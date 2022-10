Recese, historický průvod, koncerty a hlavně spousta burčáku. To jsou třídenní Burčákové slavnosti v Hustopečích, které se letos konají už po sedmadvacáté. Začaly ve čtvrtek a potrvají až do pozdního sobotního večera.

Slavnosti zasáhnou celé město, ale to hlavní se odehraje na Dukelském náměstí a na nádvoří domu U Synků. V pátek po páté hodině odpolední program zahájí představení Vinařské povídky v podání hustopečských ochotníků. Po uvítacích fanfárách se v šest hodin slavnostně otevřou mázhausy. „Letos budou návštěvníkům nalévat burčák v šestnácti mázhausech. Kdo je obejde všechny a nasbírá potřebná razítka do brožurky, může soutěžit o hezké ceny. Máme připravené dva tisíce cen, z nichž největší zájem bývá obvykle o trička. Ta mají letos novou grafiku stejně jako vratné kelímky,“ uvedla Jana Hrádková, vedoucí pořádajícího Marketingu a kultury města Hustopeče.

Páteční dění nabídne ještě například středověký rock v podání skupiny Tempus, ohnivou show, od půl deváté večer koncert Ewy Farny a od deseti hodin kapely Red Sock Orchestra.

V sobotu program začne v devět hodin otevřením historického tržiště. Nebudou chybět rytířská klání, historická hudba či folklórní pásmo. Před druhou hodinou odpolední vyjde historický průvod městem. „Do něj se například promítne i to, že Hustopeče si letos připomínají 450 let od povýšení na město,“ doplnila Jana Hrádková. Od půl sedmé bude pódium patřit Anně Julii Slováčkové s kapelou a od devíti hodin kapele Tublatanka. Připravená bude i dětská scéna a ve vinařské uličce na Hradbách se od pěti hodin bude konat soutěž ve válení beček. Součástí programu Burčákových slavností je rovněž výstava vín Národní soutěže vín Velkopavlovické podoblasti v Hotelu Amande kousek od náměstí.

Velkou roli v hustopečských slavnostech hraje recese. Návštěvníci by tak měli počítat například s kontrolami burčákové policie. „Ta třeba dohlíží, zda všichni pijí dostatečně a zda je burčák dostatečně kvalitní,“ dodala s úsměvem Jana Hrádková. Tradiční součástí programu je také zasedání Burčákové unie. Ta čítá už přes šedesát členů a letos přivítá dalšího – stane se jím město Tachov. Po dobu Burčákových slavností město neřídí starostka. Vládu nad městem totiž tradičně svěřuje do rukou Horenské rady v čele s perkmistrem.

Další tipy

Brno a Brněnsko

Noc vědců

KDY: pátek

KDE: Brno, různá výzkumná pracoviště a laboratoře

Letošní brněnská Noc vědců se uskuteční v pátek 30. září. Na její přípravě se podílí dvanáct institucí a nabídne nevšední program na téma Všemi smysly. Zájemci navštíví laboratoře a výzkumná pracoviště, do kterých se lidé obvykle nedostanou, ale i běžně přístupné prostory, které pro tento večer ožijí netradičním programem. Veškeré vstupy jsou zdarma, na vybraných místech je vhodné se předem registrovat. Podrobný program na www.nocvedcu.cz/brno.

30 let od založení Centra experimentálního divadla

KDY: sobota od 15.00

KDE: Brno, areál Centra experimentálního divadla na Zelném trhu 9

Centrum experimentálního divadla v Brně, které je zastřešující instituci HaDivadla, Divadla Husa na provázku a platformy Terén, si připomíná třicet let od svého založení. Oslaví to v sobotu od tří hodin odpoledne ve svých prostorách na Zelném trhu. Program nabídne různé diskuze, výstavy či komponované večerní pásmo.

Octoberfest Brno

KDY: do soboty

KDE: Brno, náměstí Svobody

Už ve středu začal největší Octoberfest přímo v srdci Brna na náměstí Svobody. Potrvá až do soboty. Příchozí se mohou těšit na nabídku piv z více než třiceti pivovarů, každý den na bohatý program i koncerty. V sobotu večer vystoupí Daniel Hůlka. Pro děti bude připraven dětský koutek a dva kolotoče. Nebude chybět také řada soutěží o ceny, pivní škola čepování či soutěž výčepních o putovní pohár.

