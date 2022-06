Marie Rottrová s brněnským legendárním Orchestrem Gustava Broma a velkolepá oslava 140. výročí slavkovských hasičů. To budou hlavní taháky letošních Dnů Slavkova. Nabídnou toho ale ještě mnohem víc. „Akce dřív mívala podtitul Slavkov baví Slavkov. Stále platí, že se při slavnostech snažíme dát možnost dětem z místních škol a regionálním kapelám, aby mohly vystoupit na velkém pódiu. Nabízíme také vždy nějaký velký koncert zdarma a pořádáme i řemeslný jarmark,“ popsala tradiční podobu Dnů Slavkova mluvčí města Veronika Slámová.

Program začne už v pátek dětským dnem v zámeckém parku. Tam děti od dvou do pěti hodin odpoledne čeká například lunapark, poníci, malování na obličej, taneční vystoupení, divadélko nebo virtuální realita v zámeckých konírnách. V osm hodin večer se pak na nádvoří Panského domu odehraje folkový koncert v podání Poutníků a Nezmarů.

Hlavní část Dnů Slavkova organizátoři směřují na sobotu. Na Palackého náměstí v devět hodin otevřou řemeslný jarmark. Ve tři čtvrtě na deset vyjde slavnostní průvod městem při příležitosti oslav 140. výročí založení sboru dobrovolných hasičů. Na pódiu na náměstí se pak budou střídat různí účinkující. Představí se děti ze slavkovských škol, na třetí hodinu odpolední je naplánované vyhlášení ankety Sportovec roku 2021. V půl páté vystoupí Slávek Janoušek s kapelou a v půl sedmé Marie Rottrová s Orchestrem Gustava Broma. Souběžně se bude další program odehrávat v zámeckém parku a v Panském domě. V parku bude například vystavená historická i současná hasičská technika a v půl třetí tam začne série ukázek hasičského útoku, použití historické stříkačky, hašení oleje a vyprošťování osoby z havarovaného vozidla. Od jedné do tří hodin odpoledne si zájemci mohou prohlédnout nově opravenou historickou radnici, kde bude k vidění také výstava fotografií Slavkova od Zdeňka Vošického.

Dny Slavkova v neděli od pěti hodin odpoledne završí Národní festival komorních orchestrů, který se odehraje v Rubensově sále slavkovského zámku.

Na několika místech ve městě to bude od pátku do neděle žít také v Mikulově. Slavnosti Mikulova jsou tradiční akcí, kterou tam pořádají už od roku 2007. „Hlavním cílem slavnostíje, aby se lidé potkali, ať už na hlavním náměstí, nebo na sídlišti, a představení činnosti místních spolků. Je to akce zejména pro obyvatele města, aby se pobavili, seznámili, veškerý program je zdarma,“ uvedl Dominik Ryšánek z pořádající Mikulovské rozvojové.

V pátek od pěti hodin odpoledne bude na Náměstí vyhrávat cimbálová muzika Klaret a v městském kině od sedmi hodin večer vystoupí herci Divadla Bolka Polívky s představením Letem sokolím.

V sobotu a v neděli Náměstí zaplní jarmark. Na pódiu se v sobotním programu vystřídá řada účinkujících. Představí se děti z mateřských i základních škol, ze základní umělecké školy i domu dětí a mládeže. Dvacet minut po jedné hodině bude na programu ocenění dětí a mládeže za mimořádné výkony v loňském roce a před třetí hodinou před diváky slavnostně podepíší partnerskou smlouvu zástupci měst Mikulov a Hochheim. Následovat bude několik koncertů, například od tři čtvrtě na sedm publiku zazpívá Olga Lounová & Band. Další program se odehraje na Lormově náměstí a na Panel Stage na sídlišti, kde budou připravené i sportovní aktivity pro děti, venkovní posezení s občerstvením nebo projekce filmu Vlastníci na stěně panelového domu. V zámeckém parku se od jedné hodiny odpolední bude konat degustace růžových a perlivých vín českých a moravských vinařů, kterou zpestří multižánrové představení Colours of Moravia. Oranžerie v zámeckém parku bude patřit Fler marketu. V neděli bude jarmark otevřený od devíti hodin do dvou odpoledne a procházení stánků návštěvníkům zpříjemní produkce dvou cimbálových muzik.

