovníky dobrých vín čekat zajímavé vzorky místních vinařů při další oblíbené Noci otevřených sklepů. Infostánek s prodejem vstupenek u kostela za starou hasičskou zbrojnicí bude otevřený od jedné hodiny odpoledne, sklepy vinaři otevřou mezi druhou odpoledne a desátou večer. Vstupné na Noc sklepů je 700 korun a zahrnuje mimo jiné poukaz 150 korun na nákup vína.

Valtický ples

KDY: sobota od 19.00

KDE: Valtice, zámecká jízdárna

V zámecké jízdárně se v sobotu večer sejdou hosté letošního Valtického plesu. Otevřeno je od sedmi večer, v půl deváté žáci valtické školy zahájí slavnostní polonézou. Hraje Wind band, vstupné 300 korun.

Živá knihovna

KDY: neděle od 14.00

KDE: Břeclav

Procházku břeclavskou historií chystá na nedělní odpoledne k výročí 150 let od povýšení Břeclavi na město tamní knihovna. „ Od dvou do pěti zazní v každou celou hodinu na každém z vybraných míst krátká přednáška o daném tématu a zbývající čas bude určen pro zvídavé otázky účastníků,“ lákali pořadatelé. Návštěvníci najdou odborníky v muzeu na nádraží, u tiskárny u gymnázia, u pomníku TGM, na Masarykově náměstí, u kostela sv. Václava, u zámku, knihovny, školy Kupkova a na židovském hřbitově.

Reprezentační ples

KDY: sobota od 20.00

KDE: Zaječí, Retro Music Club

Svůj reprezentační ples pořádá v sobotu v Retro Music Clubu v Zaječí tamní Vinařství u Kapličky. V klubu vystoupí živě Michal David, představí se také Freddie Mercury Tribute Show. V Novém sklepě bude vyhrávat cimbálka Cuveé band a diváky pobaví kouzelnická show. Na Vyhlídce hosty plesu pobaví stand up vystoupení Na Stojáka Lucie Macháčkové, hrát bude kapela Party Leaders. Vstupné je 690 korun.

Výstava vín

KDY: neděle od 13.00 do 20.00

KDE: Pouzdřany, kulturní dům

Sobota bude v kulturním domě v Pouzdřanech na Břeclavsku patřit devátému ročníku výstavy vín zdejších vinařů. Pořadatelé naznačili, že k ochutnání budou vedle vín z Pouzdřan a okolí i vzorky zajímavých vín od sousedů z Rakouska či Slovenska. Pouzdřanská výstava začne hodinu po poledni, od čtyř odpoledne zahraje hostům k dobré chuti a náladě cimbálová muzika Primáš. K ochutnání bude i zvěřinový guláš a další dobroty.

Racio běh

KDY: sobota od 9.30

KDE: Břeclav, parkoviště u Racio v ulici Národních hrdinů

Břeclavští atleti zvou v sobotu zájemce o zdravý pohyb k běhu kolem řeky Dyje v Břeclavi. Pro nejmladší chlapce a děvčata připravili rozběhnutí na sto metrů, pro další věkové kategorie jsou připraveny tratě mezi 200 až 1500 metrů. Pro běžkyně a běžce narozené v roce 2004 a dříve čeká hlavní trať na pět kilometrů. Registrace začne v půl desáté dopoledne, hlavní běh v půl dvanácté.

Běh městem Lanžhot

KDY: neděle od 15.00

KDE: Lanžhot, stadion na Sokolské

K pátému ročníku Běhu městem, memoriálu Františka Bartoše, zvou v neděli pořadatelé v Lanžhotu na Břeclavsku. Registrace účastníků začínají ve tři odpoledne, první běžci a běžkyně v dětských kategoriích se postaví na start o půl hodiny později. Rodinný závod pro všechny na patnáct set metrů začne čtvrt hodiny po čtvrté odpoledne a v půl páté startuje hlavní závod na pět kilometrů. Po doběhu následuje vyhlášení vítězů. Všem malým závodníkům slibují pořadatelé medaili, skákací hrad a balonky. Chybět nebude ani chutné občerstvení a zajímavý doprovodný program.