Největší klubová noc v historii Brna

KDY: pátek a sobota

KDE: Brno, různé kluby

Největší klubovou noc v historii Brna slibují na přelom září a října pořadatelé. Akce nazvaná Batch propojí z pátku na sobotu třináct klubů v jihomoravské metropoli pestrým nadžánrovým hudebním programem za jednotné vstupné. Konat se bude v klubech Alterna, ArtBar Druhý Pád, Fléda, Kabinet múz, Kafara, Metro Music Bar, Music Lab, Ponava, Rusty Nail, Sibiř, Sono Music Club, Stará Pekárna a Vegalité. Vystoupí například argentinská rapperka Catnapp, britský crust Extinction of Mankind či legendární polská kapela Dezerter, která do Brna přijede na jediný plánovaný český koncert.

Malá noc módy

KDY: pátek a sobota

KDE: Brno-Židenice, bývalá smuteční síň

Šestý ročník nezávislé módní akce Malá noc módy se uskuteční v pátek a v sobotu v prostorách bývalé smuteční síně v Židenicích, která více než patnáct let chátrá. Přehlídkovým i výstavním programem chtějí mladí designéři upozornit na chátrající objekt a nastartovat jeho proměnu. Akce představí atypickou formu módní prezentace, skrze stylizovanou pohybovou performance, výstavní instalace umělců, ale i konferenční program. Druhý den akce je věnován moderované diskusi nad stavem českého módního průmyslu.

Tanková bitva RC modelů

KDY: sobota od 10.00

KDE: Horákov, Veřejný zábavní areál Bunkr

Ukázka velké tankové bitvy z rádiem řízených modelů tanků v měřítku 1:6 se v sobotu uskuteční v areálu Bunkr v Horákově. Součástí akce bude i bohatý doprovodný program. Například malování na obličej, lety vrtulníkem, skákací hrad, airsoftová střelnice nebo jízda obrněným transportérem.

Hody v České

KDY: pátek – neděle

KDE: Česká

V obci Česká na Brněnsku se od pátku do neděle konají tradiční hody. Ty začnou v pátek ve čtyři hodiny odpoledne stavěním máje a následným posezením pod májou. Hlavními body sobotního programu budou od tří hodin odpoledne průvod obcí od sokolovny, Česká beseda a hodová zábava. V neděli v jedenáct hodin začíná mše svatá v kostele v Kuřimi a v pět hodin odpoledne posezení u cimbálu v sokolovně s cimbálovou muzikou Primáš.

Brno–Soběšice 2022

KDY: sobota od 8.30

KDE: Brno, areál Centra Kociánka

Brno–Soběšice je vzpomínková jízda pro historické automobily a motocykly, které jsou vyrobené do roku 1939, účastní se také čtyřtaktní motocykly vyrobené do roku 1965. Hlavní částí programu je jízda do vrchu a výstava historických vozidel v krásném parku Centra Kociánka. V devět hodin začnou tréninkové jízdy, v půl dvanácté se počítá se startem prvního jezdce. Následují jízdy pravidelnosti na uzavřené trati a deset minut po třetí hodině kolo slávy za kamarády.

Blanensko

Pohádkový les

KDY: neděle od 10.00

KDE: Dům přírody Moravského krasu

Do říše pohádek v krásném prostředí Moravského krasu zve nedělní akce Pohádkový les. Začátek výšlapu je v době od deseti do dvanácti hodin v Domě přírody Moravského krasu. Trasa povede Suchým žlebem, je dlouhá asi tři kilometry a vhodná i pro kočárky. Na závěr pohádkového výletu se u Domu přírody bude možné ohřát u táboráku. Kdo si bude chtít opéct špekáček, musí si přinést vlastní.

Melomania

KDY: pátek a sobota

KDE: Boskovice

Druhý ročník festivalu improvizované a jiné hudby Melomania nabídne boskovický klub Prostor. Tentokrát se festival rozmáchne do dvou dnů. V pátek vystoupí od osmi hodin elektroakustické duo Palagrachio, skupina experimentálního šansonu Rach a akusticko-elektronické trio Žaneta Vítová, Radim Hanousek a Tomáš Vtípil. V sobotu od sedmi hodin ovládne pódium unikátní free improvizační trio Hrubý, Kalfus a Vološčuk, magicky-noirová dvojice Není němý a prog-rock-jazzové trio Endemit. Na závěr festivalu bude návštěvníky čekat ještě jedno hudební překvapení.

Míša Růžičková v Boskovicích

KDY: pátek od 17.00

KDE: Boskovice, sokolovna

Sloník Toník, Hasičská, Popeláři nebo Tanec princezen. To je jen malý výběr z řady písní, které zazní v pátek od pěti hodin v boskovické sokolovně. Pro nejmenší diváky je připravený program nazvaný Zpíváme a tančíme s Míšou a zvířátky, který přiveze Míša Růžičková. Během představení Míša zapojí děti do písniček a zve je na pódium. Děti budou mít také možnost se s ní setkat na autogramiádě po vystoupení.