Brno a Brněnsko

Open house Brno

KDY: sobota a neděle

KDE: Brno

Zákulisí pěti ikonických brněnských hotelů, cyklo prohlídka překvapivých kvalit socialistického sídliště ve srovnání s tím současným nebo tři pohledy, jak se architektura potkává s hudebním uměním. Architektonický festival Open House Brno nabídne o posledním květnovém víkendu bezplatné prohlídky asi osmdesáti nevšedních míst v Brně, kam se veřejnost běžně nedostane. Všechny podrobnosti najdou zájemci na www.openhousebrno.cz.

Vzpomínka na starou Tišnovku

KDY: sobota od 13.00

KDE: Brno

V sobotu se bude v Brně slavit výročí 60 let od ukončení provozu na původním úseku železniční trati přes čtvrti Zábrdovice, Husovice a Černá Pole, zvaném stará Tišnovka. V jednu hodinu začne komentovaná procházka s Jiřím Kotrmanem, sraz zájemců je v parku na Tkalcovské ulici. Následovat bude křest knihy Poslední vlak brněnským Severem. 60 let od zániku staré Tišnovky. V šest hodin večer pak v kulturním sále Musilka proběhne premiéra dokumentárního filmu o staré Tišnovce a taneční zábava.

Sokolnické slavnosti

KDY: sobota – neděle

KDE: Sokolnice

Proč přijít: Sto třicet let od založení hasičského sboru a sto padesát let od založení základní školy oslaví o víkendu v Sokolnicích na Brněnsku. Slavnosti začnou v sobotu v deset hodin dopoledne. V areálu bývalých kasáren budou do čtyř odpoledne ukázky hasičské práce, ve škole jsou k prohlédnutí výstavy o historii školy, obce a spolků. Odpoledne následuje od tří hodin kulturní program na nádvoří za S-pasáží a od sedmi večer zábava pokračuje besedou u cimbálu. V neděli jsou ještě otevřené výstavy ve škole.

Euro bike fest

KDY: pátek – neděle

KDE: Pasohlávky, Merkur

Motorky, zábava, koncerty, sport, workshopy. To vše čeká ode pátku do neděle návštěvníky Autokempu ATC Merkur v Pasohlávkách. Koná se tam totiž Euro Bike Fest, který pořadatelé prezentují jako největší a nejnavštěvovanější motofestival v Československu. Návštěvníci se mohou těšit i na různá kaskadérská vystoupení bojové sporty nebo promítání filmů pod širákem.

Indiánský den dětí

KDY: sobota od 14.00 do 18.00

KDE: Brno, Pavilon Anthropos

Bohatý program čeká na děti, které přijdou v sobotu odpoledne do areálu Pavilonu Anthropos. Uvidí například ukázku práce s koňmi, vystoupení westernového městečka v Boskovicích, zkusí si indiánské hry a dovednosti, mohou si zastřílet z luku nebo zkusit ulovit bizona.

Oživlý zámek

KDY: sobota od 9.30

KDE: Rosice, zámek

Návštěvníci zámku v Rosicích si mohou v sobotu užít kostýmované prohlídky. Scénky sehrají herci Rosivadla, zapojí se i správa zámku a hosté. Připravené bude také ukázky a workshop středověké kuchyně v podání Skupiny dobového života Plný břuch, vystoupení skupiny historického šermu Taranis a malý program pro děti.

Za Kounickou Frankovkou

KDY: sobota od 10.00

KDE: Dolní Kounice

Proč navštívit: Bratrstvo vinařů a kopáčů z Dolních Kounic na Brněnsku zve v sobotu už po sedmé na výpravu do otevřených sklepů v Dolních Kounicích, Moravských Bránicích, Nových Bránicích. „V letošním ročníku je pro návštěvníky připraveno dvaatřicet otevřených sklepů a nalévacích míst, kde ochutnají nejenom naše Kounické Frankovky, ale i další odrůdy typické pro dolnokounicko. jako Müller Thurgau, Veltlínské Zelené, Sauvignon, Svatovavřinecké a Zweigeltrebe,“ zvou pořadatelé. Vstupné je 300 korun.