Hodonínsko

Jarní Festival otevřených sklepů

KDY: sobota a neděle

KDE: Strážnice a okolí

Svá vína představí v sobotu a neděli vinaři ze Strážnice, Petrova, Kozojídek a Blatnice pod Svatým Antonínkem při jarním Festivalu otevřených sklepů na Hodonínsku. V sobotu začne festival v deset ráno a potrvá do devíti večer. V neděli pak mohou zájemci za vínem vyrazit od deseti dopoledne do tří odpoledne. Chybět nebude kyvadlová doprava a kulturní i gastronomický program. Na návštěvníky čeká tři sta vzorků.

Otevřené sklepy

KDY: sobota od 10.00

KDE: Mutěnice

Už po čtrnácté zvou v sobotu vinaři z Mutěnic na Hodonínsku do svých otevřených sklepů. Na milovníky dobrých vín jich letos čeká na čtyřicet a v každém pět až osm vzorků zajímavých vín. Vstupné je tisíc korun, zahrnuje mimo jiné pět kuponů na nákup vína po stokoruně.

Krojový ples Šardice

KDY: sobota od 20.00

KDE: Šardice, obecní sál

Letošní odložená plesová sezona stále pokračuje i na Hodonínsku. Folklorní sdružení Šardičan pořádá v sobotu krojový ples. Uskuteční se v obecní hale U Orla a k tanci a poslechu zahraje dechová hudba Sokolka ze Šakvic a cimbálová muzika Denica. Chybět nebude ani předtančení. Krojový ples začíná v osm hodin. Vstupné je 120 korun pro nekrojované, sedmdesát pro krojované. Chasa, která se účastní předtančení, má vstup zdarma.

Čí je to svatbička

KDY: pátek, sobota

KDE: Vracov

Zvyky a tradice slováckých svateb ukáže v pátek a sobotu program Čí je to svaďbička ve Vracově na Hodonínsku. V pátek v pět odpoledne vše zahájí svíca v areálu městských muzeí. Návštěvníci se mohou těšit na pečení koláčků, přípravu svatebních pokrmů, ukázku svatebního družení, výrobu voniček, ochutnávku vína a na svícový guláš. Zahraje cimbálová muzika Friška . V sobotu se v areálu muzeí a vinných sklepů Baráky odehraje svaďba. Zahraje dechová hudba Vracovjáci.

Vyškovsko

Zahájení sezony

KDY: sobota

KDE: Vyškov

Masarykovo náměstí ve Vyškově bude zítra místem, kde Vyškovští zahájí letošní turistickou sezonu. Program začne v devět hodin. Připravené budou zábavné hry pro děti, představí se mažoretky Falco Vyškov. Ve dvě odpoledne vystoupí kouzelník Hopsík . V půl čtvrté začne koncert kapely Cavyky a na závěr zahraje brněnská skupina OKno.

Pekelné plány

KDY: neděle od 16.00

KDE: Slavkov, Společenské centrum Bonaparte

Společenské centrum Bonaparte ve Slavkově u Brna bude v neděli patřit hlavně dětem. Herci Divadelního spolku ve Slavkově se tam představí v pohádce nazvané Pekelné plány. Její autorkou je Iva Kočí a režie se ujal Stanislav Olbricht. Pohádka pro nebojácné děti a bojácné dospělé začne ve čtyři hodiny odpoledne.

Znojemsko

Odemykání Dyje

KDY: sobota od 8.45

KDE: Dobšice

K tradičním odemykání Dyje se po vynucené pandemické pauze sejdou vodáci v Dobšicích na Znojemsku. Sraz všech účastníků je čtvrt hodiny před devátou ráno v Dobšicích u lávky přes Dyji u sportovního areálu. V devět následuje nástup a odemčení řeky nejmladším účastníkem a poté už všichni vyplují na jarní Dyji k mostu mezi Hrádkem a Jaroslavicemi se zastávkami v Tasovicích a Krhovicích.

