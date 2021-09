Nestárnoucí eleganci automobilových veteránů, dobové hudbě i oblečení bude v sobotu patřit zámek ve Slavkově při již dvacátém Veteránfestu. Pořadatelé očekávají na tisíc historických aut a motocyklů, letos uvítají i veterány z řad vojenské a zemědělské techniky. Velmi vítaní jsou i návštěvníci ve stylovém oblečení meziválečné éry.Nejvíce si tradiční setkání užijí návštěvníci, kteří dovedou vstávat brzy ráno. „Veterány se sjíždí od šesti ráno, pro návštěvníky máme otevřeno od sedmi. Kolem desáté bývá zámecký park plný historických automobilů a motocyklů, “ uvedla ředitelka slavkovského zámku Eva Oubělická. Vyzdvihla, že setkání veteránů patří k nejvýznamnějším akcím během roku. „Letos se koná již po dvacáté, po čtvrté pod naším pořadatelstvím. Jsme rádi, že se nám daří tuhle tradici udržovat a připomínat to krásné z minulosti,“ dodala ředitelka.Tváří letošního Veteránfestu je Alena Antalová. „Diváci ji nejspíš nejvíce znají z Četnických humoresek, kde ztvárnila hlavní ženskou roli. Bude s námi například předávat cenu Elegance. Vedle soutěží pro různé kategorie aut a techniky máme totiž také právě cenu Elegance pro nejlépe dobově a stylově vyladěné návštěvníky a účastníky,“ poukázala ředitelka.

Se zajímavými veterány se do Slavkova chystají i zástupci brněnského Renocar muzea, které představí několik zajímavých modelů BMW. „Éru poloviny třicátých let připomenou tehdejší sportovní vozy modelů 328 a 319/1, padesátá léta zastupuje limuzína 501 známá také jako barokní anděl a druhou polovinu šedesátých let evokuje model 1600GT,“ uvedla Kateřina Formánková ze společnosti provozující muzeum.Brány slavkovského parku se pro návštěvníky otevřou v sedm ráno, k prohlídce veteránů bude hrát stylová hudba, na pořadu jsou i dobové módní přehlídky. Vstupné je 160 korun pro dospělé.

DALŠÍ TIPY

Za poznáním

Výprava do světa vědy

KDY: pátek a sobota

KDE: Brno, Riviéra

Povedenou akcí ožije areál Dopravního hřiště Riviéra v Brně. Zájemci se mohou v pátek a v sobotu nechat vtáhnout do světa vědy, techniky a historie. Vědecké instituce, muzea a science centra předvedou na jednom místě, jak zábavnou a důležitou dělají práci. Začátek je v devět hodin ráno.

Den tygrů v Zoo Hodonín

KDY: neděle od 13.30

KDE: Hodonín



Hry, soutěže, výtvarné workshopy ale i představení projektu Altaica. To vše nabídne letošní ročník Dne tygrů. Tradiční akce, kterou pořádá hodonínská zoologická zahrada, se uskuteční v neděli a začátek je o půl druhé. O hodinu později se mohou zájemci těšit na komentované krmení tygrů ve venkovním výběhu. Den tygrů trvá do pěti hodin.

Za jídlem i vínem

Petrovský kotlík

KDY: sobota od 14.30

KDE: Petrov

Už po čtrnácté se v sobotu v areálu petrovských Plží na Hodonínsku uskuteční akce plná dobrého jídla i zábavy Petrovský kotlík. Tentokrát se mohou návštěvníci těšit na gastronomické lahůdky od souboru Petrovjan, chovatelů, hasičů, sdružení Petrov žije, myslivců, vinařů, sportovců a zaměstnanců základní a mateřské školy. Akce startuje o půl třetí odpoledne a k tanci a poslechu zahraje skupina PS Band.

Food & Drink Fest

KDY: do soboty

KDE: Brno, náměstí Svobody

ZA KOLIK: dle konzumace



Ještě do soboty mohou lidé v Brně zavítat na tamní náměstí Svobody. V centru města je čeká na pětačtyřicet stánků s gurmánskými specialitami a pitím. K ochutnání bude víno, mandlovice nebo pivo, kromě jídla nabídnou prodejci i autorské a řemeslné výrobky.

Festival VOC Znojmo

KDY: sobota od 10.00

KDE: Znojmo, hrad a Kára

Tradiční uvedení nového ročníku vín VOC Znojmo museli i letos pořadatelé přeložit na počátek září. Milovníky dobrých vín zvou do areálu znojemského hradu a na sousední Káru. K dobré chuti a náladě zahrají například Jožka Šmukař, Neoveská cimbálová muzika a Cimbálová muzika Antonína Stehlíka.

