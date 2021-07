Předposlední červencový víkend na jihu Moravy bude patřit festivalům. V brněnských Lužánkách si lidé užijí PonavaFest a v Břeclavi chystají Slavnosti piva s rockovým nádechem a dobročinným přesahem. Brno láká na festival pod širým nebem, který nabídne muziku různých žánrů. Lužánecký park bude patřit jazzu, alternativním hudebním žánrům, divadlu i poezii. „Je připravený pestrý program, a těšíme se, že na PonavaFest 2021 si najdou cestu nejen příznivci jazzu a alternativních žánrů,“ pozval hlavní organizátor festivalu Vít Kalvoda. Dodal, že stejně jako předchozí ročníky, bude i letošní akce bez plotů a vstupného. Od pátku do neděle si tak návštěvníci budou moci vychutnat vystoupení MeoW v čele s hvězdným jazzovým bubeníkem Jimem Blackem, nizozemský Cyrille Oswald Group, brněnskou legendu Dunaj, kapely HOKR, Nedělní lidé, Zaracha, YLO africký slon, česko-slovenský Peter Korman Quintet, brněnský projekt Witch Orchestra – Frank Zappa Tribute a mnoho dalších. Scéna Šapitó nabídne po celý víkend divadelní představení, stand-up komedii a slam poetry. Návštěvníci si poslechnou specifický styl na pomezí básnického a zpívaného přednesu. Pořadatelé slibují, že dojde i na tetování hennou, sítotiskovou dílnu, exhibici AcroYogy, slackline, projížďky na koních nebo aktivity pro děti.

Slavnosti břeclavského piva Rock 2021 ovládnou v sobotu od jedné hodiny odpoledne okolí břeclavského zámku. „Slavnosti ve velkém stylu jsme museli odložit na příští rok, ale nechtěli jsme naše věrné fanoušky letos nechat na suchu. Proto se vrátíme ke kořenům a uspořádáme jednodenní slavnosti s rockovějším programem,“ sdělili pořadatelé. Nadšence do rockové muziky potěší kapely Dymytry, INEKAFE, UDG, Morčata na útěku, DARK GAMBALLE a IRNIS. Kromě pěnivého moku hned pěti regionálních pivovarů si příchozí pochutnají na masových i vegetariánských, sladkých i slaných lahůdkách a nebude chybět ani káva. Zisk ze vstupného poputuje obcím zasaženým tornádem.

Tipy ze Znojemska

Den posledního soudu

KDY: pátek, sobota a neděle od 20.00

KDE: Znojmo, kostel svatého Michala

ZA KOLIK: od 490 korun

Uvedením prvního scénického provedení oratoria Georga Philippa Telemanna Den posledního soudu vyvrcholí letošní Hudební festival Znojmo. Premiéra původního nastudování je na pořadu v pátek, reprízy v sobotu a v neděli, vždy v osm hodin večer v kostele svatého Michala na Jezuitském náměstí ve Znojmě. Vstupné je od 490 korun.

Otevřené sklepy

KDY: sobota od 11.00

KDE: Dyjákovičky

ZA KOLIK: 150 korun

Podruhé pozvou v sobotu členové Vinařského spolku v Dyjákovičkách na Znojemsku milovníky dobrých vín do svých otevřených sklepů. Objevovat Dyjákovičky a jejich nejbližší okolí i malebné sklepy místních vinařů mohou návštěvníci mezi jedenáctou dopoledne a osmou večer. Vstupné je sto padesát korun.

Koncerty na Káře

KDY: sobota od 18.30

KDE: Znojmo, na Káře

Místo oblíbeného Majálesu, který letos zrušila pandemie, nabídne Znojemská Beseda v sobotu večer na Káře svěží letní koncert. Od půl sedmé večer zahraje nejprve Pekař, potom Majself a nakonec Yzomandias.

