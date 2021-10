Strážnice - Práskání pušek a rány z děla se budou v sobotu opět rozléhat strážnickým skanzenem. Mezi venkovskými staveními budou také k vidění desítky milovníků vojenské historie zejména v legionářských uniformách. Do Strážnice se po roční přestávce vrací Vojenský den.Tradiční setkání loni zrušila pandemická omezení, letos navíc pořadatelé museli sáhnout po náhradním termínu. „Původně jsme měli připravený termín, ten jsme ale odložili, protože nám nepřišlo vhodné naši akci pořádat krátce poté, co se nedaleko přehnalo ničivé tornádo,“ řekl Jakub Novák, předseda spolupořádajícího Klubu vojenské historie Slovácko. Jak dodal, letošní program bude i kvůli vynucenému výpadku, více zaměřený na bojové ukázky. „Všechny připomenou neklidnou dobu v prvních třech letech po vzniku první republiky spojené s pozapomenutými boji legionářů o Slovensko, ale také potyčky přestřelky Volkswehru a československé armády na Valticku v roce 1919,“ přiblížil Novák. Mezi jednotlivými ukázkami uvidí návštěvníci také výcvik kulometčíků, obsluhy polního děla a u také výcviku ardiktů, úderných jednotek z řad italských legionářů.

Mimo jiné u polního děla a s italskými legionáři se do ukázek zapojí jako jeden z účastníků Petr Čížek. „Do Strážnice jezdím už několik let. Vojenský den ve skanzenu má svou nezaměnitelnou atmosféru díky tomu, že se odehrává mezi pěknými venkovskými chaloupkami, jindy mají naše akce místo někde na loukách. Letos je to pro náš klub navíc teprve druhá akce, které se můžeme účastnit,“ řekl Čížek.Jak dodal návštěvníci uvidí mimo jiné ukázku výcviku méně známých italských legionářů. „Konkrétně půjde o útočný oddíl, výběrové vojáky, a ukázku jejich taktické přípravy,“ doplnil Čížek. Program začíná v sobotu v deset hodin dopoledne. Poslední bojová ukázka je naplánovaná na čtvrtou hodinu odpoledne. Návštěvníci zaplatí běžné vstupné do skanzenu.

DALŠÍ TIPY

Pro nadšence

Hájenka Run

KDY: sobota od 13.00

KDE: Břeclav-Poštorná



Běžecký závod na šest a jedenáct kilometrů v lesích mezi břeclavskou částí Poštorná a Valticemi se koná v sobotu od jedné hodiny odpoledne. Start i cíl bude v Lanovém centru H-park nad Poštornou. Účastníci se proběhnou mezi třemi místními hájenkami – odtud nese závod název Hájenka Run. Výtěžek pomůže postiženému Jirkovi a jeho matce.

Obnova lesa

KDY: sobota od 9.00

KDE: Znojmo, Mramotice

Do obnovy lesa u Mramotic ve Znojmě se v sobotu zapojí dobrovolníci. Sejdou se, aby společně vysázeli přes jedenáct tisíc sazenic stromků, zejména dubů a lip, také habrů a javoru mléče. Pro dobrovolníky bude k dispozici potřebné nářadí, bude ale lepší, když si přinesou vlastní rukavice. Sázení začne v devět hodin ráno.

Spanilá jízda Moravským krasem

KDY: sobota od 14.00

KDE: Adamov



Doklikovaná 2021 – Spanilka Moravským krasem, tak se jmenuje tradiční akce pořádaná k ukončení auto moto sezony. Pořadatelé zvou všechny nadšence a milovníky starého i nového motorismu na tradiční vyjížďku Moravským krasem. Sraz je ve dvě hodiny v Adamově na náměstí Práce. Průvod automobilů bude pokračovat na trase Adamov – Jedovnice – Kotvrdovice – Kojál – Lipovec – Ostrov u Macochy – Vilémovice – Jedovnice – Křtiny až zpátky do Adamova. Akce není omezena věkem ani značkou vozidla. Pro účastníky, kteří si donesou vlastní hrneček, bude před odjezdem k dispozici čaj na zahřátí. Startovné se neplatí.