Řecká sobota

KDY: sobota od 11.00

KDE: Brno, hrad Veveří

Proč přijít: Na hradě Veveří se v sobotu koná už desátý ročník akce nazvané Řecká sobota. Hlavní hvězdou kulturního programu bude brněnská zpěvačka s řeckými kořeny Froso Tarasidu. Dále vystoupí několik tanečních a pěveckých souborů. Příchozí budou moci také zhlédnout dvě výstavy a nebude chybět taneční zábava s hudební skupinou Poseidonas a řecké občerstvení.

Merkádo

KDY: pátek a sobota

KDE: Brno, náměstí Svobody

Barvy, melodie, chutě a vůně Latinské Ameriky přinese v pátek a sobotu na náměstí Svobody v centru Brna festival Merkádo. Pořadatelé chystají stylový trh a řadu vystoupení a workshopů.

Bedřichovické hody

KDY: pátek až neděle

KDE: Bedřichovice, Šlapanice

Tradiční hody ovládnou od pátku do neděle Bedřichovice a Šlapanice. Program začne už v pátek stavěním máje. V sobotu ve dvě hodiny odpoledne vyjde průvod stárků obcí a večer se koná hodová zábava. V neděli v půl jedenácté hody završí mše svatá před kaplí.

Rajhradské babské hody

KDY: sobota od 14.00

KDE: Rajhrad, sokolovna

Rajhradské babské hody odstartují v sobotu ve dvě hodiny odpoledne odchodem ze sokolovny pro hlavní stárku. Následovat bude průvod městem a program v sokolovně. Ten nabídne například taneční vystoupení bab, dětí z umělecké školy, soutěž Rajhradská buchetka a večerní zábavu se skupinou Vonička VBand.

Mafia live

KDY: neděle od 14.00

KDE: Brno, Výstaviště: Dvacet let od vydání prvního dílu úspěšné série počítačových her Mafia si jejich tvůrci a milovníci her i hudby připomenou v neděli odpoledne na brněnském Výstavišti v pavilonu P a jeho okolí. Odpoledne bude pro návštěvníky připravené promítání, soutěže a kvízy. Pořadatelé vítají stylové oblečení. V sedm hodin večer pak začne unikátní koncert skladeb ze všech dílů slavné herní série v podání šedesátičlenného orchestru Filharmonie Brno. „Pod taktovkou Chuhei Iwasakiho rozezní halu P Výstaviště skladby, na které mnozí z nás dodnes s nostalgií vzpomínají,“ lákají pořadatelé. Vstupné je 250 korun

Blansko

Dny otevřených dveří v arboretu

KDY: sobota a neděle

KDE: Křtiny, arboretum

Arboretum Křtiny zve v sobotu i v neděli na dny otevřených dveří. Příchozí tak budou mít příležitost prohlédnout si tento mimořádný prostor o rozloze 23 hektarů v doprovodu odborníků. Komentované prohlídky se po oba dny konají od devíti hodin do čtyř odpoledne. V sobotu bude program zpestřený o ukázky dravců a lesní soutěže a hry pro děti. Kdo si přinese špekáček, může si ho opéct na připraveném ohništi.

Festival ZUŠ v Boskovicích

KDY: pátek – neděle

KDE: Boskovice, Masarykovo náměstí

Malým muzikantům z Blanenska bude o víkendu patřit Masarykovo náměstí v Boskovicích. V pátek se od tří odpoledne představí oddělení boskovické základní školy a zapojí se tak do celostátního festivalu ZUŠ Open. V sobotu se od jedenácti dopoledne představí děti z krajských základních uměleckých škol z celého Blanenska. V neděli program uzavře promenádní koncert.