Den seniorů

KDY: pátek od 14.30

KDE: Blansko, Dělnický dům

Město Blansko zve v pátek do Dělnického domu všechny seniory na celoměstskou oslavu Dne seniorů při příležitosti Mezinárodního dne seniorů. Slavnostní zahájení se uskuteční o půl třetí a nebude chybět ani vystoupení Jožky Šmukaře s cimbálovou muzikou. Vstup a drobné občerstvení v průběhu hlavního programu zajištěno zdarma. Kávu, limo a čaj bude možné si koupit v baru hlavního sálu.

Pouť ve Sloupu

KDY: sobota od 6.00

KDE: Sloup

Sloup v Moravském krasu patří k sedmi nejvýznamnějším poutním místům brněnské diecéze. K Bolestné Matce Boží zamíří poutníci první říjnovou sobotu při již tradiční Pouti do Sloupu. Ta odstartuje v šest hodin mší svatou, kterou povede Václav Trmač, farář z Jedovnic. Čtvrt hodiny před mší začnou litanie. Po mši bude požehnání a světelný průvod, při kterém zahraje stejně jako při bohoslužbě dechová hudba Bivojanka. S sebou si účastníci mají vzít vlastní kancionál, svíce s chránítkem proti větru a proti kapání vosku na dlažbu. Od pěti hodin budou do Sloupu jezdit autobusy po okolních obcích.

Břeclavsko

Muzejní vinobraní

KDY: sobota

KDE: Valtice, Muzeum vinařství, zahradnictví a krajiny

Muzeum vinařství, zahradnictví a krajiny ve Valticích pořádá oblíbenou akci Muzejní vinobraní, která je součástí městského vinobraní ve Valticích. Účastníci vinobraní mají v sobotu vstup do muzea zdarma. Připravena bude ochutnávka plodů révy vinné v její ryzí podobě – tedy formou sladkých bobulí různých odrůd, pro děti „hroznové“ tvoření a řada interaktivních prvků v rámci expozic a výstav. V Národní expozici vinařství se návštěvníci mohou z úst svatého Urbana, patrona vinařů, dozvědět něco o historii vinařství v českých zemích. K vidění budou například i historické lisy dokumentující práci starých mistrů tesařů.

Národní soutěž vín Velkopavlovické podoblasti

KDY: sobota od 12.00

KDE: Hustopeče, hotel Amande

Prověřit kvalitu vín nominovaných z velkopavlovické vinařské podoblasti mohou v sobotu přijít milovníci dobrých vín. V hustopečském hotelu Amande začíná v poledne letošní ročník nominační výstavy. Nejlepší vína z ní postoupí do celostátního kola Národní výstavy vín. Vstup na nominační výstavu je zdarma, ochutnávka formou placených bločků.

Vinobraní ve Velkých Bílovicích

KDY: sobota od 11.00

KDE: Velké Bílovice

Druhý ročník vinobraní oslaví v areálu místního vinařství milovníci dobrých vín ve Velkých Bílovicích. „Nabídneme burčák, kvalitní moravská vína s řízenou degustací, pochutiny a speciality z blízkého i širokého okolí i pivo z pivovaru Brewniverse. Zahraje cimbálová muzika Břeclavan, dětská cimbálová hudba Remís Podvorov, Kuželovské zpěvulky,“ lákají pořadatelé. Hosté si mohou vyzkoušet i burčákový trojboj. Děti se zabaví na skákacím hradu či při malování na obličej. Vstup na vinobraní je zdarma.

Vinobraní ve Valticích

KDY: pátek a sobota

KDE: Valtice, centrum města

Svoje vinobraní oslaví v pátek a sobotu lidé ve Valticích. Na dvou pódiích v centru města se vystřídají kapely různých žánrů. „Na hlavním pódiu na náměstí se setkáme s velkým množstvím krojovaných, dětských národopisných souborů, mužských a ženských sborů, ale i hlavních ikon moderní hudby. Další scéna nabídne pestrý program doplňující hlavní pódium,“ zvou pořadatelé. Páteční program začne na náměstí kolem čtvrté odpoledne, v sobotu v poledne.

Festival ve městě

KDY: pátek

KDE: Břeclav, kulturní dům

Dvojkoncertu úspěšných kapel bude patřit páteční večer v kulturním domě v Břeclavi. Při Festivalu ve městě vystoupí v divadelním sále od sedmi hodin večer Bokomara s Petrou Černockou a kapela Pozdní sběr, která při koncertu pokřtí své nové CD Stará dobrá škola. Po koncertu následuje autogramiáda.