Černínské slavnosti

KDY: sobota od 13.00

KDE: Černín

Výročí 890 let od první psané zmínky o své obci oslaví lidé v Černíně nedaleko Jevišovic na Znojemsku. 110 let od založení současně oslaví černínský sbor dobrovolných hasičů. Program oslav zahájí v sobotu hodinu po poledni právě slavností průvod hasičů. Ve dvě hodiny pak u kulturního domu začne slavností mše. K poslechu, tanci a dobré náladě pak bude hrát kapela Skaláci, pořadatelé slibují chutné občerstvení.

Jarmark na Cornštejně

KDY: sobota od 10.00

KDE: Cornštejn, Vranovsko

Ukázky řemesel, od kovářů po ševce, stánky s rozmanitým řemeslným zbožím i stylové občerstvení nabídne v sobotu od deseti do čtyř jarmark na zřícenině Cornštejn na Vranovsku.

Dobrodružná sobota

KDY: sobota, od 10.00

KDE: Chvalovice, hřiště

Pestrý program připravili na sobotu pro děti pořadatelé Dobrodružné soboty. Vše začne už dopoledne mezi devátou a desátou hodinou a po celé dopoledne pak děti budou závodit na koloběžkách a šlapacích kárách. Současně budou připravené prohlídky pěchotního srubu Zahrada. Od jedné budou děti bavit pohádky v podání divadla Scéna. Od dvou do šesti pak bude pokračovat odpoledne plné her a soutěží. Nakonec připravili pořadatelé diskotéku v maskách.

DALŠÍ TIPY

Blanensko

Člověk v jeskyni

KDY: sobota od 17.00

KDE: Galerie města Blanska, Blansko

Díla moderních umělců s archeologickými nálezy ze sbírek Moravského zemského muzea propojí nová výstava Člověk v jeskyni. K vidění budou také dosud nevystavované kresby Karla Absolona, hyperrealistické malby Adama Kašpara či Anetty Mony Chisy. Vernisáž začne v sobotu v pět odpoledne v blanenské městské galerii. Výstava potrvá do 5. září a pojí se s ní i bohatý doprovodný program.

Divadlo na zámku

KDY: pátek od 17.00

KDE: Boskovice, zýámek

ZA KOLIK: 80 korun

Zlínské divadlo Scéna zavede děti v pátek večer na ostrov Čičidžuma. V pohádce, kterou dětem zahraje se na ostrov dostane pomocí pohádkové knížky malá Natálka a vypraví se na dobrodružnou cestu za pokladem, překonat musí různé nástrahy a vyluštit záludné hádanky. Představení začíná v pět hodin odpoledne, vstupné je osmdesát korun.

Gulášový festival

KDY: sobota od 11.00

KDE: Adamov

ZA KOLIK: zdarma

Už počtvrté se v sobotu před polednem sejdou v Adamově na Sklaďáku zkušení i teprve zkoušející kuchaři a kuchtíci, aby připravili co nejlahodnější guláše. Soutěžit bude letos nejvýše osm týmů, do práce se dají hodinu před polednem. Návštěvníci se začnou scházet od jedné hodiny odpoledne. Mezi půl šestou a půl sedmou vyhlásí pořadatelé výsledky a v sedm začne letní Rocková noc s kapelou Prorock. Vstup je zdarma.

Břeclavsko

Autentická vína

KDY: pátek a sobota

KDE: Velké Bílovice

ZA KOLIK: 1300 korun na oba dny

Do Velkých Bílovic zamíří v pátek a sobotu milovníci autentických vín na šestý ročník July Randezvous, červencového setkání producentů a milovníků právě autentických vín. Páteční program potrvá od čtyř odpoledne do devíti večer, v sobotu pokračuje od dvou do osmi večer, v neděli ještě bude příležitost k nákupu vín od devíti ráno až do poledne. Festival nabídne řadu příležitostí k ochutnání vín přihlášených vinařství z České republiky i sousedních zemí, diskusí a setkání. Vstupné na páteční program je 800 korun, v sobotu 1000, vstupenka na oba dny stojí 1300 korun. Autentická vína jsou vína pocházející z hroznů z vlastních vinic, vyrobená v souladu s přírodou a odkazují na tradici předků.