Rangers v Rájci

KDY: pátek od 19.00

KDE: Rájec-Jestřebí, sokolovna

Turné legendární country kapely Rangers – Plavci má v pátek večer zastávku v Rájci. Muzikanti vyrazili na šňůru u příležitosti pětapadesáti let na hudební scéně. Do Rájce je pozvali hasiči z Holešína. Koncert začne v sedm hodin večer podle počasí buď na sokolském hřišti nebo v Sokolovně. Vstupné je 350 korun.

Medvěd Bruno a stroj času ve Výpustku

KDY: sobota od 10.00 do 16.00

KDE: Křtiny, jeskyně Výpustek

Pro všechny zvídavé a hravé jeskyně Výpustek v Moravském krasu připravila k Mezinárodnímu dni dětí interaktivní prohlídky jeskyně s příběhem – Medvěd Bruno a stroj času. Návštěvníky čeká výlet do historie s Robíkem a jeho kamarádem, medvědem Brunem, kterým budou pomáhat opravit rozbitý stroj času. První prohlídka začíná v deset hodin a následovat budou další každých dvacet minut až do čtyř hodin odpoledne. V prohlídkové skupině bude maximálně deset dětí a jejich doprovod. Proto pořadatelé doporučují rezervaci na tel. 516 439 111 nebo e-mailu vypustek.rezervace@caves.cz.

Břeclav

Břeclavská muzejní noc

KDY: sobota

KDE Břeclav, zámecké náměstí

Výročí sto padesáti let od povýšení na město oslaví i Městské muzeum a galerie v Břeclavi svou muzejní nocí. Zahájení programu je naplánované na čtvrtou hodinu odpoledne na Zámeckém náměstí. Po celé odpoledne a večer bude pro návštěvníky připravený kočovný fotoateliér i folklorní dílničky. Během odpoledne vystoupí folklorní soubory, divadlo Koráb s pohádkami, zahraje také Ekström kvartet a v půl osmé divadelní spolek Břeclavan pozve na výlet do historie města. Od šesti hodin večer začne dílna s bublinovým popraskem. V půl deváté večer začne koncert Emmy Smetany a Jordana Haye. Muzejní noc v deset večer zakončí slavnostní ohňostroj. Od deseti dopoledne do osmi večer budou u příležitosti muzejní noci otevřené objekty břeclavského muzea.

Předhodové zpívání

KDY: sobota od 19.30

KDE: Rakvice, sokolovna

V sobotu večer se v rakvické sokolovně uskuteční předhodové zpívání nazvané Eště byly štyry týdně do hodů. V programu vystoupí za doprovodu cimbálové muziky Vergariovci mužské sbory ze Staré Břeclavi, Moravského Žižkova, Hrušek a Rakvic a ženské sbory Heriny z Moravské Nové Vsi a Raženky z Rakvic. Po skončení programu následuje beseda u cimbálu. Po celou dobu akce bude možné ochutnat vína rakvických vinařů zdarma.

Den v růžovém Mikulov

KDY: sobota od 13.00

KDE: Mikulov, zámecká zahrada

Sobotní odpoledne bude v zahradě mikulovského zámku patřit ochutnávce lákavých vín. V nabídce budou od jedné hodiny odpoledne perlivá vína ze soutěže Král vín České republiky a růžová vína a klarety z přehlídky Jarovín Rosé. Vstupné je od 250 korun.

Den otevřených sklepů

KDY: sobota

KDE: Bořetice, Kraví Hora

Svobodná spolková republika Kraví Hora v Bořeticích otevírá v sobotu své hranice především své sklepy pro dobrou náladu a milovníky dobrého vína při tradičním setkání v areálu sklepů pod Kraví horou v Bořeticích na Břeclavsku. Vše začne v sobotu hodinu před polednem slavnostním zahájením a uvedením nových kravihorských ministrů do funkcí. Sklepy budou potom otevřené do devíti večer. Vstupné je tisíc korun a zahrnuje mimo jiné volnou degustaci a poukazy na odběr vína za 400 korun.