Hodonínsko

Po vinařských stezkách Kyjovska

KDY: sobota od 10.00

KDE: Kyjov

Oblíbený seriál vyjížděk Krajem vína pokračuje v sobotu Tour de burčák na Kyjovsku. „Pro výletníky máme připravené dvě trasy pro cyklisty a jednu pro pěší, na trasách čekají zastávky ve vinných sklepích i přímo ve vinicích, kde výletníci kromě vína mohou ochutnat i čerstvý burčák přímo z rukou vinařů. Tour de burčák zakončíme tradičně v areálu sklepních búd, kde bude připraven folklorní program s nabídkou místních specialit,“ zvou pořadatelé. Registrace účastníků bude v sobotu mezi devátou a jedenáctou dopoledne v Kyjově na Masarykově náměstí.

Pochod slováckými vinohrady

KDY: sobota od 7.00

KDE: Hodonín, Dolní Bojanovice

Vinné sklepy v Nechorech u Prušánek budou v sobotu cílem už čtyřiačtyřicátého ročníku turistického pochodu slováckými vinohrady. Připravené budou trasy v délce 6, 14, 15 a 23 kilometrů. Start pochodu je v Hodoníně a Dolních Bojanovicích.

Slovácká výstava samců králíků

KDY: sobota a neděle

KDE: Dubňany, Přírodní areálPrvní říjnový víkend bude v Dubňanech patřit osmadvacáté Slovácké výstavě samců králíků. Ta se uskuteční v Přírodním areálu v Dubňanech a doplní ji místní výstava králíků, holubů, drůbežea ukázková expozice okrasného ptactva. V sobotu se brány areálu otevřou mezi druhou a šestou hodinou odpolední a v neděli pak mezi osmou až čtvrtou hodinou.

Půlstoletí sboru pro občanské záležitosti

KDY: neděle od 18.00

KDE: Ratíškovice, Spolkový dům

Osvětová beseda Ratíškovice ve spolupráci s obcí Ratíškovice pořádá v neděli koncert k pětapadesátému výročí založení Sboru pro občanské záležitosti v Ratíškovicích. Jako zvláštní host vystoupí cimbálová muzika Harafica, která představí nové CD. Koncert začíná v šest hodin ve Spolkovém domě.

Andělské hody

KDY: pátek – neděle

KDE: Veselí nad Moravou

Tři dny ve znamení tradic Andělských hodů začnou v pátek ve Veselí nad Moravou. V pátek chasa postaví máju na náměstí Míru za doprovodu dechové hudby Šohajé a cimbálové muziky Fraj. Nebude chybět zpívání s místními sbory a stánky s občerstvením. V sobotu se veselské náměstí promění na gastrofestival a osm vinařů bude soutěžit o nejlepší burčák. Představí se kapely Nic víc a Hazafele a odpoledne bude patřit folklorním seskupením. Zlatým hřebem dne bude krojovaný průvod městem s navazující hodovou zábavou s dechovou hudbou Konúpci a cimbálovými muzikami Štěpnička a Veselica. V neděli se koná zpívání před kostelem a komorní koncert hudby s Ensemble Fleur.

Do oblak s draky a motory

KDY: neděle od 14.00

KDE: Mikulčice, Slovanské hradiště

Slovanské hradiště v Mikulčicích pořádá v neděli tradiční akci Do oblak s draky a motory. Chybět nebude drakiáda na louce, ale ani letadla z aeroklubu v Holíči. Konkrétně jde o modely SD-I Minisport, SD-2 Sport-master a Vivat L-I3 SE. Akce se uskuteční pouze za příznivého počasí.

Vyškovsko

Podzimní slavnost

KDY: sobota od 15.30

KDE: Vyškov, hřiště ve Smetanových sadech

Na hřišti Mateřského centra Radost ve Smetanových sadech ve Vyškově se v sobotu od půl čtvrté odpoledne koná podzimní slavnost. Příchozí společně ochutnají různé dobroty z podzimních plodin, jako jsou jablka, brambory, cukety nebo dýně. Kromě toho bude připravený táborák, kde si zájemci mohou opéct špekáčky. Pro děti bude nachystaná řada her, soutěží a výtvarné dílničky.