Za poznáním

DinoPark

KDY: pátek a sobota, vždy od 18.00

KDE: Vyškov

ZA KOLIK: 120 korun



Netradiční pohled na druhohorní velikány, speciálně nasvícené scény, 4D kino, doprovodný program na hvězdárně nebo noční vyjížďka na DinoBiku zdarma. To vše čeká návštěvníky na Nočních prohlídkách DinoParku ve Vyškově. Začátek je vždy v šest v podvečer, vstupné je 120 korun.

Legiovlak v Brně

KDY: do neděle

KDE: brno, Královo Pole

ZA KOLIK: zdarma



Až do nedělního odpoledne mohou zájemci na nádraží v Brně-Králově Poli navštívit Legiovlak. Vlak tvoří čtrnáct rekonstruovaných vagonů a představují vlak, kterým se českoslovenští legionáři v letech 1918 – 1920 přepravovali pro transsibiřské magistrále. Vstup do legiovlaku je volný, otevřeno je ve všední dny od osmi do čtyř, o víkendu od devíti do čtyř.

Móda a veletrh

Fashion Show

KDY: pátek a sobota, vždy od 13.00, 15.00 a 17.00

KDE: Brno, Vaňkovka

Návštěvníci v brněnské vaňkovce s emohou těšit na víkend ve znamneí módy i zábavy. Fashion Showkterá se uskuteční v pátek a sobotu. Módní přehlídky se v oba dny odehrají vždy v jendu, ve tři a v pět hodin. V pátek si lidé užijí exkluzivní módní přehlídku. Dvoudenní akci budou doprovázet taneční a akrobatická čísla doplněná o audiovizuální efekty.

Caravaning Brno

KDY: do soboty od 9:00 do 18:00, neděle od 9.00 do 16.00

KDE: Brno, Výstaviště



Cestování karavany a obytnými vozy láká stále více zájemců. Nyní si mohou zájemci vybrat svůj vysněný vůz na brněnském výstaviště. Ve dvou pavilonech a na přilehlých volných plochách se představí známé značky. K vidění budou nové modely s posledními technologickými vymoženostmi.

Koncerty a festivaly

FestKaťák

KDY: sobota od 17.00

KDE: Blansko

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné



Hudební festival spíše komornějšího rázu s důrazem na rodinnou atmosféru a víkendovou pohodu, to je již tradiční podzimní akce odehrávající se v blanenském Katolickém domě neboli v Kaťáku, proto FestKaťák. Průvodcem večera a moderátorem bude již tradičně Aleš Šnek Bláha. Návštěvníci se mohou těšit na bohatou kuchyni, přátelskou atmosféru, doprovodný program a na známé i nové kapely. Zahrají Pavel Dirda a přátelé, The(y) Wanted a Spolektiv. Akce startuje v sobotu v pět hodin. Vstupné je dobrovolné.

Halloween na Dělňáku

KDY: pátek od 19.30

KDE: Blansko



Již osmý ročník nejoblíbenější podzimní akce v regionu je tady. V pátek o půl osmé propukne v Blansku tradiční Halloween na Dělňáku. Návštěvníci se mohou těšit na soutěžo nejlepší masku, soutěže o ceny s moderátory, fotokoutek s tiskem a mnoho dalších překvapení. Čtvrt hodiny po osmé vystoupí kapela Flegma T & deny OWL a následuje kapela PROROCK2. Na druhé stage to rozjede Dj Wlasa, Mort'n, Scorn a Basstronic. Nebudou chybět ani speciální drinky na baru.

Lenka Dusilová

KDY: pátek od 19.00

KDE: Hodonín

ZA KOLIK: 290 korun



Páteční večer nabídne v hodonínském Domě kultury jedinečný hudební zážitek. Půjde o sólový projekt zpěvačky Lenky Dusilové. Ta začínala už v šestnácti letech v rockové kapele Sluníčko a má za sebou spolupráci s kapelami Lucie nebo Čechomor. V posledních letech čerpá ze široké škály hudebních stylů a experimentuje například i s rozšířenými vokálními technikami. Koncert začíná v sedm hodin večer. K příjemnému poslechu bude k dispozici vinný bar s lokálními vinaři. Vstupenka vyjde na 290 korun.

Helena Vondráčková

KDY: sobota od 19.00

KDE: Brno, Semilasso

ZA KOLIK: 690 korun



Legenda české pop music a držitelka mnoha ocenění Helena Vondráčková vyrazila na odložené turné s názvem Helena – vzhůru k výšinám. Zpěvačka potěší brněnské Semilasso. Koncert začíná v sobotu v sedm hodin večer, vstupné je 690 korun. Na jih Moravy se Vondráčková hodlá vrátit ještě na jaře, v plánu má koncert ve Znojmě, a to 21. května 2022.