Procházka rozkvetlými sady

KDY: sobota od 9.00

KDE: Stošíkovice na Louce, farma U tří dubů

K tradiční jarní procházce kvetoucími sady zve v sobotu farma ve Stošíkovicích na Louce na Znojemsku. „Připravili jsme vyznačenou trasu o délce asi pěti kilometrů, kterou si můžete projít vlastním tempem a prodloužit či zkrátit po libosti. U tří dubů bude připravené posezení na slámě se skleničkou dobrého vína,“ zvali pořadatelé.

Těšetický košt

KDY: sobota od 13.00

KDE: Těšetice

Spolek přátel vína v Těšeticích na Znojemsku připravil na sobotní odpoledne už osmnáctý ročník oblíbeného koštu, Začne hodinu po poledni v kulturním domě. Vstupné je 200 korun a zahrnuje skleničku a katalog, ochutnávka bude na bločky.

Zalesníme Přímětice

KDY: sobota od 9.00

KDE: Znojmo, mezi přímětickým sídlištěm a obchvatem

Přiložit ruku k dílu a podílet se na vzniku nového lesoparku v Příměticích mohou mít v sobotu účastníci společného sázení stromů ve Znojmě. „Společně vysadíme čtrnáct tisíc stromů a keřů. Přijďte a přiložte ruku k dílu v sobotu od devíti hodin ráno na polních plochách mezi přímětickým sídlištěm a obchvatem,“ zvali pořadatelé.

Zahájení sezony

KDY: sobota od 12.30

KDE: Hevlín

Sezonu na cyklostezce Brno-Vídeň zahájí milovníci cyklovýletů v sobotu. Už v půl osmé ráno vyrazí z Brna od Ronda ti nejvytrvalejší. Hlavní program začne v půl jedné odpoledne v Hevlíně. Vystoupí mažoretky a folklorní soubor. Ve dvě následuje vyjížďka k sousedům do Laa.

Miroslavská šlápota

KDY: sobota od 8.00

KDE: Miroslav, Středisko volného času

Dvaatřicátý pochod Miroslavská šlápota připravili na sobotu pořadatelé v Miroslavi na Znojemsku. Pro účastníky chystají trasy od čtyř do devíti kilometrů. „Na každé bude několik stanovišť, v cíli u Střediska volného času pak doprovodný program, občerstvení i oheň na opékání vlastních špekáčků,“ zvali pořadatelé. Startovné je šedesát korun pro dospělé, pro děti polovina.

Dobšický country bál

KDY: sobota od 19.00

KDE: Dobšice, sokolovna

V rytmu country se budou v sobotu bavit hosté bálu v Dobšicích na Znojemsku. Zábava začne v sedm večer v tamní sokolovně, stylové oblečené účastníků pořadatelé vítají. Hrát budou kapely Freďáci a Jaksepatří. Vstupné je sto korun.

Znojemský KnihoTrh pro Adélku

KDY: sobota od 10.00

KDE: Znojmo, Shopping Dobšická

V areálu obchodního centra v Dobšické ulici se v sobotu mezi desátou dopoledne a šestou odpoledne poprvé zastaví KnihoTrh. Nabídne stovky zajímavých knih z druhé ruky. Dvacet korun z každé prodané knihy půjde na pomoc vážně nemocné Adélce ze Znojma.

Den Země

KDY: pátek

KDE: Znojmo, Beach klub

Mnoho zajímavého o životě v lese, chovu domácích mazlíčků, práci lesníků, včelařů či sokolníků se dozví hosté pátečního Dne Země ve Znojmě v Beach klubu u Louckého kláštera. Dopoledne je program určený pro školy, odpoledne od tří do šesti pro všechny příchozí. Uvidí i práci košíkářů nebo tažných koňů.