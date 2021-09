Recitál zpěvačky Lucie Bílé a klavíristy Petra Maláska nabídne v sobotu Bzenec. Příznivci této výjimečné zpěvačky na něj mohou vyrazit do Domu kultury.

Tata Bojs a Hrubá hudba KDY: pátek od 19.00 KDE: Veselí nad Moravou Dvě žánrově odlišná uskupení, která však propojuje jeden člověk – Jiří Hradil. Hudebník působící v kapelách Tata Bojs nebo Lesní zvěř, a který začal před lety spolupracovat také s Horňáckou muzikou Petra Mičky. Ze spojení elektronické hudby a cimbálovky pak vznikl originální projekt Hrubá hudba. A právě ten se spolu s legendárními Tata Bojs představí ve Veselí nad Moravou. V pátek od sedmi hodin vystoupí Hrubá hudba a Tata Bojs v zámeckém parku u kavárny. V případě nepříznivého počasí se koncert přesouvá do sálu kulturního domu.

Ve Velkých Opatovicích se v sobotu mohou lidé těšit na Veletoč, komedii v podání hostů z divadla Kalich. Co se stane, když se do života bratra příliš plete jeho sestra, uvidí v autorské komedii Ivy Janžurové. V hlavních rolích se představí Iva Janžurová, Eva Holubová, Marian Roden a další. Vstupné je 450 korun, začátek v sedm hodin.

Na den kovářem je název akce, kterou v sobotu pořádá kafebar Třetí poločas z Lipova na Hodonínsku. Během akce, která startuje v pravé poledne, se mohou návštěvníci těšit na ukázky dobových zbraní a středověké výzbroje, besedu s kováři a večerní ohňovou show. Především si ale mohou vyzkoušet kovářské řemeslo, a to při výrobě srdíček, hřebíků nebo dalších kovaných výrobků. Vše pod vedením profesionálů z Boršické kovárny.

Petrovské hody KDY: pátek a sobota KDE: Petrov Pátečním stavěním máje odstartují letošní Svatováclavské hody v Petrově na Hodonínsku. Hlavní program se uskuteční v sobotu, kdy požádá krojovaná chasa o hodové právo a poté projde obcí. Hodová zábava začne v osm hodina, a to za hudebního doprovodu dechové hudby Svárovanka a cimbálové muziky Jožky Šťastného.

V půl deváté ráno převezme chasa v Dyjákovicích hodové právo a o půl hodiny později si přijde pro požehnání do kostela svatého Michala. Tak začnou šestnácté michalské hody. Od půl desáté vyrazí chasa na obchůzku po vsi s kapelou Moraváci. Ve čtyři odpoledne zahraje k posezení před kulturním domem cimbálka Dur. Hodová zábava začne v osm večer, hrají Moraváci a Cauliflower Band, v devět se krojovaná chasa postará o předtančení. Vstupné na večerní zábavu je 130 korun. V neděli hodinu před polednem bude v kostele hodová mše.

Václavské hody KDY: pátek až neděle KDE: Moravský Krumlov, Rakšice Od pátku do neděle oslaví svoje Václavské hody v krumlovských Rakšicích. V pátek od pěti začne za Orlovnou stavění máje. V sobotu dopoledne bude chasa zvát na hody v místní části Durdice, ve tři začne za Orlovnou zavádění s dechovkou Trenďanka a v osm následuje hodová zábava s kapelou Fantazie. V neděli dopoledne bude chasa zvát na hody po Rakšicích a ve tři následuje zavádění za Orlovnou s Trenďankou.

Lisování hroznů, ochutnávku vín, prodej burčáku a chutné občerstvení nabídne místním lidem i návštěvníkům v Baště u lisu v Sedleci u Mikulova tradiční Sedlecké vinobraní. K dobré náladě bude hrát cimbálová muzika Jožky Šmukaře a Jiří Zonyga. Vstup je volný. Akce začíná v deset dopoledne a potrvá do sedmi večer.

Soutěž a zároveň přátelské setkání pejskařů i jejich svěřenců se koná v sobotu v Drásově na Brněnsku. Psa jejich majitelé předvedou v pohybu, v klusu a výstavním postoji. Porota bude hodnotit souhru majitele a psa, povahu psa a jeho celkovou kondici. Propozice najdou zájemci na lelevorisek4.webnode.cz. Akce začne již v sedm hodin ráno a potrvá do pěti odpoledne.