Leona Machálková

KDY: pátek od 19.00

KDE: Rousínov

Zpěvačka Leona Machálková připravila sólový koncertní program. Příchozí se mohou těšit na hity z českých i světových muzikálů Dracula, West Side Story, Jesus Christ SuperStar, Monte Cristo, Bídníci, Angelika, Hamlet, Evita, Cats, Elizabeth nebo Mamma Mia. Jako host vystoupí Radim Schwab, který zazpívá s Machálkovou několik duetů a také sólových písní. Koncert se koná dnes od sedmi hodin večer v Rousínově.

Divadlo

Planety

KDY: neděle od 16.00

KDE: Kyjov

Po úspěchu a vyprodané premiéře představení Planety, se rozhodli v Kočovném divadle Kyjov přidat další představení. Muzikálový příběh o radostech a strastech ve sluneční soustavě plný hudby, písniček, zábavy i ponaučení o tom, jak to vlastně ve Vesmíru chodí, bude podruhé k vidění v neděli. Planety, u kterých se hudby ujal Matěj Benka a režie Pavel Růžička, představí nejen nejstarší členy Dětského kočovného divadla ale i známé zpěváky a hudebníky z Kyjova a okolí.

Nejen pro věřící

Kostel na Zelené hoře

KDY: sobota a neděle

KDE: Žďár nad Sázavou



Znovuotevření poutního kostela na Zelené hoře ve Žďáře nad Sázavou naplánovali pořadatelé na tento víkend. V sobotu od půl páté se koná mše svatá s obnovou požehnání poutního kostela, zahraje Horácká muzika. V neděli bude pokračovat program od půl čtvrté odpoledne koncertem sboru Canto Nepomucenum z Nepomuku. Mužský sboru Vocatus Ecumenicus zazpívá od šesti hodin.

Hody a veselice

Vlkošské hody

KDY: sobota od 15.00

KDE: Vlkoš u Kyjova

Svoje tradiční krojované hody oslaví v sobotu chasa ve Vlkoši u Kyjova na Hodonínsku. Chasa se sejde v půl třetí na bočním hřišti u Sokolovny. Odtud vyjde k průvod k hasičské zbrojnici pro vínek. V osm večer následuje zábava s dechovkou Sobuláci.

Hostěradské hody

KDY: sobota a neděle

KDE: Velké Hostěrádky



Chasa ve Velkých Hostěrádkách na Břeclavsku oslaví o víkendu svoje tradiční krojované hody. V sobotu v osm večer začne hodová zábava v sokolovně. V neděli bude od dvou hodin odpoledne v kostele hodová mše, poté následuje průvod stárků vsí a odpolední zábava v sokolovně.

Burčáková krojovaná zábava

KDY: sobota od 20.00

KDE: Morkůvky

ZA KOLIK: 100 korun, krojovaná zdarma



Tradiční burčákovou krojovanou zábavu chystají pořadatelé v sobotu v Morkůvkách. K poslechu a tanci bude hrát dechová hudba Sokolka ze Šakvic. Vstupné je sto korun, pořadatelé uvítají přespolní krojované, vstup budou mít zdarma.

Bukovanské hody

KDY: pátek až neděle

KDE: Bukovany

ZA KOLIK: 100 korun na večerní zábavy



Svoje hody oslaví o víkendu chasa v Bukovanech na Hodonínsku. V pátek v osm večer začne beseda u cimbálu s muzikou Dur. V sobotu se krojovaní sejdou hodinu po poledni u Sokolovny, poté vyjde průvod po obci, večer následuje krojová zábava s věncem v Sokolovně s dechovkou Vinařinka. V neděli bude v půl jedenácté v kostele hodová mše, následuje průvod po vsi s kradením káčera v Dědině. Pak následuje zábava do devíti večer. Vstupné na večerní zábavy je sto korun.

Řemeslný jarmark

KDY: sobota od 9.00

KDE: Kuřim

První řemeslný jarmark se koná v sobotu v Kuřimi. Začátek je v devět hodin ráno. Pořadatelé slibují, že ke koupi bude oblečení, šperky, keramika, kabelky, bytové dekorace, kosmetika, svíčky, hračky, betlémy, vánoční dekorace a mnoho dalšího. Děti i dospělí najdou zábavu v tvořivých dílnách. Program bude naplánovaný po celý den.