Tradiční krojované hody

KDY: sobota a neděle

KDE: Starovičky

Svoje krojované hody oslaví o víkendu chasa ve Starovičkách na Břeclavsku. V sobotu chasa už v osm ráno vyrazí po vsi zvát na hody, průvod od prvního stárka vyjde v půl třetí odpoledne. V neděli vyjde v půl třetí odpoledne průvod od druhého stárka. Odpolední zábava začne v oba dny ve čtyři odpoledne a večerní zábava rovněž v oba dny v osm večer. Zahrají dechovky, v sobotu Sokolka, v neděli Hornobojané.

Koncert pro deset strun

KDY: pátek od 19.00

KDE: Mikulov, u jeskyně Turold

ZA KOLIK: 300 korun

Houslový virtuos Jaroslav Svěcený nabídne v pátek další z koncertů u příležitosti Mezinárodního roku jeskyní a krasu, tentokrát zazní před mikulovskou jeskyní Turold koncert pro deset strun a krásných slov. Vstupné je 300 korun, koncert se koná pod otevřeným nebem a za každého počasí.

Brněnsko

Jakubské hody

KDY: sobota od 9.00 až neděle

KDE: Pohořelice

ZA KOLIK: 150 korun

Víkend v Pohořelicích bude ve znamení tradičních hodů. Vše začne v sobotu v devět ráno svěcením vína na parkovišti před kostelem, poté chasa vyjde na obchůzku městem. Hodová zábava s Dambořankou začne v půl deváté večer na parketu u sportovní haly. Vstupné je 150 korun. V neděli ve dvě začne hodová mše v kostele svatého Jakuba, následuje průvod k hale a pohodová zábava

Pavlásek na Špilberku

KDY: neděle od 20.00

KDE: Brno, Špilberk

ZA KOLIK: 359 korun

Show Lukáše Pavláska s podtitulem „Češi, alkohol a Rock and roll“ pobaví diváky v neděli večer v Letním kině na Špilberku. Příchozí zjistí, který národ je nejlepší na světě, jak sestavit punkovou kapelu nebo jaký je dokonalý televizní program. Celovečerní speciál je esencí toho nejlepšího z Pavláskovy tvorby. Bavič patří mezi průkopníky stand-up comedy.

Káznice na Cejlu

KDY: sobota ve 14.00 a v 15.00

KDE: Brno, Cejl

ZA KOLIK: 150 korun

Podniknout výpravu do prostor, ze kterých mrazí, mohou lidé v sobotu odpoledne v Brně. Bývalá krajská věznice v na Cejlu je výjimečný objekt s historií, která sahá do osmnáctého století. Ještě ve dvacátém století zde popravovali politické odpůrce nacismu a komunismu. Prohlídky začínají ve dvě a ve tři hodiny, vstupné je sto padesát korun. Další podobná možnost bude až 7. srpna.

Bouře na Špilberku

KDY: od pátku do neděle, vždy od 20.30

KDE: Brno, Špilberk

ZA KOLIK: 360 až 850 korun

Shakespearovské slavnosti pokračují v Brně magickou komedií Bouře. Diváci se mohou těšit na pozdní hru Williama Shakespeara, v níž se objevují témata a motivy, které alžbětinského dramatika zajímaly po celý život: velká láska, pletichy, pomsta či odpuštění.

Mendel festival

KDY: pátek až neděle

KDE: Brno

V pátek slibují pořadatelé v zahradě Augustiniánského opatství letní kino.Sobota nabídne komentované prohlídky, přednášky a kulturní program. Příchozí se mohou těšit na cestu do časů Gregora Johanna Mendela a podívat se, jak se lidé tehdy oblékali, jak trávili volný čas a co si připravovali k obědu. V neděli lze pak zavítat do baziliky na slavnostní mši svatou.