Podzimní slavnosti vína a jídla

KDY: sobota od 14.00

KDE: Valtice

ZA KOLIK: 60 korun



Ochutnávku burčáku, mladých a perlivých vín, a lákavé moravské speciality a další dobroty připravili na sobotní odpoledne pořadatelé v Chateau Valtice. K dobré chuti a náladě zahraje Cimbálová muzika Vergariovci, během odpoledne vystoupí skupiny Laura a její tygři a kapela The Teachers. Vstupné na podzimní slavnosti vína a jídla je šedesát korun.

Putování za burčákem

KDY: sobota od 9.00

KDE: Velké Pavlovice

ZA KOLIK: 400 korun



Od velkopavlovické sokolovny do Vrbice, Kobylí, Bořetic a Němčiček vede v sobotu trasa Putování za burčákem po Modrých horách. Pořadatelé pro milovníku burčáku a dobrých vín připravili návrh třináctikilometrové trasy pro pěší a čtyřiadvacetikilometrové pro cyklisty. Razítkovací místa v jednotlivých obcích budou otevřená od devíti ráno do čtyř odpoledne. Startovací balíček stojí 400 korun. Od jedné odpoledne začíná před sokolovnou ve Velkých Pavlovicích zajímavý doprovodný program.

Festival vína VOC

KDY: sobota od 10.00

KDE: Znojmo, hrad a Kára

Slavnosti

Slavnosti chleba

KDY: sobota od 9.00

KDE: Slup



Okolí barokního mlýna ve Slupi na Znojemsku ožije v sobotu Slavnostmi chleba. Na pódiu před mlýnem se během dne představí folklorní soubory z jižní Moravy. Pořadatelé chystají i jarmark s historickými řemesly i stánky s občerstvením, burčákem a čerstvým pečivem. Příležitost bude i k ochutnávce vín místních vinařů. Za mlýnem bude, jako každý rok, vojenská pekárna péct a prodávat čerstvý chleba.

Slavnosti Rosa Coeli

KDY: sobota od 9.00

KDE: Dolní Kounice

Historické a vinařské slavnosti Rosa Coeli chystají na sobotu pořadatelé v Dolních Kounicích. K vidění budou rytířské souboje, představení práva útrpného, historické tance a dobová hudební vystoupení. V kulturním domě začne hodinu po poledni výstava tří set vzorků vín znojemské vinařské podoblasti u příležitosti národní soutěže.

Výročí založení sboru dobrovolných hasičů

KDY: sobota od 14.00

KDE: Nové Hvězdlice



Slavnost, která připomene 135 let od založení sboru dobrovolných hasičů, chystají v Nových Hvězdlicích na Vyškovsku. Mše za zemřelé hasiče začíná v sobotu v deset hodin dopoledne, program pak začne ve dvě hodiny. Příchozí se mohou těšit na ukázku techniky, soutěže a výstavu historických uniforem a předmětů.

Zábava

Čokofest

KDY: pátek až neděle

KDE: Chvalovice, Freeport v Hatích



Ochutnávat a nakupovat nejrůznější sladká pokušení a potěšení mohou od pátku do neděle v nákupním centru Freeport v Hatích u Chvalovic návštěvníci přehlídky Čokofest. Mohou se i něčemu přiučit. Vstup je volný.

Závod Babett

KDY: sobota od 7.30

KDE: Hodonín, Pánov

Hodonínský Pánov zažije dva měsíce od tornáda zasloužené rozptýlení. O víkendu ho čeká dvoudenní akce Dvanáctihodinový vytrvalostní závod Babett a ostatních mopedů. Na závodní trať se postaví čtyři desítky strojů. Výtěžek z akce věnují pořadatelé obyvatelům Pánova. Návštěvníci se mohou těšit na nabitý program. Závod odstartuje v sobotu v půl osmé, o dvanáct hodin později se pak odmávne konec.

Koncerty

Kryštof ve Vyškově

KDY: pátek od 16.00

KDE: Vyškov, stadion



Po odkládaných termínech kvůli epidemii koronaviru se fanoušci kapely Kryštof mohou těšit na koncert ve Vyškově. Do areálu se první zájemci dostanou od tří hodin. Koncert začne o hodinu později. Jako první se představí Adam Mišík. Od půl šesté zahraje poprocková parta z Pustiměře Jednou Týdně, která je zástupcem domácí scény. Poté vystoupí zpěvačka a klavíristka Lenny. O půl deváté večer pak odstartuje koncert skupiny Kryštof.

Benefice

Benefice pro tornádo

KDY: sobota od 19.00

KDE: Lanžhot

ZA KOLIK: 100 korun



Kapely The Teachers a Andy Wild a pěvecký sbor The Candies vystoupí v sobotu večer na sokolském stadionu v Lanžhotě při benefici pro tornádo. Koncert začne v sedm večer, vstupné je sto korun a celý výtěžek půjde na pomoc konkrétním rodinám v tornádem zasažených obcích.