Kakaové odpoledne

KDY: neděle od 14.00

KDE: Brno, Botanická zahrada



Ochutnávku FairTrade čokolády spolku NaZemi mohou navštívit lidé v neděli odpoledne v brněnské Botanické zahradě. Akci doprovodí africké rytmy v podání skupiny Ritmo Factory. K vidění bude i prodejní výstava citrusů a dalších tropických a subtropických rostlin, stejně tak nově rekonstruovaná expozice kapradin, cykasů a masožravých rostlin.

Víno a dýně

KDY: sobota od 11.00

KDE: Moravská Nová Ves

ZA KOLIK: 450 korun



Podzimní setkání u dobrého vína a dýní chystá na sobotu spolek Vinaříček v Moravské Nové Vsi. Setkání začíná hodinu před polednem, ve sklepní uličce Výmol a Zátiší. K ochutnání budou neoveská vína ve sklepích a také zajímavé dýňové speciality. K dobré chuti a náladě zahraje cimbálová muzika Husaři. Vstupné je 450 korun a zahrnuje skleničku a a žetony ke konzumaci. Vstupenky jsou slosovatelné, pořadatelé slibují zajímavé ceny.

Pro děti

Dýňové odpoledne

KDY: neděle od 13.30

KDE: Zoo Hodonín

ZA KOLIK: děti v kostýmu - zdarma, jinak běžné vstupné



Hodonínskou Zoologickou zahradu ovládne v neděli podzimní atmosféra. Od půl druhé do pěti hodin se v jejím areálu uskuteční Dýňové odpoledne. Pro návštěvníky jsou připravené hry a soutěže s podzimní tematikou, dlabání dýní a soutěž o tu nejhezčí, výtvarné dílničky, fotokoutek nebo dýňové speciality. Součástí programu bude i komentované krmení zvířat. Děti, které na akci dorazí v kostýmu, mají vstup zdarma.

Drakiáda

KDY: sobota od 10.00

KDE: Mokrá-Horákov

ZA KOLIK: 50 nebo 100 korun



Sobotu si mohou užít společně na čerstvém vzduchu zejména rodiny s dětmi, a to v prostoru bývalé raketové základny v Mokré-Horákov. Den plný létajících draků, dýní, zábavného programu, bohatého občerstvení a hlavně příjemné nálady začne v deset hodin. Pořadatelé slibují i jízdy na vojenské technice a čtyřkolkách. Příchozí si užijí i farmářské trhy a ochutnávku vína. Vstup pro děti je padesát korun, dospělí zaplatí sto korun.

Pohádkový příběh

KDY: sobota od 15.00

KDE: Vyškov



Sobotní den s pohádkou si užijí děti ve Vyškově. Uvidí příběh O princezně, Luciášovi a makových buchtách Vypráví o princezně Albertině, která by se ráda vdávala, o čertovi Luciášovi, vrchním správci pekelného nepořádku, který si hledá nevěstu a o tom, co se všechno stane, když se spolu setkají. Děti vtáhne do děje příběh, kterému nechybí rysy klasické pohádky. Mohou během představení živě reagovat. Začátek je ve tři hodiny odpoledne.

Co se chystá

Citron

KDY: 5. listopadu

KDE: Boskovice

ZA KOLIK: 1145 korun



Legendární kapela Citron s Láďou Křížkem potěší své fanoušky v Boskovicích. Koncert je součástí šňůry nazvané Supi se slétají Tour 2021. Kapela vystoupí 12. listopadu ve Strážnici, a pak se přesune na Vysočinu. Lidé Citron uslyší 19. listopadu v Třebíči a 3. prosince v Havlíčkově Brodě.

Jakub Smolík

KDY: 8. listopadu

KDE: Vyškov, Besední dům

ZA KOLIK: 210 korun



Koncert Jakuba Smolíka nabídne vedle hitů tohoto umělce, jako jsou Jen blázen žárlí, Prý chlapi nebrečí či Ave Maria, i některé nové písničky z jeho zbrusu nového alba Právě proto vám teď zpívám, které vydal na podzim roku 2020. Diváci Smolíka uvidí i uslyší 8. listopadu v Besedním domě ve Vyškově a vstupné je od 210 korun.