Sobota bude na Dyji u Louckého kláštera ve Znojmě patřit Festivalu dračích lodí. Hlavní program začne v deset hodin dopoledne, na pořadu budou nejprve závody na trati 160 metrů, finálové jízdy začínají v půl druhé odpoledne. Od půl třetí začínají závody na padesát metrů. Večer zpestří od půl sedmé gladiátorské sprinty na osvětlených desetiveslicích. Do nočních hodin slavnost pokračuje hudebním programem.

Čokofest ve Slavkově KDY: pátek až neděle KDE: Slavkov u Brna Víkend s chutí a vůní čokolády si mohou užít všichni milovníci sladké dobroty ve Slavkově u Brna na Vyškovsku. Akce je jedinečnou událostí pro všechny gurmány a příznivce čokolády a cukrovinek, kteří mají chuť se pobavit, skvěle si pochutnat a případně se i přiučit vaření s čokoládou. Festival Čokofest začíná v pátek ve tři hodiny odpoledne a trvá až do neděle.

Víkend plný oživlé historie slibuje Slovanské hradiště v Mikulčicích. Pořadatelé slibují, že k vidění bude velký raně středověký tábor. Návštěvníci tak poznají život a boj v raném středověku. V sobotu je navíc naplánovaný bohatý jarmark středověkých řemesel a hrát bude středověká hudba Bakchus. Vstup do expozic a na vyhlídkovou věž je v sobotu i v neděli zdarma.

Otevřené ateliéry KDY: sobota a neděle KDE: různá místa v kraji V Jihomoravském kraji již po jedenácté otevřou malíři, sochaři, grafici, keramici, kováři, šperkaři, oděvní výtvarníci, mozaikáři a mnoho dalších umělců a výtvarníků své dílny, ateliéry, studia či vystaví své práce v galeriích. Zájemci do nich mohou nahlédnou v sobotu a neděli. Přehled zapojených umělců a jejich ateliérů najdou lidé na www.d-o-a.cz.

Tradiční Svatováclavské městské slavnosti pořádá od pátku do neděle také město Břeclav. V areálu pod zámkem v pátek odpoledne vyroste májka, v sobotu v jedenáct začne tradiční jarmark s bohatým doprovodným programem, vystoupí například Jiří Zonyga a Větry z jihu a Queen revival Princess. V neděli projde od dvou odpoledne centrem města hodový krojovaný průvod a o hodinu později začne pod zámkem hodová zábava s vystoupením chasy a folklorních souborů.

Svatováclavské trhy v Ivančicích zvou v pátek a v sobotu na řemeslný jarmark, burčák, grilované speciality a zábavu pro děti. Součástí býval v minulosti také Grillfest amatérských kuchařů, ten ale pořadatelé pro letošek kvůli covidovým opatřením zrušili. I tak se ale návštěvníci na Palackého náměstí nudit nebudou. Hudební produkce začíná v pátek už v jedenáct dopoledne. „Představí se kapely různých žánrů, vystoupí žáci místní umělecké školy i taneční kroužky a zajímavostí bude od šesti večer talk show s promítáním Posedlí Dakarem, se kterým přijede přímo jezdec Dakaru Martin Macík,“ uvedla Ivana Vilmanová z kulturního a informačního centra Ivančic. V sobotu bude program na náměstí začínat v deset dopoledne a vystoupí například Železný Zekon, představí se rocková kapela Rock String a s ohňovou show vystoupí In Flamenus. Kino Réna nabídne po oba dny spoustu zajímavých filmů.

Doprovodný kulturní program se bude odehrávat na náměstí a v letním kině. „V sobotu zahraje dechová hudba Boskověnka, vystoupí folklorní soubor Velen a od dvou hodin v letním kině zazpívá Michal Prokop a Frasmus Five. V neděli v ten samý čas ho vystřídá Hradišťan a Jiří Pavlica a od čtyř odpoledne zahraje Pokáč,“ uvedl za pořadatele z Boskovic Ivo Legner. Pro děti jsou připravené dílničky, hravý den i husí radosti.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.