Muzikál Na pospas

KDY: pátek od 19.00

KDE: Rousínov, velký sál záložny

Autorský divadelní soubor Davida Kříže zve v pátek na představení s názvem Na pospas. Muzikál začne v sedm hodin večer ve velkém sále záložny v Rousínově. Režisérem i autorem scénáře a hudby je David Kříž. Publiku se představí Jiří Bohuslav, Patrik Hemza, Lukáš Oleják, Jan Žáček, Jakub Libánek, Eva Kyjovská, Adéla Coufalová, Jiřina Posoldová, Filip Kolmačka, Michal Smítal a Daniel Horčička. Soubor byl založen v roce 2004, má 105 členů a pět ansáblů.

Mezinárodní den kávy v knihovně

KDY: pátek od 9.30 do 17.30

KDE: Vyškov, T-klub v Knihovně Karla Dvořáčka

Káva je jedním z nejoblíbenějších nápojů na světě. Mezinárodní den kávy připadá na prvního října. V pátek jej mohou zájemci oslavit v T-klubu v Knihovně Karla Dvořáčka ve Vyškově. Na programu bude soutěžní kvíz, kreativní workshop, ochutnávka kávy a příchozí se dozvědí i řadu zajímavosti o kávě. Klub bude otevřený od půl desáté do půl šesté.

Hurá za dobrodružstvím s Míšou Růžičkovou

KDY: sobota od 15.00

KDE: Vyškov, Besední dům

Míša Růžičková je textařka a písničkářka, která svou tvorbu zaměřuje zejména na malé děti. Zazpívat si s ní a zatančit mohou v sobotu děti ve Vyškově. Taneční a písničková show začne ve tři hodiny odpoledne v Besedním domě. Písničkový pořad je protkaný příběhem, který děti provází na cestách za dobrodružstvím. Písničky o zvířátkách i lidech, kteří žijí v různých částech naší zeměkoule, děti pobaví a naučí spoustu nového. Nebudou chybět nejznámější písničky a na závěr také jedna na přání. Představení je vhodné pro děti od dvou let. Během vystoupení jsou nejmenší diváci zapojováni do písniček.

Znojemsko

Dny otevřených dveří v pivovaru Dráteník

KDY: pátek od 14.00 do 22.00, sobota od 10.00 do 22.00

KDE: Únanov, pivovar Dráteník

Dny otevřených dveří se konají v pátek a v sobotu v pivovaru Dráteník v Únanově na Znojemsku. Návštěvníky akce čekají exkurze v pivovaru se sládkem v roli průvodce a také bohatý doprovodný program. V něm se představí Květinka, Kósavá Deka, Freďáci, Jaksepatří, Frída Oratorová, Čardáš Klaunů, harmonikář Jirka Kratochvíl i skupina historického šermu Albion. V pátek je pivovar otevřený od dvou hodin odpoledne do deseti večer, v sobotu, kdy program doplní minitrh, od deseti do deseti hodin.

Podzimní slavnosti

KDY: sobota od 10.000

KDE: Bohutice. areál zámku

Svoje tradiční Podzimní slavnosti chystají na sobotu pořadatelé v Bohuticích na Znojemsku. Areál zámku ožije už od deseti hodin dopoledne pestrým programem s vystoupeními šermířů, sokolníků a muzikantů. Připravený bude také jarmark, historické dílny i možnost projížďky bryčkou. K ochutnání bude burčák i zabijačkové speciality. Vinaři představí svá vína při řízené degustaci. Návštěvníci mohou ochutnat i bohutické meruňkovice. Otevřená bude také expozice křížové cesty na zámku představující známá dřevěná sousoší čtrnácti zastavení křížové cesty umístěná původně v bohutickém poutním areálu. K dobré chuti zahraje cimbálka a večer kapela Panorama.

Foodfestival v Moravském Krumlově

KDY: sobota

KDE: Moravský Krumlov

První říjnová sobota bude na Masarykově náměstí v Moravském Krumlově vonět a chutnat regionálními dobrotami při dalším Krumlovském Foodfestu. „Hosté se mohou těšit na den plný báječného jídla, lahodného pití od místních producentů, skvělé muziky a parádní atmosféry babího léta v Moravském Krumlově,“ zvou pořadatelé. Součástí bude opět i Kabelkománie, dobročinný bazar s prodejem kabelek, tašek či batůžků. Výtěžek podpoří Nadaci pro transplantaci kostní dřeně.

Kárkiáda

KDY: sobota od 15.00

KDE: Jaroslavice

Nápadité a dovádivé odpoledne chystají na sobotu pro děti i rodiče pořadatelky z jaroslavického spolku maminek Jarmínek. Ve tři hodiny odpoledne startuje Kárkiáda, zábavné závody kárek všeho druhu. „Těšíme se na originální vozítka a natěšené děti,“ zvou pořadatelky.