Otevřené sklepy

Uherčice u Hustopečí

KDY: sobota od 12.00

KDE: Uherčice

Už po osmé zvou do svých sklepů milovníky dobrých vín vinaři v Uherčicích u Hustopečí na Břeclavsku. Tentokrát mohou návštěvníci od poledne do sedmi večer zavítat ke dvaceti uherčickým vinařům, v nabídce budou u každého čtyři a více vzorků nejen z aktuálního ročníku 2021. Po uzavření sklepů následuje v areálu sportovní haly od osmi večer posezení při cimbálové muzice. Vstupenky budou v prodeji vedle kostela, vstupné je 650 korun a zahrnuje skleničku a ochutnávku ve sklepích.

Muzejní noc

v archeoparku

KDY: sobota od 18.00

KDE: Pavlov, archeopark

Proč přijít: Svou muzejní noc nabídce v sobotu od šesti do deseti večer také archeopark v Pavlově. „Po celý večer bude na přilehlé louce své umění předvádět Petr Rajnoch. Návštěvícu uvidí mnoho pravěkých technik a poslechnout si vyprávění o našich dávných předcích,“ lákají pořadatelé. Od osmi večer zahraje k poslechu i tanci olomoucká kapela Fantajm. Vstup na muzejní noc je od šesti hodin večer volný.

Hodonín

Dětský mega festival

KDY: sobota a neděle

KDE: Rohatec

Dvoudenní dětský mega festival se uskuteční v sobotu a v neděli na fotbalovém hřišti v Rohatci. Začátek je vždy v půl dvanácté. Na děti bude čekat více než deset atrakcí, pohádkové postavičky, balonkový klaun a jeho tříhodinový program, malování na obličej, bublinky i dětská diskotéka. Hladem a žízní nikdo nebude, připravená bude také spousta jídla a pití.

Festival Senioři

KDY: sobota od 15.00

KDE: Petrov, Plže

Už po jednadvacáté budou patřit petrovské Plže festivalu Senioři. V letošním programu, který se uskuteční v sobotu od tří hodin v proslulém vinařském areálu, vystoupí Folklorní soubory Petrovjan, Retro Velička, Pozdní sběr, Old Stars Břeclav a MS Chotár. Pozvání ze Slovenska tentokrát přijal Folklorní soubor Skaličan senioři a Kopa z Myjavy. Po skončení programu proběhne Regionální soutěž o nejlepšího tanečníka Slováckého verbuňku regionů Strážnicko-Veselsko a Horňácko.

Otevřené sklepy Bzenec

KDY: sobota od 10.00

KDE: Bzenec

Bzenečtí vinaři pořádají v sobotu Den otevřených sklepů. Akce, která provede příznivce vína po bzeneckých vinařích, začíná v deset dopoledne. O doprovodný program se postará Soubor lidových písní a tanců Bzenčan. V neděli se pak sklepy otevřou mezi desátou a polednem k prodeji vín.

Retro dětský den

KDY: sobota od 14.00

KDE: Tvarožná Lhota

Vrátit se do časů dětství, kdy bylo normální přijít domů s odřenými koleny a se smrákajícím se večerem, mohou zájemci v sobotu ve Tvarožné Lhotě. Od dvou hodin odpoledne se zde u obecního úřadu koná Retro dětský den. Během něj budou připravené aktivity jako cvrnkání kuliček, skákání přes gumu, řetízkový kolotoč nebo hraní céček. Nebude chybět cukrová vata a točená zmrzlina.

Kyjovský škopek

KDY: sobota od 14.00

KDE: Kyjov

Už počtvrté se v Kyjově uskuteční akce plná zlatavého moku, Kyjovský škopek. Ten letošní odstartuje v sobotu ve dvě odpoledne a program bude opravdu nabitý. Kromě třiceti druhů piv se mohou návštěvníci těšit na soutěže v pití piva na čas nebo v pivní štafetě. Zahrají kapely The Muzzles, Bulvaar, Na Beat a jako vrchol večera vystoupí Tomáš Matonoha a přátelé a následně Generace. Připravená je i degustace vzorků nejlepších klobásek Slovácka.