Hodonínsko

Otevřené sklepy

KDY: sobota od 10.00

KDE: Čejkovice

ZA KOLIK: 799 korun



Třináct vinařů z Čejkovic na Hodonínsku otevře své sklepy v sobotu v deset hodin dopoledne. K dobré chuti a náladě bude mezi sklepy beseda s cimbálovou muzikou Malina, a to od půl osmé večer do půlnoci. Na místě bude možné zakoupit občerstvení jako třeba pečené prase. Vstupné je 799 korun. Vstupenku si návštěvníci budou moci koupit už od devíti hodin. V ceně jsou například skleničky a mapky, a také kupony na nákup vína za tři sta korun.

Výročí obce v Těmicích

KDY: pátek až neděle

KDE: Těmice

ZA KOLIK: zdarma



Šest a půl století od první zmínky o obci oslaví od pátku do neděle lidé v Těmicích na Hodonínsku. V pátek odpoledne oslavy začnou dětskými vystoupeními, ukázkou dobových žní a večerní zábavou. V sobotu ve dvě odpoledne vyjde od sokolovny dožínkový průvod. V neděli začíná v půl deváté v sokolovně sraz rodáků, v jedenáct následuje mše u kapličky a ve tři hodiny odpoledne oslavy završí posezení v sokolovně s dechovkou Vinařinka.

Rodinný program ve skanzenu

KDY: sobota od 9.00

KDE: Skanzen Strážnice

ZA KOLIK: 70 až 100 korun



Na nový rodinný program zvou pořadatelé v sobotu od devíti hodin do Skanzenu Strážnice. Návštěvníci se mohou těšit na ukázku psích profesí a aktivit kynologických klubů, agility, hledání bomby či drog a také na psí poradnu. Na programu bude i kouzlení s Jirkou Hadašem, hry, soutěže a spousta další zábavy. Pořadatelé prosí, aby příchozí nechali své psí mazlíčky doma. Vstupné je sedmdesát nebo sto korun.

Vladimír Merta v Kuželově

KDY: pátek od 18.00

KDE: Kuželov



Písničkář, publicista a spisovatel Vladimír Merta vystoupí v pátek v Kuželově na Hodonínsku. Rozezní tamní restauraci a penzion U mlýna. Současně představí i svou knižní novinku Popelnicový román. Na jih Moravy se písničkář ještě o prázdninách vrátí, v půli srpna zahraje v Brně a na konci srpna ve Veselí nad Moravou.

Vyškovsko

Popelka na zámku

KDY: neděle od 13.30

KDE: zámek Slavkov u Brna

ZA KOLIK: 180 až 250 korun



Po delší pauze připravili pořadatelé na zámku ve Slavkově oblíbenou pohádkovou prohlídku. Známý příběh o Popelce se odehraje v neděli odpoledne na prohlídkové trase zámku a děti s rodiči se mohou stát součástí vyprávění. Pokud přijdou děti v kostýmu, budou vítané. Z důvodu omezené kapacity je nutná rezervace předem na telefonu 544 227 548. Vstupenky lze zakoupit prostřednictvích webových stránek zámku.

Léto na náměstí

KDY: pátek od 13.00

KDE: Vyškov



Letní párty plná elektronické hudby se koná na Masarykově náměstí ve Vyškově. Hrát budou Kooki Dirt včetně hostů Luise a Van Drifta.

Výstava výtvarných prací

KDY: sobota a neděle od 15.00 do 19.00

KDE: Hřbitovní kostel Panny Marie, Vyškov

ZA KOLIK: zdarma



Výtvarné práce studentů vyškovského gymnázia a střední zdravotnické školy na téma: „Kousek mého zevnějšku“, „Autoportrét“, „Pop Art“ a „Imprese přírody“ jsou k vidění v Hřbitovním kostele Panny Marie ve Vyškově. Výstavní hodiny jsou o víkendu, a pak následující úterý a víkend na přelomu července a srpna.