Benefice s cimbálem

KDY: pátek od 19.00

KDE: Charvátská Nová Ves



Slovácký krúžek Charvatčané pořádá v pátek benefiční koncert pro zasažené tornádem. Akce odstartuje v sedm hodin večer ve dvoře sokolovny v Charvátské Nové Vsi. Návštěvníci se mohou těšit na tradiční přehlídku místních i přespolních pěveckých duet v doprovodu cimbálové muziky Vladimíra Beneše. Vystoupí i sourozenci Baťkovi, manželé Uhrovi, Olga Bařičičová a Lukáš Prajka, hosté z Kyjova a Horňácka.

Hody



Líšeňské hody

KDY: pátek až neděle

KDE: Brno-Líšeň

O tom, že hody umí oslavit i v brněnských městských částech, se přesvědčí o víkendu lidé v Líšni. Na příchozí čeká tradiční krojovaný průvod a veselice, stavění máje, předhodová zábava a další program. Těšit se mohou i na několik koncertů včetně vystoupení Barbory Polákové, Poetiky či líšeňského Cimbal Classicu nebo Tomáše Kočka.

Rosické hody

KDY: pátek a sobota

KDE: Rosice



Nádvoří rosického zámku ožije o víkendu hodovým veselím. Hlavní program je naplánovaný na sobotu, kdy vyjde ve dvě hodiny průvod městem. Provázet bude dechová hudba Galánka z Klobouk u Brna.

Miroslavské hody

KDY: pátek až neděle

KDE: Miroslav

Svoje tradiční krojované hody oslaví od pátku do neděle chasa v Miroslavi na Znojemsku. V pátek je od osmi večer posezení s chasou u cimbálu. V sobotu po osmé ráno chasa převezme na radnici hodové právo a do dvou hodin bude procházet městem a zvát na hody. Ve čtyři začne zavádění před kulturním domem a v pět vystoupí Miroslavská Hoďátka. V osm začne zábava před kulturním domem. V neděli je v devět hodová mše, od půl jedenácté zvaní po městě a a ve čtyři začne zavádění.

Pohyb

Karpatská hřebenovka

KDY: sobota od 7.00

KDE: Strážnice



Karpatská hřebenovka, to je dvojice bikepackingových závodů, bez zabezpečení a s pevně danou trasou, vedoucí ze Strážnice do Třince. Závodníci si mohou vybrat ze dvou tras. Pro MTB jde o trasu dlouhou 345 kilometrů, silniční trasa čítá 505 kilometrů. Obě cesty vedou podél česko-polských a česko-slovenských hranic, hřebeny Bílých Karpat, Javorníků a Beskyd. Startuje se v sobotu v sedm hodin od Skalické brány. Více informací na facebookovém profilu UltraBikes Challenge Cup.

U sousedů

Den venkova v Jihlavě

KDY: sobota od 10.00

KDE: Jihlava

Výročí Havlíčkova narození

KDY: pátek až neděle

KDE: Borová



Dvě stě let od narození slavného novináře a básníka Karla Havlíčka Borovského slaví od pátku do neděle jeho rodná Borová na Havlíčkobrodsku. Na náměstí začne už v pátek v půl osmé večer sousedské posezení s hudbou, v sobotu i neděli bude přes den na náměstí jarmark. V sobotu začne v půl deváté večer taneční zábava. V neděli oslavy pokračují v půl desáté ráno slavnostní mší na náměstí.

Co se chystá

Barokní hudba

KDY: 18. září od 19.30

KDE: Brno

ZA KOLIK: zdarma



V sobotu 18. září se v kostele svatého Tomáše na Moravském náměstí v Brně uskuteční koncert pro čtyři Violy da Gamby a theorbovanou loutnu.

Manželské štěstí

KDY: 9. září od 19.00

KDE: Ivanovice na Hané



Divadelní komedii nazvanou Manželské štěstí aneb Hospodyně na zabití si mohou vychutnat lidé příští čtvrtek v Ivanovicích na Hané. Hrají Iva Hüttnerová, Michaela Dolinová a David Suchařípa.Vstupné je dvě stě šedesát korun. Předprodej v Městské knihovně Ivanovice na Hané, telefon 517 363 397.

Petr Bende trio

KDY: 10. září od 19.00

KDE: Dolní Kounice

ZA KOLIK: 299 korun



Příští pátek mohou lidé zažít akustický koncert uskupení Petr Bende trio na magickém místě v Dolních Kounicích na Brněnsku. Jako hosté přijali pozvání písničkář René Matlášek z Ostravy a jeho dlouholetý kytarista Vít Štaigl, kteří vystoupí před hlavním koncertem. Kapacita je 300 návštěvníků, vstupenky jsou k mání na www.ticketlive.cz za 299 korun.