Countryfest u jezu

KDY: sobota od 17.00

KDE: Hodonín, veslařský areál

Areál veslařského klubu Hodonín bude patřit v sobotu večer country. Od pěti hodin odpoledne se zde uskuteční Countryfest u jezu. Příznivci tohoto osobitého hudebního žánru se mohou těšit na kapely Zelenáči a Countrio. Připravená je i výuka country tanců, vyjížďka na koních nebo workshop honáckých dovedností. Akci pořádají hodonínští Black and White.

Vyškov

Soutěž ve vaření kotlíkových gulášů

KDY: sobota od 9.00

KDE: Vážany nad Litavou, hasičská zbrojnice

Sbor dobrovolných hasičů Vážany nad Litavou zve v sobotu na soutěž ve vaření kotlíkových gulášů. Začátek akce je v devět hodin v prostorách hasičské zbrojnice. Kuchaři budou se svými guláši usilovat o přízeň poroty i návštěvníků akce.

Chovatelské trhy

KDY: neděle od 7.00 do 10.00

KDE: Vyškov, chovatelský areál u vlakového nádraží

Proč přijít: Na chovatelské trhy exotického ptactva, králíků, holubů, drůbeže a kuřic různého stáří a barev zvou v neděli pořadatelé do chovatelském areálu u vlakového nádraží ve Vyškově. Současně se tam uskuteční i bleší trhy.

Znojmo

Otevřené sklepy Vrbovec

KDY: sobota od 10.00

KDE: Vrbovec

Do tradičního květnového termínu se mohli se svým jarním dnem otevřených sklepů vrátit vinaři ve Vrbovci na Znojemsku. Přátelé dobrých vín mohou vrbovecké sklípky navštívit v sobotu mezi desátou ráno a desátou večer. K dobré chutí zahraje několik cimbálkových muzik, harmonikář a zazpívají mužáci. Pořadatelé slibují i chutné občerstvení. Vstupné je 200 korun a zahrnuje skleničku Cechu vrboveckých vinařů.

Vzpomínkové setkání

KDY: sobota

KDE: Rešice

V Rešicích na Moravskokrumlovsku vzpomenou v sobotu u příležitosti osmdesáti let od zlikvidování Reinharda Heydricha na místní rodáky a výsadkáře Adolfa Opálku a Františka Pospíšila. V devět ráno bude mše za oběti obou světových válek, před půl třetí odpoledne se předvedou výsadkáři, na návsi zahraje vojenská hudba, od čtyř odpoledne Jožka Šmukař s cimbálovou kapelou a od šesti kapela Zatrestband.

Sraz veteránů

KDY: sobota od 09.00

KDE: Skalice u Znojma, selský dvůr

Už podesáté se ve Skalici na Znojemsku sjedou majitelé a milovníci veteránů na svůj sraz. Program v Selském dvoře začne v sobotu už v devět hodin dopoledne. Pořadatelé vedle dobré zábavy slibují také chutné občerstvení a silácké vystoupení.

Dětský den Znojmo

KDY: sobota od 10.00

KDE: Znojmo, městský park

Bohatý program chystají na sobotu od desíti dopoledne do čtyř odpoledne pořadatelé v Horním, Středním a Dolním parku i přilehlém hradebním příkopu ve Znojmě. „Přijďte se se svými dětmi podívat na vystoupení kroužků Střediska volného času Znojmo, ukázky záchranných složek, atrakce pro děti, zdravotního klauna, program městské knihovny, GaPu nebo zábavnou show Šmoulí sen. Nebude chybět ani pikniková zóna s občerstvením,“ lákají pořadatelé. Vstup je volný.

Velký dětský den

KDY: sobota od 14.00

KDE: Tasovice, školní hřiště

Spolek Hodoňáci připravil pro děti z Hodonic a Tasovic velký dětský den na tasovickém školním hřišti. „Po dlouhé pauze se můžete těšit na spoustu zvířátek, tyranosaura Matyldu, skákací atrakce, sladkosti, balónky, nové i tradiční soutěže a hry,“ lákají pořadatelé.